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Историк: К нынешнему энергетическому кризису в ЕС привели действия НАТО в Югославии
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«К бомбардировкам боснийских сербов Пентагон привлек и армии союзников по НАТО, хотя в этом не было необходимости. Операцию проводила в основном боевая авиация США, а самолеты других стран альянса нужны были Вашингтону для создания видимости коллективности принятого решения», – сказал газете ВЗГЛЯД историк Владимир Путятин. Во вторник исполнилась 27-я годовщина нападения НАТО на республику боснийских сербов.
«Боевая операция, которой в НАТО дали название «Обдуманная сила», была проведена против боснийских сербов. США и их союзники фактически вмешались в гражданскую войну в бывшей Югославии. При этом ни о какой «миротворческой миссии» речи не шло, хотя Вашингтон и Брюссель пытались тогда представить ситуацию именно в таком свете. На самом деле, ВВС США попросту напали на позиции боснийских сербов, тем самым подыграв другой стороне конфликта – хорватам и боснийским мусульманам. Операция состоялась без какого-либо разрешения Совета Безопасности ООН – оказалось достаточно решения одного лишь Вашингтона. На мнение других членов Совбеза ООН после 1991 года он мог не оглядываться», – рассказал заместитель заведующего кафедрой истории южных и западных славян исторического факультета МГУ Владимир Путятин.
«Неслучайно на Балканах до сих пор преобладают антиамериканские настроения, особенно среди старшего поколения. И политики, и простые жители, все, кому больше 40 лет, прекрасно помнят натовских агрессоров», – заявляет историк. Правда, по его словам, у воздушной войны был формальный повод – сербы сами нарушили границы нескольких запретных для них зон, которые контролировались миротворцами ООН.
«Однако решаться этот вопрос должен был на площадке ООН. Понимая, что в Совбезе и Россия, и Китай вряд ли одобрят такое применение силы, Вашингтон предпочел действовать сам – в нарушение международных норм. Стоит отметить, что американцы и до, и после этого регулярно демонстрировали двойные стандарты в отношении к международному праву. Они соблюдают его только тогда, когда это им выгодно, и полностью игнорируют, если международные законы мешают защите интересов США», – отметил эксперт.
К «Обдуманной силе» Пентагон привлек и армии союзников по НАТО, хотя в этом не было технической необходимости. «Операцию проводила в основном боевая авиация США, а самолеты других стран альянса нужны были Вашингтону для создания видимости единства, коллективности принятого решения. Тем самым США попытались минимизировать критику в свой адрес на международной арене», – сказал Путятин.
Хотя с момента нападения прошло уже 27 лет, последствия такой политики европейский континент на самом деле ощущает до сих пор, уверен он. «Как ни странно это звучит, нынешний энергетический кризис в Европе тоже может считаться одним из последствий агрессивных действий НАТО в 90-е годы в Югославии. В результате тех нападений военная зависимость Европы от заокеанских патронов усилилась», – подчеркнул собеседник. «У Евросоюза сегодня не осталось альтернатив, кроме воли сюзерена – США – ни в экономических, ни в политических вопросах, ни при решении территориальных проблем на своей собственной, европейской территории», – говорит историк.
Напомним, операция «Обдуманная сила» – первая крупномасштабная военная операция НАТО за всю историю существования альянса и первая – после Второй мировой войны. Боевые действия проходили с 30 августа по 20 сентября 1995 года и заключались в бомбардировках Республики Сербской, возникшей на территории Боснии после распада Югославии. В результате воздушных ударов были уничтожены или повреждены многие склады оружия и боеприпасов, радарные установки, командные пункты, средства ПВО, мосты, линии электропередач, резервуары воды и другие жизненно важные объекты инфраструктуры Республики Сербской. При этом погибли и получили ранения сотни мирных жителей.
Под прикрытием натовской авиации мусульманские и хорватские войска в этот момент предприняли серьезное наступление. Они заняли 400 км² сербских территорий, изгнав оттуда более 50 тысяч сербов. Пали такие сербские города, как Яйце, Мрконич-Град, Рибник, Шипово.
Руководство НАТО до сих пор считает операцию одним из своих «самых удачных миротворческих мероприятий», сообщает «Военное обозрение».
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему вооруженный конфликт вокруг другого уголка бывшей Югославии – края Косово – стал индикатором падения могущества США.
