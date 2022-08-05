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ВСУ обстреляли Донецк, Еленовку и Металлист из крупнокалиберных орудий
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Украинские военные обстреляли город Донецк, а также поселки Еленовка и Металлист в Донецкой народной республике снарядами калибром более 150 миллиметров, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 8.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Отрадовка – населенный пункт Металлист: выпущен 31 снаряд калибром 155 миллиметров; 8.30 – населенный пункт Новомихайловка – населенный пункт Еленовка: выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра; 8.33 – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Кировский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра», – сообщается в Telegram-канале СЦКК ДНР.
Также уточняется, что украинские войска выпустили по населенному пункту Зайцево (южное) в 7.45 пять мин калибром 120 миллиметров, а в 8.15 – еще десять мин калибром 120 миллиметров. Также сообщается, что в 8.03 украинские войска выпустили четыре снаряда калибром 155 миллиметров по Куйбышевскому району Донецка.
Накануне украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой. Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка. В результате удара погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.
Российские следователи завели дело о применении запрещенных средств и методов ведения войны после обстрела украинскими военными Донецка.
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Эксперт указал на политическую провокацию Украины в адрес Китая
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«Желание Зеленского провести разговор с Си Цзиньпином – это общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заявил газете ВЗГЛЯД китаевед Николай Вавилов. Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине.
«После свержения Януковича отношение Украины к Китаю стало откровенно провокационным. Это ярко иллюстрирует, например, кейс с национализацией, рейдерством государственного масштаба в отношении предприятия «Мотор Сич», – рассказал советник директора Института Китая и современной Азии РАН, автор книги «Китайская власть» Николай Вавилов.
«Мотор Сич» был куплен китайской корпорацией в соответствии с законодательством Украины, а затем, по указке из Вашингтона, завод был отобран в пользу украинского государства. Кроме этого, руководство Украины регулярно позволяло себе провокационные высказывания в адрес Пекина. Например, на одном из голосований по уйгурскому вопросу в Совете ООН по правам человека Киев встал на защиту западной точки зрения и осудил Пекин. Правда, позже, после консультаций с Китаем, Украина изменила свое решение», – отметил собеседник.
«Офис президента Украины и украинский МИД регулярно заявляют о том, что добиваются прямого диалога с Си Цзиньпином. В свою очередь, председатель КНР ни разу не отреагировал на эту провокацию и регулярно подчеркивал, что вопрос России и Украины – это вопрос, имеющий свою историческую сложность, и Пекин с пониманием относится к действиям России», – сказал он.
«У Китая четкая позиция: действия России являются ответом на агрессию Украины и стран НАТО. Это Си Цзиньпин подтвердил в своем последнем диалоге с американским президентом США Джо Байденом», – добавил эксперт.
«Любые заявления Украины по поводу предстоящих разговоров с Китаем носят сугубо провокационный характер и отражают желание Киева получить сиюминутную политическую выгоду»,
– полагает китаевед. «При этом Киев открыто демонстрирует, что уже практически не ориентируется на стратегические отношения с Китаем. Как мы знаем, последние три года Китай является крупнейшим торговым партнером Украины. Скорее всего, боевые действия в Причерноморье этот статус изменят. Китайские предприятия и граждане начнут покидать массово Украину, но зафиксировать это мы сможем только по итогам года», – убежден Вавилов.
«Сложившая ситуация вокруг диалога лидеров двух стран – показатель того, что в Китае не считают Украину надежным и способным к переговорам партнером. А на Украине в свою очередь уже не видят никакого будущего у китайско-украинских отношений. Особенно в свете крепнущих связей Украины с Тайванем. Скорее всего, Украина поставила на Китае крест и используют такие заявления только в качестве политических провокаций, не ожидая серьезного ответа с китайской стороны», – считает эксперт.
«Китай пока вынужден с этим мириться, поскольку на Украине остаются китайские дипломатические представительства и граждане, а также продолжают работать предприятия», – отметил собеседник.
«Вместе с тем заявление президента Украины Владимира Зеленского о желании провести разговор с председателем КНР Си Цзиньпином – это еще и общая линия, которую в обязательном порядке требуют от всех союзников Вашингтона – обращаться к Китаю с просьбой осудить Россию», – заключил Вавилов.
Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет «напрямую» переговорить с председателем КНР Си Цзиньпином на тему конфликта на Украине. По его словам, после начала российской спецоперации у Украины «не было никаких разговоров с Китаем». «Хотя я считаю, что это было бы полезно», – добавил он.
