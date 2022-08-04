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В Гамбурге арестовали автора пророссийского Телеграм-канала
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В немецком Гамбурге арестовали 31-летнего гражданина Германии, который вел пророссийский Telegram-канал, сообщил телеканал Эн-тэ-фау со ссылкой на прокуратуру.
«Согласно следствию, обвиняемый вел Телеграм-канал «Другая Германия», который считался пророссийской национал-большевистской платформой», – цитирует сообщение прокуратуры ТАСС.
На одном из фото немец был изображен с российским автоматом, в связи с этим его подозревают в нарушении закона о контроле над военным оружием. Кроме того, мужчину обвиняют в «использовании буквы Z, одобрении уголовных преступлений и попытке вербовки для военной службы за рубежом».
Напомним, власти двух федеральных немецких земель (Бавария и Нижняя Саксония) приняли решение ввести уголовную ответственность за использование в общественных местах буквы Z, которая стала символом российской спецоперации на Украине.
Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2»
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
«Самым простым решением было бы ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток – 2». Когда дела пойдут совсем туго, этот трубопровод есть, и с обоими газопроводами «Северный поток» [и «Северный поток – 2»] проблем с поставками для немецкой промышленности и немецких домохозяйств не будет», – передает ТАСС его слова.
Ранее сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находится в Москве для переговоров по энергетике. В Кремле не исключили контактов президента России Владимира Путина и экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера в Москве.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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Siemens Energy: Турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию
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В Siemens Energy заявили, что турбина для «Северного потока» пока не может быть поставлена в Россию, сообщил гендиректор компании Кристиан Брух во время визита канцлера Германии Олафа Шольца в город Мюльхайм-на-Руре.
«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы при поддержке федерального правительства вернуть турбину в Россию. С нашей точки зрения, все документы, таможенные документы... готовы, но нам нужно участие клиента, то есть Газпрома. Этого пока нет. Поэтому мы не можем поставить эту турбину, которая находится здесь уже более недели», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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СМИ: Турбина для «Северного потока» до сих пор находится в Германии
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Турбина, необходимая для полноценного функционирования газопровода «Северный поток», до сих пор находится в Германии, сообщил телеканал Эн-тэ-фау.
По его информации, в среду, 3 августа, канцлер ФРГ Олаф Шольц посетит производственную площадку компании Siemens Energy в городе Мюльхайм-ан-дер-Рур (федеральная земля Северный Рейн – Вестфалия), где, как ожидается, он осмотрит турбину для «Северного потока», передает ТАСС.
Об этом также сообщило агентство Рейтер.
«Он [Шольц] вместе с нашим генеральным директором Кристианом Брухом осмотрит турбину, обслуживаемую в Канаде, для газопровода «Северный поток», которая готова к дальнейшей транспортировке в Россию», – приводит Рейтер слова, содержащиеся в приглашении Siemens Energy на мероприятие.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Под Берлином после взрыва загорелся склад боеприпасов
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В лесном массиве Груневальд между Берлином и Потсдамом начался пожар после взрывов на складе с боеприпасами, сообщает пожарная охрана немецкой столицы.
«В настоящее время в Грюневальде пожар и происходят взрывы. Прибывшие экстренные службы подтвердили возгорание», – передает РИА «Новости» сообщение пожарной охраны Берлина.
По данным пожарной охраны, первый взрыв произошел в ночь на четверг, вызвав пожар на складе, где хранятся подлежащие утилизации старые боеприпасы. Огонь перекинулся на близлежащий лесной массив.
Согласно последнему сообщению пожарной службы, в настоящий момент горит 15 тыс. квадратных метров леса и продолжаются взрывы на складе, из-за чего пожарная команда не может приблизиться непосредственно к источнику возгорания. Полиция и пожарная служба перекрыли все дороги и подступы к пожару в радиусе одного километра.
На месте работают более 100 сотрудников пожарной службы и полиции, к объекту прибыли полицейские водометы. Запрошена помощь других служб и спецподразделений Вооруженных сил ФРГ, передает Deutsche Welle* (DW, признана в РФ СМИ-иноагентом).
На момент публикации материала сообщений о раненых и погибших не поступало. По данным экстренных служб, жилым домам ничто не угрожает. Ближайшие жилые дома находятся не менее чем в двух километрах от места происшествия.
Движение региональных поездов в западном направлении приостановлено. Пока неизвестно, в какой степени пострадало движение поездов дальнего следования. Участок автобана 115 перекрыт в обоих направлениях.
Власти призвали жителей германской столицы по возможности избегать появления в районе пожара, а также не посещать лес Груневальд. Предупреждения распространяются в том числе через мобильные приложения. Жильцам прилегающих районов рекомендовали держать окна и двери закрытыми, а также не включать кондиционеры.