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Россия отказалась оплачивать ошибки США в Афганистане
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Постпред России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза по Афганистану ответил на недовольство постпреда США Линды Томас-Гринфилд, которая утверждает, что Москва якобы вносит малый вклад в финансирование восстановления Афганистана.
Небензя заявил, что в словах Томас-Гринфилд «можно было уловить призыв к России и Китаю раскошелиться на восстановление Афганистана». «Дескать, платят за все только США и их союзники, а Россия и Китай лишь сотрясают воздух», – приводит его слова ТАСС.
Он упрекнул США за «циничность заявлений» и указал, что экономика Афганистана «была фактически уничтожена 20-летней оккупацией США и НАТО», которые не желают «признать свои ошибки и попытаться их исправить». Вместо этого США «упрекают» Россию в том, что она не желает «платить по чужим счетам».
«Нет, господа наши западные бывшие партнеры, платить за свои ошибки нужно именно вам», – сказал он, призвав «для начала вернуть афганскому народу украденные у него деньги». Небензя рекомендовал США «сосредоточиться на оплате по счетам афганскому народу за 20 лет бессмысленной оккупации, разрушившей Афганистан и поставившей его народ на грань выживания».
«Не все измеряется деньгами. Жизни погибших в ходе вашего насаждения демократии в Афганистане нельзя измерить деньгами, как не купить на них лояльность афганского народа, которую США, похоже, окончательно потеряли», – сказал он.
Постпред России подчеркнул, что «одним из наиболее чудовищных последствий этой военной интервенции является разразившийся в стране масштабный гуманитарный и экономический кризис». Небензя считает, что стремление западных стран по-прежнему вести диалог с афганскими властями языком ультиматумов и санкций лицемерно.
«Вместо признания собственных ошибок, содействия в восстановлении разрушенной страны и выплаты репараций США и их союзники принялись решать афганскую проблему привычным для них способом. Они попросту, выражаясь политкорректным языком, заблокировали афганские национальные финансовые ресурсы и отключили банковскую систему от SWIFT, поставив бедных афганцев на грань выживания и вынудив многих из них продавать свои органы и своих детей, чтобы хоть как-то свести концы с концами», – сказал он.
Афганистан с приходом в эту страну США лишь укрепил свой статус очага терроризма и центра наркопроизводства, заявил Небензя.
Напомним, перед захватом Кабула движением «Талибан*» Минфин США остановил отгрузку запечатанных ящиков с долларами, которые планировалось отправить в Афганистан. США заморозили в своих банках резервы, принадлежащие правительству Афганистана. ЕС также заморозил экономическую помощь Афганистану. Всемирный банк решил приостановить платежные операции в Афганистане.
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На финской границе начали отбирать евро у россиян
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Россияне во время пересечения границы с Финляндией начали сталкиваться с тем, что пограничники отбирают у них наличные евро. Сотрудники погранслужбы Финляндии утверждают, что на вывоз евро в Россию наложены ограничения, в качестве решения проблемы они предлагают забрать евро во время следующей поездки.
«Петербуржец Юрий в конце прошлой недели ездил по делам в Европу – летал в Белград через Хельсинки. В четверг уехал туда, а в субботу вечером возвращался обратно через Ваалимаа – Торфяновку на машине. Деньги брал с собой наличными, за границей нигде не снимал», – пишет «Фонтанка».
Юрий рассказал изданию, что, «когда прошли паспортный контроль на финской границе, подошли таможенницы», они осмотрели автомобиль «и начали задавать вопросы: «У вас есть наличные евро? А какая у вас сумма?»
«Я сказал, что есть 1390 евро. Попросили показать. Открыл кошелек, достал все деньги – рубли, динары, евро – дал все. Они отобрали себе только евро, остальное вернули. А потом говорят: «Наложены ограничения, вы не можете вывозить евро в Россию», – рассказал мужчина.
Издание отмечает, что на выбор финны предложили два пути решения проблемы.
«Первый вариант – я прямо сейчас на границе могу передать свои евро кому-то, кто едет в Финляндию. Либо второй вариант – я смогу забрать свои деньги при въезде в Финляндию через этот же пункт в следующий раз. Мне сказали, что нет никакого ограничения по времени, когда я могу это сделать», – отметил Юрий.
