Банк России назвал самые популярные мошеннические схемы по обману школьников

У мошенников есть определенные схемы для обмана детей, Банк России перечислил самые популярные их них.

Так, злоумышленники могут создать поддельные магазины онлайн-игр, где просят ввести данные карты, передает РИА «Новости».

Кроме того, мошенники предлагают услуги по обходу территориальных ограничений, которые установили некоторые игровые сервисы, тоже выманивая данные карты или внедряя вредоносный софт.

Ребенок может встретить злоумышленника на тематических форумах. Мошенники втираются в доверие к несовершеннолетним посетителям и выманиваю у них деньги, вынуждая сообщать данные карты родителей.

Помимо этого, мошенники могут заманивать детей объявлениями о быстром и легком заработке, например, предлагают проходить тесты или участвовать в опросах, а якобы для перевода денег за работу требуют все данные карты. Либо же мошенники втягивают несовершеннолетних в «инвестиционные онлайн-игры», которые действуют по принципу финансовой пирамиды.

Также злоумышленники могут привлечь подростков к переводу денег со счета на счет за процент, выдавая это за легальную деятельность, а по факту втягивая в мошенническую схему. За это грозит уголовная ответственность.

Еще одной популярной схемой у мошенников являются интернет-магазины с низкими ценами.

В соцсетях злоумышленник может втереться в доверие к ребенку, подружиться с ним, а затем начать просить деньги.

Ранее замминистра финансов Михаил Котюков рассказал, что старшее поколение, молодежь с недостаточным количеством базовых финансовых знаний и взрослые люди с невысоким уровнем дохода, желающие быстро и много получить, стали основными категориями граждан, наиболее подверженными риску мошенничества.