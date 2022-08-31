Президент Владимир Путин в Мюнхенской речи взывал к мудрости оппонентов, но те были слишком «кровожадные и недружественные», заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание».

«Это [речь] – не про конфронтацию. Он предупреждал, он взывал к политической мудрости своих оппонентов. Мы не смогли убедить, но не потому, что у нас нет таланта убеждения. У Путина прекрасный талант убеждения. Слишком уж кровожадные и недружественные были слушатели этой речи», – цитирует ТАСС представителя Кремля.

По словам Пескова, внутренняя сила и готовность действовать с ее позиции помогает убеждать не только людей, но и государства.

«Что еще необходимо, чтобы убеждать? Это касается и людей, и государства, и политики. Сила. Внутренняя сила. Атрибуты силы, которые показывают, что вы сильны, готовность действовать с позиции силы», – сказал он.

В этой связи Песков вспомнил знаменитое высказывание, приписываемое американскому конструктору и предпринимателю, изобретателю капсюльного револьвера Сэмюэлу Кольту: «Добрым словом и револьвером вы можете добиться большего, чем просто добрым словом». При этом представитель Кремля напомнил, что об этом выражении неоднократно напоминал и президент России Владимир Путин.

«Поэтому убеждать без силы, ну, иногда получается, но все-таки с применением вот этого напора – всегда хорошо», – сказал Песков.

По его словам, премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль начал готовить Фултонскую речь, в которой он заявил о железном занавесе, еще до окончания Великой Отечественной войны.

«Тот же Черчилль, кстати, также весьма убедительно выступил в 1946 году со своей знаменитой Фултонской речью. Он ее готовил три года, когда еще шла Великая Отечественная война или, в понимании Черчилля, Вторая мировая война», – сказал Песков.

Ранее политолог, старший советник в американском аналитическом центре «Атлантический совет» (признан в РФ нежелательной организацией) Харлан Ульман в статье для The Hill написал, что Запад допустил ошибку, проигнорировав основной посыл Мюнхенской речи президента России Владимира Путина в 2007 году.

Как отмечали в Кремле, после Мюнхенской речи был шанс на понимание Запада бесперспективности однополярного мира, но они не прислушались, а это привело к «опасной черте».