В последние дни в Берлине стоят жаркие и засушливые дни. Это может повлиять на развитие пожара и создать проблемы для экстренных служб, указывает агентство dpa.
Ранее немецкий канцлер Олаф Шольц заявил, что Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера. Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь».
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной «Северного потока» на Siemens Energy
Экс-канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
«Турбины, необходимые для подачи газа в трубопровод в первую очередь, поставляются Siemens и нуждаются в регулярном обслуживании. Но Siemens только что доставил турбину, о которой много говорили, после технического обслуживания в Канаде в Мюльхайм-ан-дер-Рур. Почему она там, а не в России, я не понимаю», – передает ТАСС его слова.
При этом Шредер добавил, что для работы трубопровода необходимо пять турбин, так как «одна всегда должна быть в резерве на случай непредвиденных ситуаций». «Вторая труба была в Канаде, а сейчас находится в Мюльхайме, третья сломана и нуждается в ремонте. Номер четыре должна была пройти регулярную проверку на прошлой неделе. Турбина номер пять работает и прокачивает 30 млн кубометров газа в сутки», – подчеркнул он.
По словам экс-главы правительства Германии, страна готова отправить турбину для «Северного потока», Россия только должна со своей стороны предоставить документы и запросить ее.
«Турбина работоспособна. Ничего [со стороны ФРГ] не противодействует ее транспортировке в Россию», – сказал Шольц.
Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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В Кремле раскрыли тему разговора Путина и Шредера
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Российский лидер Владимир Путин встречался с экс-канцлером Герхардом Шредером во время его визита в Москву, он обеспокоен энергетическим кризисом и просил Путина объяснить свое видение этой ситуации, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Да, действительно, Шредер был в Москве недавно, и он, действительно, имел очную встречу с президентом Путиным. Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе, весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе. И обеспокоен также совсем не радужными перспективами в этой области. И, конечно, он просил Путина объяснить ситуацию и объяснить видение российской стороны той ситуации, которая складывается», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
До этого Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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Шольц: Германия снабжает Украину оружием лучше собственной армии
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Украина получает от Германии новейшее оружие, некоторые из систем даже не поставлены на вооружение бундесвера, сообщил немецкий канцлер Олаф Шольц.
Шольц заявил, что Киеву были переданы все вооружения, которые были у Германии: «противотанковые комплексы и системы ПВО», «мины, пушки», «тонны боеприпасов» и «нелетальная помощь». Сейчас Берлин в поставках «перешел на более сложные и дорогостоящие системы»: самоходные гаубицы, РСЗО, зенитные комплексы, радиолокационные станции контрбатарейной борьбы – передает ТАСС со ссылкой на Globe and Mail.
«Некоторые из этих систем настолько новые, что были произведены в малых количествах, часть из них еще не была поставлена вооруженным силам Германии», – сказал он, добавив, что «украинцев обучают на новом и более сложном оборудовании в нескольких местах в Германии».
Напомним, министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт сообщила, что Германия достигла предела объемов поставок вооружения Киеву из запасов бундесвера, началось обсуждение организации поставок напрямую с заводов.
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Шольц отверг идею запуска «Северного потока – 2»
Россия обладает возможностями для поставок газа в Европу, в запуске «Северного потока – 2» нет необходимости, заявил федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц во время визита в компанию Siemens Energy.
«Есть достаточно мощностей у «Северного потока», нет недостатка возможностей у России при помощи этого трубопровода и украинского трубопровода выполнить обязательства по всем договорам в Европе», – передает Прайм его слова.
Как подчеркнул Шольц, Германия приостановила сертификацию «Северного потока – 2» по веским причинам, и в возобновлении работы трубы «нет разумного смысла».
При этом канцлер допустил продление работ трех атомных электростанций в Германии для обеспечения потребностей немцев в электроэнергии, отметив, что газовые хранилища Германии заполняются с быстрыми темпами, а объемы топлива в них уже превысили показатели прошлых лет.
Ранее экс-канцлер Германии Герхард Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
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НАТО: Европа оказалась в самом опасном положении со времен Второй мировой войны
Нынешнее положение Европы является самым опасным со времен Второй мировой войны, выразил мнение генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг во время выступления перед участниками летнего лагеря молодежного крыла Рабочей партии Норвегии на норвежском острове Утейа.
«Европа находится в самом опасном положении со времен Второй мировой войны, и НАТО стремится предотвратить превращение конфликта на Украине в большую войну», – передает ТАСС его слова.
Между тем накануне директор департамента внешнеполитического планирования МИД Алексей Дробинин заявил, что эпоха конструктивного взаимодействия России со странами Запада бесповоротно завершена, независимо от исхода спецоперации на Украине.