В свою очередь он выбрал второй вариант. Деньги забрали, с подробной описью, с указанием, какую именно сумму у него изъяли и какими купюрами. А также, по его настоянию, показали выдержку из правил финской таможни, на основании которых его лишили валюты.
На русском языке в выдержке прямо прописано: «Вывоз банкнот официальной валюты ЕС в Россию запрещен». Исключение – деньги для «личного пользования»:
«Направляющиеся в Россию физические лица и члены их семей могут вывозить валюту в банкнотах для личного пользования. Под личным пользованием подразумевается использование денег для ночлега, питания, передвижения или для покупок», – пишет издание.
В памятке указывается, что «у данного запрета не существует нижней границы. Обратите внимание, что санкции могут касаться любой суммы, даже если о ней не требуется подавать декларацию в таможню».
В чате «На границе» в Telegram, где публикуются отчеты о пересечении финской границы, описаны похожие случаи изъятия валюты у россиян.
«Похожая ситуация с вывозом санкционных товаров: если купить айфон и принести его на такс-фри с чеком, то почти со 100-процентной вероятностью можно его лишиться, но большинство путешественников просто выбрасывают коробку и снимают пленки», – заключает издание.
Ранее премьер-министр Финляндии выступила за ограничение туризма из России в рамках ЕС.
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Американские СМИ: Спецслужбы США ошибались насчет российских планов на Украине
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Разведка США не имела ясного представления о планах России на Украине, поэтому она искусственно раздувала угрозу в информационном пространстве, сообщил обозреватель The National Interest Рамзи Мардини.
Из материала следует, что предсказывались разнообразные сценарии спецоперации, включая перевороты в украинских городах, провокации, химическое оружие и кибератаки. При этом все они основывались на предположениях о вероятности, а не на подтвержденных данных, передает Газета.Ru.
Мардини отметил, что кроме начала самой спецоперации, другие угрозы и предупреждения так и не сбылись.
«Позже официальные лица США признали, что ничем не обоснованные угрозы были частью информационной войны против России», – отметил журналист.
Он сделал вывод, что «упреждающая тактика» была в большей степени дезинформацией, которая привела к формированию искаженного представления о политических целях и амбициях Кремля.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу заявил, что информационные вбросы имеют цель отвлечь внимание от обнаруженных на Украине фактов проведения США запрещенных военно-биологических исследований.
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В США признали «жесткую и неудобную правду» о ситуации на Украине
При любом варианте урегулирования конфликта на Украине отвергнуть условия Москвы будет очень трудно, пишут американские СМИ.
Обозреватель National Interest Рамзи Мардини заявил, что «Запад не выигрывает войну», а «решительная победа на Украине не стоит ни рисков, ни затрат на ее достижение». По его словам, для вооруженных сил Украины ситуация становится все тяжелее, но Запад не собирается переходить к дипломатии, передает РИА «Новости».
Мардини считает, что «ошибочный подход под руководством США неизбежно наткнется на жесткую и неудобную правду», которая заключается в том, что «решимость России, скорее всего, прорвет тонкую оболочку единства Запада». Автор указывает, что «Европе постоянно приходится принимать на себя удар проводимой» США политики. В связи с этим «дальнейшая эскалация может ускорить ее отступление в сторону поиска компромисса с Россией». Также подчеркивается, что более активное участие НАТО только обострит угрозу, которую Россия расценивает как экзистенциальную, и лишь усилит ее решимость.
Мардини считает, что договоренности России и Украины не смогут обеспечить прочный мир, так как «Украину втянули в прокси-войну», casus belli которой «нельзя упростить до территориального спора между соседями». Мардини признает, что «такие споры сыграли свою роль в этом кризисе», но «корнем нестабильности остается еще живое обязательство НАТО – принятое альянсом в 2008 году и подтвержденное в 2021-м – принять Украину в свой состав».
По мнению автора материала, Запад должен стать стороной переговоров и подписать любое долгосрочное урегулирование, повлиять на Киев и отказаться от позиции по приему Украины в НАТО. Мардини призвал США «смириться со своей ролью в провокации – а теперь и затягивании – конфликта». Он выразил сожаление в связи с тем, что «общепринятый нарратив заглушает понимание этого и все сильнее откладывает корректировку курса». По его мнению, «безрассудное упрямство далеко из-за океана только разрушит Украину еще сильнее».
Напомним, Россия начала специальную военную операцию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Позднее Лавров заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, в том числе из-за поставок Киеву HIMARS, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.
