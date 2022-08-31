Помощник рассказал о незаконченной книге Горбчаева

Скончавшийся первый президент СССР Михаил Горбачев в последние годы занимался книгой, но не успел ее завершить, сообщил его последний пресс-секретарь Андрей Грачев, проживающий в Париже.

«Последний наш разговор (с Михаилом Горбачевым) был в конце весны, он был уже в довольно слабом состоянии, но живо всем интересовался. Горбачев мне успел сказать, что он еще не оставил надежды закончить еще одну свою книгу, которую он начал, он ее назвал «Мои университеты», – сказал Грачев РИА «Новости».

Он отметил, что политик планировал опубликовать книгу, и обсуждал ее содержание с помощниками.

«Но теперь уже эта книга останется ненаписанной. Горбачев продолжал всем интересоваться и думал о том, как продолжить то, что он начал 35 лет назад», – добавил Грачев.

Ранее экс-канцлер Германии Ангела Меркель назвала Михаила Горбачева «выдающимся мировым политиком», но сообщила, что не сможет посетить похороны Горбачева из-за того, что повредила колено.

Напомним, во вторник вечером на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни умер экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев.