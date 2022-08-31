В Госдуме решили вернуть коронавирусные ограничения

При разгроме наступления ВСУ за сутки уничтожено 48 танков, 46 БМП и более 1200 украинских военнослужащих

В результате разгрома проведенного по личному указанию Зеленского наступления украинских войск на Николаево-Криворожском и других направлениях противник понес масштабные потери, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Эффективными действиями российской группировки войск за сутки уничтожены 48 танков, 46 боевых машин пехоты, 37 других боевых бронированных машин, восемь пикапов с крупнокалиберными пулеметами и более 1200 украинских военнослужащих.

При отражении наступления противника российскими войсками разгромлены подразделения переброшенной для участия в операции из западной Украины 128-й отдельной горной штурмовой бригады ВСУ. Сложили оружие и сдались в плен пять военнослужащих данной бригады», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

«Вооруженные силы РФ продолжают специальную военную операцию на Украине.

Ударами высокоточного оружия наземного базирования в районе населенного пункта Александровка Днепропетровской области поражены: пункт временной дислокации и склад боеприпасов 1-й танковой бригады ВСУ. Уничтожено более двухсот боевиков, в том числе около 40 иностранных наемников, более 20 единиц бронетехники и большое количество артиллерийских снарядов.

В районе Константиновки Донецкой народной республики (ДНР) нанесены сосредоточенные огневые удары по пункту временной дислокации наемников из формирования «Иностранный легион», а также командному пункту националистического формирования «Кракен». В результате ударов уничтожено более ста боевиков, а также семь единиц военной техники», – отметил Конашенков.

«В городе Кривой Рог Днепропетровской области высокоточным оружием ВКС России уничтожены производственные цеха завода «Интервзрывпром», на которых производились взрывчатые вещества и другая продукция для украинских войск.

Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.

За сутки поражены пять пунктов управления, в том числе 108-й и 65-й механизированных бригад в районах населенных пунктов Водяное ДНР и Веселянка Запорожской области, 35-й и 36-й бригад морской пехоты ВСУ в районе Николаева, националистического формирования в городе Харькове, а также 52 артиллерийских подразделения, живая сила и военная техника в 142 районах», – отчитались в Минобороны.

«Уничтожены три склада ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов в районах населенных пунктов Сарны Ровненской области, Кривой Рог Днепропетровской области и Вернополье Харьковской области.

Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Красное Знамя Николаевской области сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины. Также сбиты пять беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Валерьяновка ДНР, Чубаревка Запорожской области, Капитоловка, Изюм и Красное Харьковской области. Кроме того, в районах города Херсона, Новой Каховки Херсонской области, Антоновского моста и Каховской ГЭС перехвачены в воздухе три украинские баллистические ракеты «Точка-У», а также 53 снаряда реактивных систем залпового огня. В том числе: 44 – «HIMARS», пять – «Ольха» и четыре – «Ураган», – сообщил Конашенков.

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 278 самолетов, 148 вертолетов, 1837 беспилотных летательных аппаратов, 370 зенитных ракетных комплексов, 4539 танков и других боевых бронированных машин, 822 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3357 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 5136 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.

Накануне в Минобороны сообщили, что ВКС России за сутки сбили два украинских Су-25.

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