Ранее генсек ООН Гутерриш заявил, что опасность применения ядерного оружия в мире достигла уровня, который не наблюдался со времен разгара холодной войны.
Ранее на этой неделе в интервью еженедельнику The Economist адмирал британского штаба обороны ВС Тони Радакин заявил, что, по его мнению, «Россия не хочет ядерной войны» и открытого конфликта с НАТО.
Москва тем временем заявляла, что Соединенные Штаты и их союзники опасно балансируют на грани прямого вооруженного конфликта с Россией, это было бы чревато ядерной эскалацией.
При этом российский лидер Владимир Путин напомнил, что Москва никому не угрожает ядерным оружием. Глава государства подчеркнул, что такое оружие у нашей страны есть и оно будет применено, если нужно будет защитить суверенитет.
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В Германии заявили о сокращении импорта газа из России
За несколько месяцев Германия сократила импорт газа из России с 55% до 26%, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке.
«Мы избавляемся от зависимости от российского газа и нефти, а это, честно говоря, очень тяжело и очень дорого. Но это более чем необходимо. И всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, ранее в Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию.
Между тем западные СМИ считают, что немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца.
Посол Украины решил перед отъездом извиниться за «колбасу» перед Шольцем
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Посол Украины в Германии Андрей Мельник, который в скором времени покинет пост и вернется в Киев, запросил перед отъездом встречи с Олафом Шольцем, на которой рассчитывает извиниться за оскорбительное сравнение канцлера ФРГ с «обиженной ливерной колбасой», но ответа пока не получил.
«Я уже говорил, что это выражение не было вполне уместным. Я говорил, что я готов (лично принести извинения), если бы канцлер меня принял перед отъездом. Я запросил эту встречу, тогда (на встрече) я принесу ему извинения», – заявил Мельник в интервью Bild TV, передает РИА «Новости».
На уточняющий вопрос, считает ли он, что канцлер примет его, посол заявил: «Посмотрим».
«Я думаю, что это хороший тон – принимать того, кто уезжает. Я, возможно, временами вызывал раздражение, но мое главное желание было и остается укреплять отношения Германии и Украины, даже это не выглядит так со стороны. Иногда, по крайней мере, впечатление было, что иногда нужно повышать голос... Без этого, я думаю, немецкая публика, возможно, не до конца поняла серьезность ситуации», – подчеркнул бывший посол.
Ранее Андрей Мельник признал, что его слова о непричастности бандеровцев к массовым убийствам были ошибкой.
Украинский посол Андрей Мельник неоднократно позволял себе скандальные высказывания. Он сравнивал канцлера Германии Олафа Шольца с «обиженной ливерной колбасой». Тогда приносить извинения Мельник отказался. Сам Шольц признался, что словами украинского дипломата не обижен. После скандала украинский президент Владимир Зеленский пригласил президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера в Киев. В июне Шольц вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Марио Драги посетил Киев. Мельник сообщил, что лично извинится перед Шольцем. Зеленский уволил Мельника с должности посла.
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В Германии осенью ожидают массовые протесты из-за роста цен
Федеральное правительство Германии с озабоченностью ожидает наступление осени, в том числе из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания, пишут немецкие СМИ.
К настоящему моменту протестные акции уже прошли в Берлине под названием «Неделя демократии», как берлинские организаторы сами назвали свою программу протестов. В результате примерно 6,5 тыс. человек прошли по центру Берлина.
Организаторами акции, рассказывает RBB24, стало весьма активное объединение «Инакомыслящих» (Querdenker) и так называемые понедельничные демонстранты (Montagsspaziergänger). В прошедшую зиму они десятками, а то и сотнями тысяч собирались на децентрализованные демонстрации в разных городах ФРГ. В частности, они требовали прекращения «пандемийного террора», «подстрекательства к войне» (имеется в виду ситуация на Украине), выхода из НАТО, а также изменения конституционного порядка в Германии. Федеральному канцлеру Олафу Шольцу некоторые из них желали «оказаться за решеткой».
Резкое обострение ситуации с протестами немецкие политики ожидают к осени. Так, министр внутренних дел Саксонии Армин Шустер готовится к разным сценариям развития событий. Он отмечает, что, с одной стороны, есть граждане, которые опасаются за свое благосостояние, не зная, например, удастся ли им сохранить работу и как они в конце года будут оплачивать счета.
С другой стороны, отмечает Шустер, есть «группировки, активисты, партии», стремящиеся использовать сложившуюся ситуацию в собственных интересах. За теми, кто «мобилизуется и подстрекает», его ведомство уже «ведет наблюдение». Шустер требует создать межведомственный кризисный штаб, аналогичный тому, который был образован во время пандемии коронавируса, поскольку опасается, что кризис может затронуть все сферы политики, к примеру, сферу семьи и школьного образования.