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Эксперт: ВМФ и ВКС обеспечат безопасность полета Путина в Калининград
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«Сегодня нельзя исключать провокаций со стороны Прибалтики в тот момент, когда президент России полетит в Калининград. Политические элиты этих стран практически сходят с ума», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Николай Межевич, комментируя рабочую поездку Владимира Путина в регион 1 сентября.
«Еще год назад я бы сказал, что опасаться нам нечего, поскольку в Прибалтике живут адекватные люди. Сейчас из-за поведения местных политических элит ситуация сильно изменилась. Но, я думаю, что Военно-морской флот и Воздушно-космические силы смогут обеспечить безопасность нашего президента. Скорее всего, сам борт будет сопровождаться нашими истребителями, и по маршруту следования будут расположены российские корветы», – сказал президент Российской ассоциации прибалтийских исследований Николай Межевич.
При этом эксперт обратил внимание на то, что борт №1 с президентом полетит над нейтральными водами Балтийского моря. «Единственная формальная проблема может возникнуть при прохождении воздушного коридора над эстонским островом Вайндло. Но я уверен, что наши специалисты смогут избежать сложностей», – пояснил он.
«Нельзя исключать любых провокаций со стороны и Эстонии, и Латвии, и Литвы, и даже Польши. Политические элиты этих стран в буквальном смысле сошли с ума. И с такими людьми опасно находиться рядом, поскольку даже банальную вилку они могут использовать не по назначению», – заключил Межевич.
Ранее стало известно о том, что президент России Владимир Путин 1 сентября посетит Калининград с рабочей поездкой, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Во второй половине недели президент будет в Калининграде, в первую очередь ко Дню знаний, 1 сентября, поездка [приурочена], но не только. Будем вас информировать», – цитирует ТАСС представителя Кремля. По словам Пескова, Путин в середине этой недели проведет совещание с членами правительства.
«В середине недели состоится совещание с членами правительства, мы еще анонсируем профильную тему. К этому мероприятию традиционно идет подготовка», – сказал он.
Ранее газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что с 1 сентября поезда в Калининград уже второй раз за лето могут остановиться, причем не только грузовые, но и пассажирские. Причина – литовский банк отказывается принимать платежи за транзит. Ранее Литва уже блокировала сообщения с Калининградом, ссылаясь на санкции ЕС. Однако тогда вопрос удалось решить на уровне Брюсселя.
При этом «Российские железные дороги» (РЖД) предложили властям Литвы несколько вариантов оплаты транзита поездов в Калининградскую область через территорию республики, в регионе рассчитывают на положительное разрешение ситуации. Об этом сообщил губернатор Антон Алиханов.
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В Италии назвали «секретный триумф» Путина
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Развитие сельского хозяйства в России является «секретным триумфом» президента страны Владимира Путина, пишут итальянские СМИ.
Как пишет Федерико Рампини в Corriere della Sera, недавно он «поплатился» за то, что, обозревая продовольственную ситуацию в мире, вместе с хорошей новостью о снижении цен на зерно и другие сельскохозяйственные продукты дал «еще и другую, но более неудобную: российское сельское хозяйство пышет здоровьем», и в этом году Россия достигнет рекордного экспорта зерна вопреки «страшным сценариям», передает РИА «Новости».
Сельское хозяйство – «секретный триумф» Путина, указывает он. По словам автора, он еще помнит те времена, когда американские фермеры «не давали советским гражданам голодать». «Сейчас это воспоминание осталось где-то в далеком прошлом. При Путине в России произошло потрясающее возрождение сельского хозяйства», – подчеркивает Рампини.
Так, с 2000 года до 2018 года экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на сегодняшний день страна производит больше зерна, чем США. Россия и Штаты занимают третье и четвертое места в мировом производстве после Китая и Индии, в которых, однако, проживают по 1,4 млрд человек, из-за чего они вынуждены использовать большую часть сельскохозяйственной продукции для внутренних нужд.
Еще одна хорошая новость, которая «особенно нравится» Москве, но которую Запад старается игнорировать, связана с влиянием глобального потепления на сельское хозяйство, продолжает Рампини. «Климатические изменения навредят сельскому хозяйству в некоторых регионах, но пойдут ему на пользу в других. Россия, вместе с Канадой и скандинавскими странами, находится в выигрышном положении», – утверждает автор.
