Первый президент СССР Михаил Горбачев ожидал «медового столетия», однако романтизм о мире между Западом и Россией не оправдался, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, выступая на просветительском марафоне «Знание».

«Да, Горбачев дал импульс [окончанию] холодной войны, и он искренне хотел верить в то, что она закончится и наступит вечный романтический период между новым Советским Союзом и миром, и коллективным Западом», – передает его слова ТАСС.

«Этот романтизм не оправдался. Никакого романтического периода и «медового столетия» не получилось. Кровожадность наших оппонентов проявила себя», – пояснил Песков.

Он также добавил, что история не приемлет сослагательного наклонения. «Мы можем, обязаны знать свою историю в деталях и каждый может иметь свою точку зрения о том, что было хорошо, что было плохо, что было неудачно. В любом случае все это – наша история, которой мы с вами гордимся и будем гордиться всегда, потому что это – великая история», – сказал Песков.

Между тем Песков подчеркнул, что Горбачев навсегда останется в истории нашей страны.

«Многие спорят о той роли, которую он сыграл, но то, что это был экстраординарный и уникальный человек, это однозначно», – сказал представитель Кремля.

Пресс-секретарь главы государства отметил, что споры о личности Горбачева есть не только внутри страны, но и во всем мире. Одной из таких дискуссионных тем он назвал вопрос об окончании холодной войны.

Песков подчеркнул, что президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким Горбачева. «Это, действительно, большая утрата для всех нас», – заключил представитель Кремля.

Напомним, экс-президент СССР, последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.

Перед смертью экс-президент СССР и последний генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев похудел на 30 или 40 килограммов, последние два года он постоянно находился в ЦКБ.

Российский лидер Владимир Путин направил телеграмму с глубокими соболезнования родным и близким Горбачева, отметив его огромное влияние на ход мировой истории.