Захарова цитатой из Жванецкого отреагировала на скандал с послом Германии

Официальный представитель МИД Мария Захарова отреагировала на новость о возвращении в Германию консула ФРГ в Рио-де-Жанейро Уве Герберта Хана, которого бразильская прокуратура обвиняет в убийстве мужа.

«Решила перед сном проверить международные новости. Только открываю ленту, как агентства, будто ждали, выдают», – написала Захарова и привела в своем Telegram-канале новость о возвращении Хана в Германию.

«Дипломат вылетел из Рио-де-Жанейро во Франкфурт в воскресенье вечером. Отпустили его по формальной причине – суд указал на «вопиющее превышение сроков подачи уголовного дела» со стороны прокуратуры, хотя прокуроры переживали, что Хан сбежит.

Мужчины были в браке более 20 лет. Следователи обнаружили несоответствия в показаниях консула и ранних результатах судебно-медицинской экспертизы смерти Биота. Выяснилось, что причиной смерти стала черепно-мозговая травма.

Смерть Биота наступила 5 августа. Хан звонил спасателям и сказал, что его супруг почувствовал себя плохо и упал на пол. Когда медики приехали на место, тот был мертв. Консул отмечал, что причиной смерти мог стать одновременный прием снотворных с большим количеством алкоголя. Однако вскоре медики нашли на теле погибшего повреждения.

На теле Биота было по меньшей мере 30 повреждений, в том числе в области анального отверстия. В доме также нашли биту, которая могла использоваться для избиения. Теперь консул находится в ФРГ…» – говорится в сообщении.

«А там как раз [канцлер Германии Олаф] Шольц объявил о легализации наркотиков», – отметила Захарова.

«Нормально, Григорий!.. Отлично, Константин!» – заключила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства, ссылаясь на монолог Михаила Жванецкого.

Напомним, коалиция Социал-демократической партии Германии, «Зеленых» и Свободной демократической партии договорилась легализовать продажу марихуаны. Партии планируют спустя четыре года после легализации каннабиса провести оценку влияния этой новеллы на общество. При этом правила рекламы как марихуаны, так и алкоголя и табака будут ужесточены.

Комментируя высказывания Шольца, Захарова отметила, что германские власти требуют узаконить наркотики, признавая при этом тот факт, что наркотики – это ведущее к деградации зло. Официальный представитель МИД России отметила, что логику властей ФРГ понять невозможно.

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