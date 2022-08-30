Историк: К нынешнему энергетическому кризису в ЕС привели действия НАТО в Югославии

«К бомбардировкам боснийских сербов Пентагон привлек и армии союзников по НАТО, хотя в этом не было необходимости. Операцию проводила в основном боевая авиация США, а самолеты других стран альянса нужны были Вашингтону для создания видимости коллективности принятого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Путятин. Во вторник исполнилась 27-я годовщина нападения НАТО на республику боснийских сербов.

«Боевая операция, которой в НАТО дали название «Обдуманная сила», была проведена против боснийских сербов. США и их союзники фактически вмешались в гражданскую войну в бывшей Югославии. При этом ни о какой «миротворческой миссии» речи не шло, хотя Вашингтон и Брюссель пытались тогда представить ситуацию именно в таком свете. На самом деле, ВВС США попросту напали на позиции боснийских сербов, тем самым подыграв другой стороне конфликта – хорватам и боснийским мусульманам. Операция состоялась без какого-либо разрешения Совета Безопасности ООН – оказалось достаточно решения одного лишь Вашингтона. На мнение других членов Совбеза ООН после 1991 года он мог не оглядываться», – рассказал заместитель заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин.

«Неслучайно на Балканах до сих пор преобладают антиамериканские настроения, особенно среди старшего поколения. И политики, и простые жители, все, кому больше 40 лет, прекрасно помнят натовских агрессоров», – заявляет историк. Правда, по его словам, у воздушной войны был формальный повод – сербы сами нарушили границы нескольких запретных для них зон, которые контролировались миротворцами ООН.

«Однако решаться этот вопрос должен был на площадке ООН. Понимая, что в Совбезе и Россия, и Китай вряд ли одобрят такое применение силы, Вашингтон предпочел действовать сам – в нарушение международных норм. Стоит отметить, что американцы и до, и после этого регулярно демонстрировали двойные стандарты в отношении к международному праву. Они соблюдают его только тогда, когда это им выгодно, и полностью игнорируют, если международные законы мешают защите интересов США», – отметил эксперт.

К «Обдуманной силе» Пентагон привлек и армии союзников по НАТО, хотя в этом не было технической необходимости. «Операцию проводила в основном боевая авиация США, а самолеты других стран альянса нужны были Вашингтону для создания видимости единства, коллективности принятого решения. Тем самым США попытались минимизировать критику в свой адрес на международной арене», – сказал Путятин.

Хотя с момента нападения прошло уже 27 лет, последствия такой политики европейский континент на самом деле ощущает до сих пор, уверен он. «Как ни странно это звучит, нынешний энергетический кризис в Европе тоже может считаться одним из последствий агрессивных действий НАТО в 90-е годы в Югославии. В результате тех нападений военная зависимость Европы от заокеанских патронов усилилась», – подчеркнул собеседник. «У Евросоюза сегодня не осталось альтернатив, кроме воли сюзерена – США – ни в экономических, ни в политических вопросах, ни при решении территориальных проблем на своей собственной, европейской территории», – говорит историк.

Напомним, операция «Обдуманная сила» – первая крупномасштабная военная операция НАТО за всю историю существования альянса и первая – после Второй мировой войны. Боевые действия проходили с 30 августа по 20 сентября 1995 года и заключались в бомбардировках Республики Сербской, возникшей на территории Боснии после распада Югославии. В результате воздушных ударов были уничтожены или повреждены многие склады оружия и боеприпасов, радарные установки, командные пункты, средства ПВО, мосты, линии электропередач, резервуары воды и другие жизненно важные объекты инфраструктуры Республики Сербской. При этом погибли и получили ранения сотни мирных жителей.

Под прикрытием натовской авиации мусульманские и хорватские войска в этот момент предприняли серьезное наступление. Они заняли 400 км² сербских территорий, изгнав оттуда более 50 тысяч сербов. Пали такие сербские города, как Яйце, Мрконич-Град, Рибник, Шипово.

Руководство НАТО до сих пор считает операцию одним из своих «самых удачных миротворческих мероприятий», сообщает «Военное обозрение».

Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вооруженный конфликт вокруг другого уголка бывшей Югославии – края Косово – стал индикатором падения могущества США.

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