По итогу под контролем России в зависимости от года находится 13–16% мирового экспорта зерна, а к концу 2022 года российский экспорт должен превысить уровень 2021 года. «Цены остаются высокими, но не путайте проблему инфляции с дефицитом. В мире изобилие еды, только ее плохо распределяют, а некоторые политические решения приводят к росту цен: взять, к примеру, решение Индии перестать экспортировать зерно и использовать его для внутреннего потребления», – заключает Рампини.
Напомним, президент России Владимир Путин констатировал, что Россия остается экспортером пшеницы номер один в мире. До этого Путин говорил, что урожай зерновых в 2022 году может достигнуть 130 млн тонн. Директор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько заявил, что урожай зерновых в России в 2022 году, по прогнозу, может достигнуть рекордных 145 млн тонн.
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Трамп потребовал немедленно провести внеочередные президентские выборы
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Экс-президент США Дональд Трамп потребовал в своем Twitter немедленно провести внеочередные выборы президента.
По его словам, ФБР «похоронило» историю с ноутбуком Хантера Байдена перед выборами, зная, что если бы этому делу дали ход, то победа Трампа на выборах 2020 года была бы очевидной, сообщает «Sputnik Беларусь» в своем Telegram-канале.
Экс-президент назвал такие действия мошенничеством и вмешательством в выборы на уровне, невиданном ранее в США. Он призвал объявить выборы 2020 года непоправимо скомпрометированными и немедленно провести новые выборы.
В июле были опубликованы результаты опроса, проведенного службой SSRS по заказу CNN. Опрос показал, что лишь 25% избирателей Демократической партии поддерживают выдвижение президента Джо Байдена в 2024 году на новый президентский срок. Однако, как заявил Белый дом, хотя 75% сторонников Демократической партии США не хотят видеть нынешнего лидера кандидатом на выборах 2024 года, Байден намерен побороться за кресло президента. Трамп также рассматривает возможность выдвижения на пост президента США.
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В США заявили о крупном просчете в отношении России
Американские специалисты не ожидали, что российская экономика окажется настолько устойчивой к масштабным внешнеполитическим вызовам, пишет обозреватель Business Insider Джордж Гловер.
После начала специальной операции на Украине западные аналитики были уверены, что Москва попадет в сложную ситуацию из-за многочисленных санкций, введенных США и Евросоюзом.
«Однако российская экономика продемонстрировала огромную устойчивость», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Как напомнил колумнист, сейчас финансы государства крепнут благодаря мощному экспорту нефти, устойчивому внутреннему спросу и программе по борьбе с безработицей. Благодаря мерам правительства в стране растут производство и сектор услуг.
«Российская экономика процветает – вопреки всем пророчествам Уолл-стрит», – подытожил автор.
Ранее в США назвали пять главных ошибок Запада в украинском кризисе.
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NYT: В Россию прибыла первая партия иранских боевых беспилотников
В Россию прибыла первая партия иранских беспилотных летательных аппаратов, пишет американская The New York Times со ссылкой на источник в официальных кругах.
По данным издания, беспилотники были загружены в российские грузовые самолеты и отправлены из Тегерана еще 19 августа. Количество дронов не сообщается, однако авторы подчеркнули, что они способны нести боеприпасы и наносить ими удары по украинским военным, говорится в статье.
При этом автор публикации указывает, что первые поставки иранских БПЛА, по словам источников в США, якобы «столкнулись с механическими и техническими проблемами».
На прошлой неделе The Wall Street Journal писала, что Россия расширяет и укрепляет торговые и военные связи с Ираном, чтобы противостоять санкционному давлению западных стран.
В июле Пентагон назвал «по-настоящему плохой идеей» продажу Ираном беспилотников России. Американская сторона советовала Тегерану «не делать этого».
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Американские компании собрались обходить санкции против России через Турцию
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Американские компании, покинувшие Россию из-за ситуации на Украине, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию, сообщают турецкие СМИ.
«Американские компании, которые ушли из России из-за войны, ищут способ тайно торговать с Россией через Турцию. Многие американские компании, которые хотят обойти санкции, введенные Западом против России, предлагают турецким компаниям вести совместный бизнес в обмен на определенную комиссию. Бизнесмены, с которыми мы беседовали, отметили, что в последние месяцы увеличилось количество подобных предложений от американских компаний», – пишет газета Yeni Safak со ссылкой на источники в турецких бизнес-кругах.
