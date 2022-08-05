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5 августа, пятница | Последнее обновление — 09:04 | vz.ru
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Морпеха ВСУ отдали под суд в ДНР за убийство заложницы
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Прокуратура Донецкой народной республики направила в суд уголовное дело в отношении украинского военнослужащего – морпеха Антона Байдракова, который обвиняется в совершении особо тяжких преступлений, в том числе в убийстве заложницы и в попытке захвата власти в ДНР, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
«Военнослужащий 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Байдраков Антон Александрович причастен к совершению на территории республики ряда особо тяжких преступлений, в том числе – против жизни и свободы человека, не связанных с несением им военной службы», – передает РИА «Новости» сообщение пресс-службы ведомства.
Байдракову предъявлено обвинение в совершении действий, направленных на насильственный захват и удержание власти в ДНР, в жестоком обращении с гражданским населением, в незаконном лишении свободы человека, совершенном группой лиц по предварительному сговору, а также в умышленном убийстве женщины.
Как установило следствие, Байдраков насильственно удерживал мирную жительницу, после чего застрелил ее из автоматического оружия.
В прокуратуре ДНР отметили, что по результатам судебного разбирательства, с учетом военного времени, Байдракову может быть назначена исключительная мера наказания – смертная казнь.
Ранее в ДНР заявили о возможном смертном приговоре боевикам группы «Медведи SS».
Погибла одна из основателей народной милиции ДНР Ольга Качура
Одна из основателей народной милиции Донецкой народной республики, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр в Telegram.
Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан. «Это невосполнимая утрата для всех нас», – подчеркнул он.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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ДНР: Союзные силы вошли в Марьинку
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Украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка в Донецкой народной республике, сообщил замминистра информации республики Даниил Безсонов.
«На нескольких направлениях фронта ДНР есть продвижения. Наши бойцы выбили укров с южной окраины Марьинки», – цитирует Безсонова ТАСС.
По его словам, сейчас союзные силы уничтожают украинские опорные пункты по всему фронту в районе Авдеевки, Соледара и Артемовска.
«Половина поселка Пески под нашим контролем. Оставшуюся половину враг, скорее всего, оставил, но это предварительно. Будет ясно после зачистки», – заключил он.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
Боец украинской армии Сергей Гнездилов в соцсетях рассказал, что бои в поселке Пески стали мясорубкой.
Депутат ДНР Владислав Бердичевский в беседе с газетой ВЗГЛЯД объяснял, что ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие, потому украинские СМИ и блогеры рассказывают про «мясорубку».
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ЛНР уничтожены 24 оператора беспилотников ВСУ
В Луганской народной республике найдены и ликвидированы 24 оператора беспилотников ВСУ, сообщили в Росгвардии.
«При проведении радиоэлектронной разведки росгвардейцы выявили 24 оператора беспилотных летательных аппаратов ВСУ, которые уничтожены огнем артиллерии», – цитирует сообщение ведомства ТАСС.
В Росгвардии пояснили, что за три дня в республике были найдены два противотанковых комплекса Javelin, 17 гранатометов, 46 единиц стрелкового и охотничьего оружия, свыше 500 снарядов и мин, 70 зарядов к гранатометам, более трех тысяч боеприпасов к стрелковому оружию и тепловизор PARD-TA32.
Ранее в четверг военнослужащие Росгвардии нейтрализовали в Харьковской области украинского корректировщика огня и уничтожили опорный пункт ВСУ.
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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СМИ: Союзные силы овладели населенным пунктом Пески в ДНР
Союзные войска освободили населенный пункт Пески под Донецком, об этом сообщают СМИ со ссылкой на замполита одного из батальонов 11-го полка Народной милиции ДНР.
«Пески наши полностью, мы уже на окраине Песок. Дальше движемся», – цитирует собеседника RT.
Он пояснил, что «сегодня было жарковато», бои еще ведутся, но они сместились на окраину населенного пункта.
Во вторник в ДНР заявляли, что населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных.
В среду замминистра информации ДНР Даниил Безсонов сообщал, что украинских военных выбили с южной окраины населенного пункта Марьинка.
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Путин присвоил Ольге Качуре звание Героя России посмертно
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре, которая командовала артиллерийским реактивным дивизионом народной милиции Донецкой народной республики.