Основной причиной протестов населения, как ожидается, станут дефицит энергоресурсов, рост цен и ухудшение экономического положения. Как отмечает новостная служба Tagesschau, особую озабоченность властей вызывает, что в ряды демонстрантов – так же, как во время протестов против мер, связанных с пандемией, – могут проникнуть экстремисты, которые затем станут подстрекать протестующих к действиям против государства.
Протестные настроения общества видны уже сейчас по реакции на летнюю поездку по Германии министра экономики Хабека. Во время этого вояжа министра по стране участники акций громко высказывались в пользу приема в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» и против антироссийских санкций. «Иначе говоря, они демонстрируют солидарность с Путиным, с его авторитарной системой и, соответственно (в большей или меньшей степени), с жестокой агрессией против Украины. Политику же Хабека они называли «экосоциализмом», – передает Tagesschau.
Между тем, по мнению Маттиаса Квента из университета прикладных наук Магдебург-Стендаль, материальные последствия кризиса на востоке и на западе страны будут различаться. Так, восточная часть Германии обладает меньшим экономическим потенциалом, соответственно, кризис повлияет на нее сильнее.
Ранее газета Bild сообщила, что правительство ФРГ опасается, что дефицит газа может привести грядущей зимой к чрезвычайным ситуациям в отдельных регионах страны, а проблема с газом сохранится в Германии вплоть до 2024 года, что в свою очередь может привести к трехкратному росту цен на него.
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Шредер: Россия привержена разрешению конфликта на Украине путем переговоров
Бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер в интервью изданию Stern выразил мнение, что Россия привержена урегулированию конфликта на Украине путем переговоров.
«Хорошая новость заключается в том, что Кремль хочет решения путем переговоров. Уже существовал переговорный подход к конфликту между Украиной и Россией, например, в Стамбуле в марте», – передает ТАСС его слова.
При этом Шредер добавил, что Турция оказывает большую поддержку в данном вопросе «так же, как она сейчас очень помогает в переговорах о поставках зерна», назвав договоренности о вывозе зерна первым успехом. «Возможно, постепенно получится расширить их до соглашения о прекращении огня», – констатировал он.
Кроме того, экс-канцлер утверждает, что провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным во время своей поездки в Москву.
«Конечно, Германия и федеральное правительство несут особую ответственность, особенно вместе с Францией. У меня сложилось впечатление, что в данный момент происходит недостаточно, потому что ясно одно: без переговоров не получится. И вообще: Я не хочу отнимать у правительства чью-либо посредническую работу. Но почему я должен перестать вести переговоры, которые возможны на законных основаниях и не навлекут неприятностей на меня и мою семью?» – отметил он.
Ранее Шредер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране.
На прошлой неделе сообщалось, что бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер находился в Москве для переговоров по энергетике.
При этом в Германии поездку Шредера в Россию назвали его личным делом.
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Песков предостерег от попыток «играть с содержанием» встречи Путина и Шредера
Запись беседы российского лидера Владимира Путина с экс-канцлером Германии Герхардом Шредером у Кремля имеется, поэтому извратить ее содержание ни у кого не получится, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Запись беседы у нас имеется, если кто-то решит играть с содержанием», – передает ТАСС его слова.
Песков подтвердил, что Шредер сам спрашивал у Путина, можно ли задействовать «Северный поток – 2» для поставок газа в Европу в случае необходимости.
«Бывший канцлер спрашивал, можно ли совсем в кризисной ситуации, гипотетически рассуждая, задействовать «Северный поток – 2». То есть Путин не был инициатором, Путин не предлагал этого. Но Путин сказал, что технологически это возможно, проделана огромная работа – и этот проект, очень сложный механизм, готов к моментальному использованию», – отметил Песков.
По словам представителя Кремля, даже если запустить сейчас «Северный поток – 2», по нему получится прокачать до конца года только половину от изначально зарезервированного объема газа.
«Даже если представить себе эвентуально, что сейчас мы включили «Северный поток – 2», то мы сможем до конца года, за год прокачать 27,5 млрд кубов, не больше. Половина пошла на наше внутреннее потребление», – пояснил Песков.
При этом пресс-секретарь добавил, что экс-канцлер Германии не изъявлял желания стать посредником для урегулирования ситуации на Украине или решения газовых вопросов.
Ранее в Кремле подтвердили, что Шредер на встрече с Путиным выразил обеспокоенность энергетическим кризисом и просил российского лидера объяснить свое видение этой ситуации.
До этого экс-канцлер выступил за запуск газопровода «Северный поток – 2» на фоне нестабильной ситуации с энергоснабжением в стране. Также Шредер возложил ответственность за проблемы с турбиной, необходимой для полноценного функционирования трубопровода «Северный поток», на компанию Siemens Energy.
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