Уточняется, что американские компании ведут свой бизнес по маршруту Россия – Турция – Дубай – США, покупая товары из России, передает РИА «Новости».
«Многие международные компании со штаб-квартирами в США мобилизовали для этого бизнеса свои дочерние компании, созданные в свободных зонах Дубая. Американские компании, которые предлагают совместные торговые предложения турецким компаниям, прибегают к этому способу, чтобы покрыть свои потери на российском рынке», – пишет издание.
«Нефтехимическая продукция, минеральное топливо, драгоценные металлы и камни, зерно, железо и сталь, удобрения и неорганические химикаты, водные продукты и алкогольные напитки – это основные товары, которые американские компании хотят покупать у России. Когда США и Европа ввели санкции против российских компаний и богатых бизнесменов, работающих в различных областях, особенно в сфере финансов, энергетики, обороны и технологий, тысячи западных компаний оказались в сложной ситуации», – добавляет газета.
Издание напоминает, что после начала спецоперации на Украине Майрон Бриллиант, вице-президент Торговой палаты США, посетил Турцию в марте и встретился как с политиками, так и с бизнесменами.
«Посол США в Анкаре Джефф Флейк, давший оценку визиту, сказал, что 5 тысяч американских компаний, готовящихся к выходу из России, указали в качестве своего адреса Турцию. Американские компании, которые пытаются воспользоваться теплыми контактами Турции с Россией, также хотят извлечь выгоду из эффективных логистических возможностей турецких компаний в регионе», – пишет газета.
Напомним, глава Минфина Турции Нуреддин Небати заявил, что турецким деловым кругам не следует принимать во внимание письмо Минфина США с предупреждением о последствиях сотрудничества с Россией в свете введенных в отношении РФ санкций.
Проправительственная газета Yeni Safak со ссылкой на собственные источники сообщила, что представители ЦРУ стали проявлять интерес к недвижимости, которую россияне активно приобретают в Турции, и угрожать местным деловым кругам негативными последствиями за сотрудничество с Россией.
Dell объявила об уходе из России
Американская компания Dell Technologies объявила о приостановке всех операций на территории России и закрытии представительства в стране, сообщает Reuters.
«В середине августа мы закрыли наши офисы и прекратили все операции в России», – сообщил представитель технологического гиганта Майк Симьенас, передает РИА «Новости».
С закрытием российского офиса Dell уволила и всех сотрудников. Отмечается при этом, что большинство разработчиков и инженеров уже получили предложения о работе в других компаниях.
Производитель серверов и компьютерной техники приостановил продажи в России и Украине еще в феврале, заявив, что будет следить за развитием ситуации.
6 мая Министерство промышленности и торговли России опубликовало перечень товаров для параллельного импорта. В 20-страничный перечень входит более 50 групп товаров – как определенных брендов, так и в целом категории товаров. Документом разрешается параллельный импорт продукции под брендами: Apple, Samsung, General Motors, Porshe, Renault, Nissan, Bugatti, Tesla, Siemens, Microsoft, Logitech, Cisco, Dell, Hitachi, Xbox, Playstation, Nintendo.
Позже в Минпромторге решили добавить в параллельный импорт BMW, Siemens и Lego.
В конце июня президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий легализацию параллельного импорта товаров в страну.
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Исследователь американских спецслужб счел, что за убийством Дугиной может стоять ЦРУ
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Исследователь американских спецслужб Даглас Валентайн считает, что за убийством политолога Дарьи Дугиной может стоять ЦРУ; по его словам, украинская разведка полностью находится под контролем американцев.
Говоря о влиянии США на Украину, эксперт подчеркнул, что «Зеленский даже в туалет не ходит без разрешения полевого сотрудника ЦРУ».
«10 млрд долларов американской помощи имеют определенные издержки, каждая проделанная работа должна быть одобрена... ЦРУ, должно быть, очень интересовалось подготовкой женщины-убийцы к службе. Это стандартная операционная процедура», – передает РИА «Новости» слова эксперта.
Валентайн cчитает, что если даже и пока нет прямых доказательств, можно сделать вывод по стилю работы ЦРУ. «По определению тайные операции проводятся незаметно. ЦРУ не стало бы проводить тайную операцию такого масштаба, если бы считало, что риск того стоит. Доказательства в таких случаях редко всплывают наружу», – считает эксперт.