При этом в июне Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным заявил, что все заинтересованные стороны должны добиваться надлежащего урегулирования украинского кризиса.
В то же время читатели New York Post подвергли критике Зеленского, призвавшего Китай «оставаться нейтральным» и не помогать России. «Я надеюсь увидеть день, когда эту коррумпированную марионетку НАТО Зеленского схватят, разденут догола (больше никаких фальшивых футболок в стиле милитари), закуют в цепи, а затем выпорют и отправят на восток Украины, где он предстанет перед настоящим судом за свои военные преступления», – написал Freddie.
«Он сказал это до или после фотосессии для журнала Vogue?» – отметил пользователь ata777. «Если Америка может помочь Украине, почему Китай не может помочь России?» – задался вопросом Oksure. «О, так теперь ты хочешь указывать Китаю, что он должен делать? Ты – посмешище», – написал Ralph Holloway.
Ранее американские СМИ писали, что Зеленскому не следует пренебрежительно относиться к внутренним проблемам США, требуя при этом от Вашингтона дальнейшей поддержки.
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Эксперт: После разгрома в Песках и Авдеевке у ВСУ останется последняя линия обороны
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«Сообщения об отступлении бригад ВСУ в районе Авдеевки и об освобождении населенного пункта Пески можно расценивать как крах обороны Украины в этом направлении», – сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки.
«Для военной спецоперации это имеет огромное значение. После этого у ВСУ останется последняя линия обороны – это Славянск, Краматорск, Константиновка. Если союзные силы отбросят ВСУ до Славянска, то доставать оттуда пушками до Донецка будет уже достаточно сложно. Территория от Авдеевки и Артемовска до Славянска – это как раз тот район, откуда Украина наносила удары по столице ДНР все эти годы. Кроме того, будет уничтожен самый мощный укрепрайон ВСУ, который они создавали все эти восемь лет», – считает военный эксперт Владислав Шурыгин.
По его словам, нынешние победы приближают выполнение одной из главных задач всей спецоперации. «Мы приблизились к выполнению задач, которые поставил президент России – полное освобождение Донбасса. Но, по моему мнению, на этом операция не завершится. Думаю, будем проводить следующий этап – освобождение Одессы, Николаева, затем начнется освобождение Левобережья», – заключил эксперт.
Доктор военных наук Константин Сивков назвал бегство бригад ВСУ из района Авдеевки разрушением ключевого узла украинской обороны. «В Авдеевке находится крупный серьезный укрепрайон ВСУ, который создавался восемь лет, опорный пункт Донбасской дуги. Отступление в этом районе значительным образом упрощает для союзных сил проблему взятия Авдеевки», – заявил газете ВЗГЛЯД Сивков.
«В случае отхода ВСУ из Авдеевки, резко сократятся возможности артиллерийского обстрела Донецка, а, возможно, они даже полностью будут исключены. Ведь основной огонь ВСУ вели именно из этого района», – напомнил эксперт.
В четверг Минобороны России сообщило о бегстве с занимаемых рубежей подразделений 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка ДНР.
Сегодня же в СМИ появились сообщения об освобождении поселка Пески – предместья Донецка. «Пески наши полностью», – цитирует RT замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР. Ранее замкомандира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов сообщил, что Пески «зачищены уже наполовину».
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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Эксперт: Режим замалчивания военных преступлений ВСУ в мире закончился
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Информация о десятках тысяч военных преступлений не могла оставаться в тайне, именно поэтому Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты Максим Григорьев. В докладе Amnesty International говорится, что украинские военные применяют вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах.
«ВСУ уже совершили десятки тысяч преступлений, поэтому информация об этом не может не просачиваться. И даже с учетом жесткой цензуры в западных странах по отношению к России и полной поддержки киевского режима такая ангажированная организация, как Amnesty International, не может не писать об этом», – считает глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев.
То, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России», добавил Григорьев.
В опубликованном в четверг докладе неправительственной организации Amnesty International говорится, что украинские силы «причиняют вред гражданскому населению... применяя системы вооружения в населенных пунктах, в том числе школах и больницах». В докладе отмечается, что таким образом нарушается не только военное право, но и международное гуманитарное право.
