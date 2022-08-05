Новгородская область решила восстановить больницу и школы в Запорожской области

В Васильевский район Запорожской области с рабочим визитом прибыл губернатор Новгородской области Андрей Никитин. Он посетил центр гуманитарной помощи, школу №1 города Васильевка и районную больницу, в которой при поддержке региона начнется капитальный ремонт.

В ходе визита Никитин и глава администрации Васильевского района Вячеслав Бедняк подписали соглашение о сотрудничестве регионов.

«Шефство над районом – это, в первую очередь, наставничество. Наша задача – помочь администрации выстроить работу, в том числе по подготовке к началу нового учебного года и отопительному сезону, а также оказать гуманитарную помощь», – приводятся слова Никитина на сайте правительства Новгородской области.

В центр гуманитарной помощи на днях прибыла очередная партия из Новгородской области – свыше 300 тонн. Бедняк поблагодарил Андрея Никитина за предоставленную гуманитарную помощь. Он отметил, что гуманитарный конвой, прибывший из Новгородской области – самый большой за все время, которое региону оказывается поддержка.

«Хочу поблагодарить вас от имени всего населения Васильевского района за активную помощь и возможность, чтобы район начал самостоятельно возрождаться», – добавил он.

Глава администрации города Васильевка Наталья Романиченко подчеркнула, что районная больница в результате боевых действий пострадала больше всего, снарядами ВСУ полностью разрушено здание реанимации и хирургии. «Было прямое попадание в здание, в котором был сделан ремонт, как раз в этот момент здесь проходила операция, оперировали ребенка. Осколок снаряда пробил операционный стол, при этом наши доктора, за что им большая благодарность, не остановили операцию, ребенок спасен», – уточнила она.

Отмечается, что новгородские медики окажут содействие в обучении местных специалистов работе на высокотехнологичном оборудовании.

Фасад школы №1 в Васильевке пострадал от обстрелов ВСУ, частично были выбиты стекла, основной удар пришелся на школьные дворы и окружающую территорию. Для восстановления остекления в школах и других социальных учреждениях Васильевского района из Новгородской области доставлена фура с листовым стеклом. Кроме того, школе будет оказана помощь с учебными материалами, а также с подготовкой педагогов к работе с российскими образовательными программами.

«Мы поможем нашим друзьям, которые живут в Запорожье, наладить мирную жизнь. В первую очередь, начнем решать вопросы образования, коммунального хозяйства, начнем заниматься восстановлением разрушенных зданий. Задачи понятны, и Новгородская область сделает все, чтобы люди в Васильевском районе жили достойно, видели перспективу развития», – сказал Никитин.