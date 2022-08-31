Молодежь задала видным государственным деятелям вопросы о будущем России

Четвертый просветительский марафон общества «Знание» стартовал в среду в пяти регионах страны. Лекторами стали главы регионов, министры и руководители госкорпораций, популярные деятели искусств и выдающиеся спортсмены – всего более двухсот специалистов в различных сферах: от госуправления, до высоких технологий и экологии. Их выступления посвящены вызовам нового времени и ответам на вопросы о будущем России.

Четвертый по счету федеральный просветительский марафон, организованный обновленным обществом «Знание» для студенчества и молодежи продлится три дня. На каждой из пяти площадок своя тематика: Москва – «Знание. Сила», Санкт-Петербург – «Знание. Сделано в России», Нижний Новгород – «Знание. Наследие России», Камчатский край – «Знание. Экология», Луганск – «Знание. Мы вместе». В числе участников марафона в Москве – более сотни школьников и студентов из ДНР, ЛНР, а также из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей, передает ТАСС.

В первый день марафона на площадке в Москве выступили пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, председатель правления Сбербанка Герман Греф, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, а также представители творческой сферы России и зарубежных стран.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос корреспондента газеты ВЗГЛЯД, отметил, что «молодежи свойственно ошибаться, ведь только с годами понимаешь, насколько важны были советы старшего поколения». «С возрастом понимаешь, что во всех случаях, когда ты не прислушивался к советам взрослых, – ты ошибался. Но, к сожалению, в молодости это не так просто осознать. Именно поэтому мы постоянно делаем ошибки», – сказал собеседник. –Но человек так устроен – ему свойственно оступаться. Только так он может понять суть жизни. Я, как и все люди, порой игнорировал советы старших. Сейчас, признаюсь честно, я об этом даже жалею».

О технологиях современности и будущего, которые уже в ближайшее время смогут дать совершенно новые возможности в науке и бизнесе рассказал председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф.

«Мы отобрали самые релевантные и многообещающие технологии, которые обеспечат максимальную отдачу, среди них: искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, облачные вычисления, WEB 3.0, иммерсивный опыт, квантовые вычисления и биотехнологии. Самые зрелые из них – это облачные технологии, а искусственный интеллект дает сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу», – отметил он.

Несмотря на юный возраст, молодые участники марафона подготовили весьма серьезные вопросы лекторам из числа руководителей корпораций и ключевых министров правительства. «С большим интересом жду выступление Сергея Викторовича Лаврова, хотел бы услышать его лекцию о дипломатии. Кроме того, я уже знаю, какой вопрос я ему задам –что в современных реалиях важнее дипломатия или политика санкций?», – рассказывает школьник из Москвы Матвей Медведенко.

Студентка филологического факультета Донецкого национального университета Диана Лапановская отметила, что «в рамках марафона есть возможность в живую пообщаться с таким количеством выдающихся людей, скольких можно не встретить даже за всю свою жизнь».

«Все спикеры очень открытые, от них исходит такая доброжелательная энергетика. Видно, что они хотят работать с молодежью. Для нас, молодёжи Донецкой народной республики, это особенно ценно. Я очень благодарна за возможность принять участие в марафоне, получить такие знания и впервые в жизни побывать в Москве», – с нескрываемой радостью рассказала девушка.

Другая участница из ДНР Алена Матвиенко, рассказала, что давно следила за марафонами «Знания». «Когда мне в университете предложили поехать в Москву, я, конечно, сразу же согласилась», – поделилась она.

«У себя в университете я занимаюсь информационной работой, возглавляю профильную комиссию профкома, поэтому мне было очень интересно послушать выступление пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Понравилось, как он рассказывал о способах влияния на публику и убеждения, приводил исторические примеры. Это все было очень важно для меня, буду теперь применять в своей жизни», – рассказала жительница Донбасса.

На московской площадке проходят не только лекционные мероприятия марафона. «Знание» буквально заполонило все пространство парка Зарядье. Первый день участники и гости начали с зарядки под открытым небом от олимпийского чемпионом по спортивной гимнастике, руководителя Юнармии Никиты Нагорного. В Березовой роще парка развернулся мастер-класс по живописи. Кроме того, по всему парку проходят открытые чтения поэзии русских классиков от начинающих артистов и шоу уличных фокусников.

Каждый из трех дней марафона завершается концертной программой, в среду свое шоу представят резиденты кластера «Таврида.АРТ», в четверг состоится концерт классической музыки от стипендиатов благотворительного фонда Владимира Спивакова, а в пятницу концерт от VK.

Завершающим мероприятием всего марафона станет премьера спектакля «Трудный экзамен» всероссийского театрально-просветительского проекта «Знание.Театр». В основу спектакля легла пьеса автора-дебютанта, победившего в конкурсе просветительских пьес для молодежи Российского общества «Знание».

Всего за эти дни на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Камчатском крае и Луганске выступят государственные и общественные деятели, ученые и руководители компаний, актеры, режиссеры, спортсмены. Трансляции марафона будут доступны зрителям по всей стране: в городах России будут организованы фан-зоны с экранами и посадочными местами.

Организация одной из площадок четвертого марафона общества «Знание» в Луганске говорит об интеграции сферы культуры и просвещения Луганской народной республики в российское пространство, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

Зрители могут увидеть выступления спикеров просветительского марафона из любой точки страны на сайте, а также в группе общества «Знание» в соцсети «ВКонтакте».