Григорьев отреагировал на слова министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, который назвал отчет Amnesty International «созданием фальшивой реальности». «Анализировать заявления украинских властей так же бесполезно, как заявления Генриха Гиммлера (один из главных деятелей нацистской Германии) или статьи Йозефа Геббельса для «Велькишер Беобахтер». Это пропаганда, построенная на лжи и не имеющая отношения к реальности. Украинские власти понимают, что они лгут. Западные журналисты тоже понимают, что лгут и участвуют во всем этом. У нашего Международного общественного трибунала по Украине много материалов о том, как западные журналисты участвуют в инсценировках. Украинские власти собирают людей, потом наносят по ним удар, убивают их, а уже через три минуты появляются западные журналисты, которые выдают произошедшее за российские обстрелы», – рассказал Григорьев.
Собеседник объяснил позицию украинской блогосферы, которая восприняла доклад Amnesty International как предательство. «Значительная часть жителей Украины находится под воздействием украинской пропаганды. Многие из них не имеют информации о военных преступлениях ВСУ. А у кого такие представления есть, считают, что они должны максимально скрывать эти преступления и распространять ложь, что они и делают», – подытожил Григорьев.
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Украина подтвердила бегство ВСУ из района Авдеевки
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Вооруженные силы Украины отступили из района шахты Бутовка и села Семигорье, заняв оборону южнее Авдеевки, заявил начальник главного оперативного управления генштаба Украины Алексей Громов.
Громов сообщил, что в результате «массированного применения российской артиллерии и наступления в районе Доломитного и Углегорской ТЭС в направлении Кодемы» силам России и республик Донбасса «удалось вытеснить украинские войска», пишет «Коммерсант» со ссылкой на Ukrinform TV.
Как сообщил Громов, ВСУ «вынуждены были покинуть Семигорье… по направлению Спартак – Авдеевка подразделения сил обороны вынуждены были покинуть шахту Бутовка и перейти к обороне южнее населенного пункта Авдеевка». По его словам, ВСУ перешли к обороне на восточных окраинах села Кодема.
В четверг стало известно о бегстве ВСУ из района донецких городов Соледара, Артемовска и Авдеевки. Минобороны России сообщило, что в результате активных наступательных действий российских войск и Народных милиций ДНР и ЛНР в районах населенных пунктов Соледар, Артемовск и Авдеевка подразделения 54-й механизированной, 56-й и 58-й мотопехотных бригад ВСУ, утратив боеспособность из-за больших потерь, оставили занимаемые позиции.
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Приходько заявила, что осудившей Россию Лободе не рады на Украине
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Украинскую певицу Светлану Лободу никто не ждет на Украине, заявила другая украинская артистка Анастасия Приходько, выступавшая за Россию на «Евровидении-2009».
«Светлана Лобода продолжила работать в России после 2014 года, но 24 февраля, наконец, осознала, а точнее через месяц после начала, что несколько лет своей жизни потратила не на тех людей и не на ту страну. А я тебе говорила: «Света, уезжай домой, пока не поздно», – цитирует Приходько StarHit.ru.
«Тебе и здесь не рады. Прости», – заключила она. Отмечается, что Лобода пока никак не отреагировала на эти выступления.
Также Приходько высказала претензии и к другим украинским артистам, покинувшим страну после начала российской спецоперации.
«Разговаривала с подругой о том, как будем принимать на Украине мужчин, которые выехали за границу. Потап, Монатик, Влад Яма. Поздравлять их или сказать, мол, хорошо, что вернулись? Или же, как здорово нам всем вместе? Или можно их обнять и сказать – как тебе было тяжело, слава богу, что с тобой все в порядке? У меня есть одна версия, как их назвать – чангалисты (нахлебники, незваные гости – прим. ВЗГЛЯД)», – отметила она.
Напомним, после начала российской спецоперации на Украине отказались выступать в России многие артисты с украинским гражданством. Среди них, например, Вера Брежнева и Светлана Лобода, которые уехали в Европу.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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Губернатор: Брянский поселок обстрелян ракетами «Точка-У», есть пострадавшие
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Поселок Климово в Брянской области обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У», два человека пострадали, заявил глава региона Александр Богомаз.
«Со стороны Украины на территорию поселка Климово Климовского района был произведен пуск из ракетного комплекса «Точка-У». Благодаря своевременной работе ПВО Вооруженных сил Российской Федерации, боеприпас был сбит, в результате чего его осколки попали на объекты гражданской инфраструктуры», – написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он добавил, что повреждения получили несколько домов, зерновой приемник, хлебопредприятия, школа и автомобиль.
«Среди гражданского населения есть двое пострадавших, которые получили легкие осколочные ранения. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь. На месте продолжают работать оперативные службы», – заключил губернатор.
