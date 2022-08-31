Греф рассказал о главных технологиях современности и будущего

Президент, председатель правления ПАО «Сбербанк» Герман Греф на просветительском марафоне «Знание» рассказал об основных технологиях современности и будущего, которые уже в ближайшее время смогут дать совершенно новые возможности в науке и бизнесе.

«Мы отобрали самые релевантные и многообещающие технологии, которые обеспечат максимальную отдачу, среди них: искусственный интеллект, высокоскоростной интернет, облачные вычисления, WEB 3.0, иммерсивный опыт, квантовые вычисления и биотехнологии. Самые зрелые из них – это облачные технологии, а искусственный интеллект дает сегодня максимальную пользу бизнесу и обществу», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Отдельное внимание Греф уделил человеческим навыкам, которые требуются в современном мире. 85% жизненного успеха, по его мнению, сегодня составляют мягкие навыки (soft skills). Их можно сравнить с операционной системой на смартфоне, которая определяет его быстродействие и производительность, в то время как предметно-ориентированные навыки (hard skills) – это условный «магазин приложений», необходимых для решения конкретных задач.

«Для любого человека, и особенно для молодых людей, я считаю важным уметь применять следующие три мягких навыка. Первый – целеполагание. Это ключевой навык с точки зрения управления собой в соответствующем временном и пространственном горизонте. Второй навык – это принятие решений. Успех – это то, какое количество правильных решений в своей жизни вы приняли, а технике принятия решений важно обучаться. Третий навык – тайм-менеджмент. Временем управлять невозможно, но можно – собственной эффективностью. От того, насколько вы научитесь ставить цели и принимать решения, зависит успех в жизни», – рассказал Греф.

Между тем для участия в марафоне «Знание» в Москву прибыли более 100 школьников и студентов из Донецкой и Луганской народных республик, а также из Херсонской, Харьковской и Запорожской областей.

«Мы смогли привести сюда более 100 ребят со всех территорий, чтобы они смогли вживую пообщаться с самыми выдающимися спикерами из разных областей, зарядиться их энергией, поверить в себя, устремиться к успеху. Это школьники, студенты, молодежь», – рассказал гендиректор общества Максим Древаль. Он также напомнил, что все проекты «Знания» в настоящее время доступны для жителей Донбасса, Херсонской, Запорожской и Харьковской областей, передает ТАСС.

Древаль анонсировал выступление в среду в парке «Зарядье» резидентов арт-кластера «Таврида» с шоу-программой «Нас не отменишь». «Сейчас это очень ценно и важно, когда против России развернута информационная война, когда пытаются отменить исторические события, выдающихся людей, переписать историю. Лучший способ от этого защититься – знать эту историю, передавать знания. У нас действительно есть огромное количество людей и достижений, которыми стоит и нужно гордиться», – подчеркнул Древаль.

Четвертый федеральный просветительский марафон общества «Знание» начал в среду свою работу, он пройдет с 31 августа по 2 сентября на пяти площадках и в онлайн-формате.