«Президент подписал указ о присвоении звания Героя России полковнику Ольге Качуре (посмертно) – за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга», – сообщается на сайте Кремля.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В Донецке три человека подорвались на мине «Лепесток»
В Донецке три человека, включая подростка, получили ранения в Кировском районе после подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток», сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
«Кировский район: в результате подрыва на мине ПФМ-1 «Лепесток» ранены: парень-подросток 2005 г.р., парень 2002 г.р., девушка 2002 г.р.», – говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Ранее омбудсмен ДНР Дарья Морозова призвала ООН дать правовую оценку действиям Украины, бойцы которой минируют жилые кварталы минами подобного типа.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) «Лепесток» предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Мирные жители, не знакомые с данной миной, могут не опознать ее как опасный объект из-за необычного вида.
Ранее сообщалось, что мужчине оторвало стопу миной «Лепесток» в Донецке.
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В ДНР заявили о зачистке от ВСУ населенного пункта Пески на 50%
Населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных, заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», – заявил Емельянов в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Глава ДНР: Все русские города должны быть освобождены
Народная милиция Донецкой народной республики продолжает оттеснять украинские формирования от Донецка и освобождать новые территории, единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины; должны быть освобождены все русские города, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«Территория Луганской народной республики освобождена, но противник продолжает обстреливать населенные пункты ЛНР. Мы учитываем эту ситуацию. Вооружения у Украины достаточно много, в том числе и западного. Мы должны будем доводить ситуацию до логического завершения. Мы будем отодвигать противника на такое расстояние, которое не позволит обстреливать территорию Донбасса в целом. Единственным вариантом является полная денацификация и демилитаризация Украины. Должны быть освобождены все русские города», – заявил он в интервью RT.
Пушилин добавил, что в данный момент есть «определенные успехи во время операции в Авдеевке». По его словам, нужно занять определенные высоты, чтобы Донецк, Горловка и Макеевка не обстреливались.
«Как говорят наши ребята, так близко к Авдеевке они не были уже восемь лет. Есть успехи и в направлении Песок», – отметил он, добавив, что и Марьинское направление является важным, ситуацию там можно охарактеризовать как успешную.
Глава ДНР также рассказал, что в данный момент на территории ДНР содержатся более 3,5 тыс. военнопленных.
«Это люди, которые совершили преступления в отношении жителей Донбасса и не только. Мы, как и Россия, действуем согласно законодательству. По каждому из них проходят тщательные следственные мероприятия как со стороны Генеральный прокуратуры ДНР, так и Следственного комитета России. В отношении каждого военнопленного будет принято соответствующее решение. То есть будет либо суд, либо трибунал», – заявил он.
По словам Пушилина, есть пленные, которые не совершали преступлений или по которым нет информации о совершенных ими преступлениях. Он объяснил это тем фактом, что под мобилизацию на Украине подпадают те, кто не хочет воевать. «Эта категория лиц в будущем, возможно, может пойти на обмен военнопленными», – пояснил он.
Резюмируя, глава ДНР заявил, что еще предстоит подсчитать приблизительный ущерб, нанесенный республике за восемь лет обстрелов, так как они продолжаются по сей день.
«Тем не менее ведется работа, чтобы понимать, каким направлениям придется уделить особое внимание. Это социальные объекты, школы, детские сады. Нам скоро входить в осенне-зимний период, и люди должны быть в тепле, с определенным комфортом. А если учесть, что противник уничтожает объекты критической инфраструктуры с особым остервенением, объем работ предстоит достаточно серьезный», – заключил Пушилин.
В четверг в ДНР заявили, что союзные силы России и республик Донбасса продвинулись севернее Авдеевки на 1,5 км.
Напомним, город, оккупированный украинскими войсками, был превращен в один из их главных укрепрайонов. Со стороны Авдеевки украинские силовики ведут огонь по Донецку, Ясиноватой, Макеевке и окрестностям, включая ключевые транспортные артерии. Как сообщал Басурин, закрепившаяся в Авдеевке группировка ВСУ взята в полукольцо («авдеевский галстук»).
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Бородай: Враги ДНР знали, что связываться с «Корсой» крайне опасно
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«Я лично знал Ольгу, хотя и не слишком близко. Она была хорошим артиллеристом – это редкое качество для женщины. Я уверен: хотя ее больше нет, бывшие сослуживцы по-прежнему любят и гордятся ею», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Александр Бородай. Ранее стало известно о гибели одной из основателей Народной милиции ДНР Ольги Качуры.
«Ольгу все знали по позывному «Корса». В Народной милиции ДНР она дослужилась до полковника, командовала подразделениями зенитно-ракетных систем. Лично я плохо всегда относился к тому, чтобы такими вещами в армии занималась женщина. Но Ольга была исключением из моего правила», – говорит бывший премьер-министр ДНР, депутат Госдумы, глава Союза добровольцев Донбасса Александр Бородай.