В конце июля украинские войска обстреляли село Ломаковка в Брянской области, была повреждена электрическая подстанция и несколько домовладений.
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Глава администрации Херсонской области госпитализирован после обследования
Возглавляющий администрацию Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о своей госпитализации, исполнять его обязанности будет председатель правительства региона Сергей Елисеев.
Сальдо сообщил в Telegram, что после его совещания с правительством области «подошел министр здравоохранения и, глядя на внешний вид» главы региона, «стал настаивать на немедленном медобследовании». Сальдо «отказался, но министр привел в кабинет врачей, которые, сделав обследование, настояли на немедленной госпитализации». После обсуждения с Елисеевым и «коллегами» Сальдо согласился. Елисеев будет исполнять обязанности главы администрации «на время отсутствия» Сальдо.
В июле Сальдо, изучив опыт построения структур органов власти в регионах России, решил сформировать правительство Херсонской области и подобрать туда лучшие кадры не только среди жителей области, но и среди российских профессионалов и управленцев.
Председателем правительства стал Елисеев, ранее занимавший должность первого заместителя председателя правительства Калининградской области – руководителя аппарата правительства региона. При этом свою работу продолжают и сотрудники администрации, главой региона остается Сальдо.
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Британия назвала «единственный» вариант завершения конфликта на Украине
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Глава МИД Великобритании Лиз Трасс утверждает, что единственный вариант завершения конфликта на Украине – «когда русские покинут Украину».
На дебатах претендующая на пост главы правительства Трасс подчеркнула важность военной поддержки Украины со стороны Великобритании. Она заявила, что в случае победы в борьбе за пост премьера продолжит ужесточать санкции против России и снижать зависимость от российских энергоносителей, передает ТАСС со ссылкой на Sky News.
Трасс спросили, будут ли предприниматься попытки заключить мирное соглашение. Она ответила, что британцы «были вовлечены в переговорную работу с американскими, французскими и германскими коллегами». «Мы оказываем поддержку украинцам в этом», – сказала Трасс.
По ее словам, «в конечном счете, вопрос в том, о чем хотят договориться украинцы». Она не желает, чтобы «на Украину оказывалось какое-либо давление, чтобы она отдала территорию». Трасс не верит в то, что Россия окончательно отвела войска от Киева.
Напомним, Трасс, которая является лидером в борьбе за пост премьер-министра Великобритании, заявляла, что Британия столкнулась с внутренним экономическим кризисом, а также с «агрессией» России и «напористого» Китая, поэтому в случае победы на выборах она собирается сразу же «взяться за дело» и «победить Россию».
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Минобороны: На жителях Рубежного западные фармацевты испытывали опасные препараты
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На жителях города Рубежного в Луганской народной республике испытывали незарегистрированные фармпрепараты с высокой токсичностью, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Населенный пункт Рубежное освободили несколько недель назад в ходе спецоперации на Украине, напомнил Кириллов, передает ТАСС.
«В лаборатории медицинского центра «Фармбиотест» <...> были обнаружены документы, подтверждающие, что на Украине на протяжении нескольких лет проводились исследования в интересах так называемой биг фармы. На местных жителях осуществлялись клинические испытания незарегистрированных препаратов, потенциально обладающих серьезными побочными эффектами», – сказал глава РХБЗ.
Он пояснил, что американские и европейские компании, чтобы избежать репутационных рисков и судебных издержек в случае неудачных исследований, проводили клинические испытания на украинских гражданах.
«Оплата добровольцам была минимальной, а летальные случаи можно было с легкостью скрыть. При этом серьезных проверок и надзора со стороны местных властей также не было», – заключил Кириллов.
Ранее Кириллов не исключил возможность провокации на объектах ядерной энергетики Украины, в первую очередь на находящейся под контролем России Запорожской АЭС.
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Зеленский отказался «мириться» с докладом Amnesty International
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Президент Украины Владимир Зеленский возмутился тем, что в докладе правозащитной организации Amnesty International признается нарушение украинской стороной законов войны.
Зеленский утверждает, что Amnesty International «пытается амнистировать» Россию, которую он называет «государством-террористом», и «переложить ответственность с агрессора на жертву». По его словам, «нет и не может быть – даже гипотетически – никакого условия, при котором любой российский удар по Украине становится оправданным», пишет «Украинская правда».