Даглас Валентайн издал книги «The Hotel Tacloban» («Отель Таклобан»), «The Phoenix Program» («Программа Феникс»), «The Strength of the Wolf» («Сила волка»), «The Strength of the Pack» («Сила стаи») и «The CIA as Organized Crime: How Illegal Operations Corrupt America and the World» («ЦРУ как организованная преступность: тайные операции коррумпируют Америку и весь мир»).
Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию. Позже ФСБ установила личность еще одного причастного к убийству Дугиной украинца.
В воскресенье в СМИ появились сообщения, что Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии. Однако в соцсетях разоблачили опубликованные фотографии, а МВД Австрии не подтвердило распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве Вовк.
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Путин заявил о замене модели однополярного мира на новый миропорядок
Однополярная модель мира изжила себя, ее сменяет новый миропорядок на основе признания суверенного пути развития каждого народа, заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии по случаю открытия VII Восточного экономического форума.
«Главная тема встречи этого года – «На пути к многополярному миру» – представляется весьма актуальной и значимой. На смену изжившей себя однополярной модели приходит новый миропорядок, основанный на фундаментальных принципах справедливости и равноправия, признании права каждого государства и народа на свой суверенный путь развития», – говорится в телеграмме Путина участникам форума, опубликованной на сайте Кремля.
Путин выразил удовлетворение развитием двусторонних связей РФ со странами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также кооперацией в формате взаимодействия с Евразийский экономическим союзом (ЕАЭС), Шанхайской организацией сотрудничества (ШОС), БРИКС, АТЭС и АСЕАН.
«Россия готова и далее совместно со всеми заинтересованными партнерами прилагать усилия для совершенствования регионального взаимодействия в различных форматах», – отметил президент.
Восточный экономический форум – ключевая международная площадка для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.
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Финляндия списала ходившие в Петербург поезда Allegro
Финский государственный оператор железных дорог VR заявил о списании подвижного состава и запчастей поездов Allegro, применявшихся для поездок в Петербург.
«Группа списала весь подвижной состав восточного (российского) сообщения, связанный с Allegro, и запасные части на общую сумму 45,4 млн евро», – цитирует сообщение компании РИА «Новости».
К концу июня VR уменьшила объем грузоперевозок на российском направлении на 60%.
Также дочерние компании предприятия Finnlog, ContainerTrans Scandinavia и Freight One Scandinavia готовятся к продаже.
В марте Финляндия останавливала движение поездов Allegro. До этого власти Финляндии решали не останавливать эти поезда, чтобы находящиеся в России финские граждане смогли вернуться домой.
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Захарова спросила, можно ли Байдену считать фашистами евреев-республиканцев
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер о том, что идеология республиканцев в США является фашистской.
Жан-Пьер заявила, что президент США Джо Байден не стесняется своей оценки республиканских сторонников бывшего главы администрации Дональда Трампа как «фашистов» и продолжит бороться с ними за права американцев, передает РИА «Новости».
«Все. Мы дождались. Пресс-секретарь Белого дома заявила, что американское общество состоит из фашистов. Конкретно у них этим занимаются республиканцы», – заявила Захарова в Telegram, подчеркнув, что «в соответствии с заявлением представителя Белого дома, республиканцы занимаются вещами, которые можно описать словом «фашизм». Как указала Захарова, Жан-Пьер «вслух сказала то, о чем многие только догадывались – в США бушует фашизм».
Официальный представитель МИДа поинтересовалась: «Интересно, какой-нибудь израильский государственный деятель скажет (как они говорили о киевском режиме), что «среди республиканцев много евреев, поэтому они априори не могут быть фашистами»?» «Или мы дождемся опровержения этого откровения самими американцами?» – заявила она.
Напомним, Байден счел идеологию части Республиканской партии США полуфашистской: «Дело не просто в Трампе, дело в целой философии, лежащей в основе» нынешней позиции республиканцев. «Скажу кое-что: это как полуфашизм», – сказал он.
МИД России обращал внимание на многолетнее игнорирование ситуации с ростом неонацистской идеологии на Украине со стороны Израиля. Глава ведомства Сергей Лавров, рассказывая о нацификации Украины, отмечал, что Зеленский «выдвигает аргумент: какая у них может быть нацификация, если он еврей».
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