«Неспроста у Качуры был позывной «Корса» – он характеризует ее человеческие и боевые качества. Корса – персонаж одного фантастического романа, вышедшего в свет на заре нулевых годов. Корса в этом произведении – образ рыси, грациозной, красивой и крайне опасной хищной кошки, с которой ни один лесной хищник не хочет иметь проблем. Все это можно было сказать и об Ольге Качуре. И враги это знали», – пояснил депутат.
Одна из основателей Народной милиции ДНР, командир артиллерийского реактивного дивизиона, полковник гвардии Ольга Качура (позывной «Корса») трагически погибла, сообщил в среду мэр донецкого города Горловка Иван Приходько.
«Сегодня черный день для Горловки и республики. Трагически погибла отважная и мудрая женщина, которая стояла у истоков Народной милиции Донецкой народной республики. Качура Ольга Сергеевна, победоносная и непоколебимая Корса!» – написал мэр. Приходько выразил соболезнования от лица всех горловчан.
Ольга Качура – потомственная военнослужащая, в ее семье было 12 поколений военных. До февраля 2012 года работала в МВД Украины. После начала боев в Донбассе, в апреле 2014 года, Качура в звании подполковника возглавила реактивное артиллерийское подразделение милиции ДНР. В нем состояли 140 военных, в том числе мобилизованные срочники. В апреле 2015 года получила звание полковника, сообщает АиФ.
Качура воспитывала дочь и приемного сына, которого усыновила в ДНР. В свободное время занималась пауэрлифтингом и возглавляла федерацию пауэрлифтинга Горловки. На Украине Качура была заочно приговорена к 12 годам лишения свободы.
Глава ДНР Денис Пушилин присвоил Качуре звание Героя ДНР посмертно.
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Мать с ребенком погибли при ударе ВСУ по Донецку
В результате удара вооруженных сил Украины по центру Донецка погибли мать и ребенок, тела погибших опознал дедушка.
Трагедия случилась на бульваре Пушкина, передает РИА «Новости».
Между тем мэр города Алексей Кулемзин сообщил, что в результате удара по гостинице «Донбасс палас» также пострадал журналист российского телевидения, сообщает ТАСС.
Ранее представительство ДНР Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня уточняло, что при ударе погибли минимум пять человек.
Напомним, украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходило прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой». Под украинский удар также попала гостиница «Донбасс палас» и два жилых дома в центре Донецка.
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ВСУ массово отказались выполнять приказы в районе Артемовска
Разведка Луганской народной республики располагает сведениями о массовом неповиновении украинских военных, находящихся в районе Артемовска, сообщил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
По его информации, «массовое неповиновение военнослужащих ВФУ, несущих службу в районе населенного пункта Артемовск, привело к ужесточению к ним дисциплинарных мер. «На зачинщиков, саботирующих выполнение приказов со стороны вышестоящего командования, заведен ряд уголовных дел», – написал он в своем Telegram-канале.
Накануне сообщалось, что ВСУ обстреливают населенные пункты с территории медучилища в Артемовске.
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ВСУ обстреляли донецкий театр во время прощания с погибшей Ольгой Качурой
Украинские войска обстреляли здание донецкого драмтеатра, где проходит прощание с погибшей Ольгой Качурой, легендарной «Корсой».
Отмечается, что интенсивному обстрелу подвергается центр города: сработала ПВО, но как минимум два снаряда пропустили, передает РИА «Новости».
Корреспондент издания пояснил, что из-за обстрела церемония прощания с Качурой не началась – всех эвакуировали в убежища.
Российский лидер Владимир Путин присвоил звание Героя России посмертно гвардии полковнику Ольге Качуре.
Днем ранее глава ДНР Денис Пушилин присвоил погибшей звание Героя ДНР.
Напомним, Качура погибла в среду, о ее гибели сообщил мэр Горловки Иван Приходько.
Качура с 2014 года командовала реактивным артиллерийским дивизионом ДНР в Горловке, на одном из наиболее опасных направлений.
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В ЛНР сообщили о зачистке территории завода Knauf в Соледаре
Союзные силы проводят зачистку от украинских силовиков завода стройматериалов Knauf в Соледаре в Донецкой народной республике, сообщил помощник министра внутренних дел Луганской народной республики Виталий Киселев.
«Завод Knauf: еще вчера наши подразделения зашли туда. Идут большая зачистка и уничтожение как живой силы противника, так и военной техники», – передает ТАСС его слова.
Напомним, в конце июля украинские военные укрепили свои позиции в районе населенных пунктов Артемовск и Соледар.
До этого разведка ЛНР сообщила об иностранных инструкторах в районе Соледара и Артемовска в Донбассе, которые прибывали вместе с поставленным Западом вооружением – не только системами HIMARS, но и другими типами артиллерии.
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