Как утверждает Зеленский, «если кто-то делает отчет, в котором жертва и агрессор вроде бы в чем-то одинаковы, если анализируются какие-то данные о жертве, а что делал агрессор в это время – игнорируется, то с этим нельзя мириться». При этом Зеленский утверждает, что это якобы Россия нанесла удар «по лагерю с военнопленными в Еленовке».
Зеленский считает, что «каждый, кто амнистирует Россию и искусственно создает такой информационный контекст», что какие-то удары «оправданы или якобы понятны, не может не осознавать, что этим помогает террористам», а «если такие манипулятивные отчеты, то ответственность за гибель людей разделяете с ними».
Напомним, Amnesty International признала, что Украина нарушает международное право, размещая технику в городах. Как считает член Общественной палаты Максим Григорьев, то, что Amnesty International обвинила Украину в нарушении законов войны, – знак того, что ситуация меняется и «постепенно заканчивается режим замалчивания военных преступлений ВСУ, максимального благожелательной кампании по отношению к Украине и полного благоприятствования информационной войны против России».
Украинскими войсками был нанесен удар из HIMARS по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. Замминистра обороны России Александр Фомин отмечал, что украинские власти пытались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен.
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Стало известно о расколе между Зеленским и мэрами крупных городов
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На Украине разгораются политические разногласия между центральными и региональными властями, сообщили СМИ.
Как пишет американское издание The Washington Post, мэры крупных городов, в частности, Днепра, считают, что официальный Киев в лице Владимира Зеленского и его администрации отодвигает регионы на второй план, дабы сохранить контроль над миллиардами долларов международной помощи и ослабить возможных политических противников, утверждается в статье, передает РИА «Новости».
Кроме того, «растет обеспокоенность тем, что офис Зеленского готов отказаться от обещаний и планов по <...> децентрализации власти», говорится в материале. Региональные политики также недовольны созданием военных администраций, чьи полномочия существенно превосходят права и возможности гражданских органов власти.
Напомним, представитель российских силовых структур со ссылкой на данные, полученные от офицеров СБУ, рассказал, что в Службе безопасности Украины происходит раскол между сотрудниками, сбежавшими с освобожденных Россией территорий, и теми, кто особо ратует за «чистоту рядов».
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Союзные силы начали применять на Украине винтовку «Опустошитель» калибра НАТО
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Союзные силы в ходе спецоперации на Украине применяют снайперскую винтовку DXL-5 «Опустошитель» с калибром стран НАТО 12,7 на 99 миллиметров, оружие демонстрирует высокую точность, сообщил представитель предприятия-производителя оружия Lobaev Arms.
«Снайперская винтовка «Опустошитель» сегодня активно применяется в специальной военной операции на Украине. Оружие показывает себя хорошо – винтовка получилась очень точной, сейчас каждый выстрел документируется, чтобы его засчитали. Пока на фронте винтовки с натовским калибром», – сообщил источник РИА «Новости».
При этом в Lobaev Arms отметили, что новые партии DXL-5, изготавливаемые для российской армии, делаются под российский патрон (12,7 на 108 миллиметров).
Напомним, в июне 2020 года историк и специалист по огнестрельному оружию Семен Федосеев заявил, что новая винтовка DXL-5 компании Lobaev Arms, которая сможет поражать цель на расстоянии семи километров, будет бесполезна в военных условиях.
Препараты наркотического действия обнаружены на оставленных позициях ВСУ
Российские специалисты обнаружили на оставленных украинскими военнослужащими позициях препараты опиоидного ряда и вещества эфедринового ряда, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
«Особого внимания требуют факты обнаружения на оставленных украинскими военнослужащими позициях медицинских препаратов наркотического действия, в том числе опиоидного ряда, таких как метадон, кодепсин, кодетерп, а также веществ эфедринового ряда: т-федрина и три-федрина», – передает ТАСС его слова.
При этом начальник войск РХБЗ напомнил, что в фашистской Германии во время Второй мировой войны военнослужащим выдавали таблетки первитина, производного амфетамина, для снижения психоэмоциональной нагрузки, также этот препарат применялся США в ходе Корейской и Вьетнамской войн.
«Побочным эффектом подобных препаратов, вызывающих наркотическую зависимость, является в первую очередь чрезмерная агрессивность, что объясняет проявление некоторыми украинскими военнослужащими крайней жестокости по отношению к мирному населению, а также обстрелы городов Донбасса», – добавил он.
Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон во всеуслышанье заявил, что перед важными выступлениями врачи дают президенту США Джо Байдену таблетки, выводящие его из наркотического состояния, в котором он постоянно пребывает.
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