В Гамбурге арестовали автора пророссийского Телеграм-канала

Песков предостерег от попыток «играть с содержанием» встречи Путина и Шредера

Запись беседы российского лидера Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером у Кремля имеется, поэтому извратить ее содержание ни у кого не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», – передает ТАСС его слова.

Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.

«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток – 2». То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа – и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», – отметил Песков.

По словам представителя Кремля, даже если запустить сейчас «Северный поток – 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа.

«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток – 2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», – пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь добавил, что экс-канцлер Германии не изъявлял желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов.

Ранее в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.

До этого экс-канцлер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране. Также Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.

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