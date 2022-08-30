Глава МИД Австрии выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам

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30 августа, вторник | Последнее обновление — 10:40 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Херсоне прогремели пять взрывов
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И что с того, что научпросветом в основном заняты либералы? Научное знание объективно и не зависит от того, кто о нем рассказывает, – возражают мне. Но это или не совсем так, или совсем не так.
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Культура служила компрадорской сырьевой экономике и сама постепенно приобретала компрадорский характер. И главным символом этой культуры как раз и стала Алла Пугачева.
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Не стоит удивляться, что, с точки зрения Запада, албанцам на Балканах можно почти все. Этот фаворитизм обусловлен и исторически, и религиозно, и в плане языка. И, разумеется, международной обстановкой – они кажутся наиболее надежным заслоном на пути влияния России на Балканах.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Глава МИД Австрии выступил против полного запрета на выдачу шенгенских виз россиянам
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Министр по европейским и иностранным делам Австрии Александер Шалленберг считает нецелесообразным вводить тотальный запрет на выдачу шенгенских виз гражданам России, сообщили СМИ.
«Мы не должны вместе с водой выплескивать и ребенка, полный запрет на выдачу виз гражданам России совершенно оборвал бы последние контакты с российским гражданским обществом», – передает ТАСС слова Шалленберга в интервью газете «Вельт». По его мнению, такой шаг закроет критикам действий российских властей дорогу на Запад.
Министр считает прекращение выдачи виз гражданам России «контрпродуктивным шагом в борьбе с российской пропагандистской машиной». По версии главы МИД Австрии, если ЕС полностью закроет двери в Европу для россиян, то это сыграет на руку Кремлю, а не Брюсселю. Шалленберг напомнил, что Евросоюз и так ввел «самые массивные санкции в европейской истории».
Ранее Германия и Франция выступили против запрета на выдачу виз россиянам.
Напомним, Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявлял, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит в ЕС единогласную поддержку.
МВД Австрии не подтвердило сообщение о смерти Натальи Вовк
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МВД Австрии не подтверждает распространенные в мессенджерах и соцсетях данные о якобы произошедшем убийстве украинской гражданки Натальи Вовк.
«Мы можем сообщить, что такой случай не известен в Австрии. Поэтому мы не можем подтвердить достоверность этой информации», – отметили в ведомстве в ответ на запрос корреспондента ТАСС.
Ранее австрийское СМИ сообщило, что подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии.
После этого в соцсетях разоблачили фото «убитой» Натальи Вовк.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Австрийское СМИ сообщило о смерти подозреваемой в убийстве Дарьи Дугиной
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Подозреваемая в убийстве журналистки Дарьи Дугиной украинская гражданка Наталья Вовк найдена убитой в съемной квартире в Австрии, сообщает местное издание Exxpress со ссылкой на неназванные источники.
Австрийское издание Exxpress не называет город, в котором могла быть убита Вовк, но сообщает, что женщина была найдена мертвой в съемной квартире. По данным журналистов, у погибшей было зафиксировано 17 ножевых ранений, а в руке находилась записка.
Издание приводит заблюренную фотографию якобы с места событий. Также отмечается, что следов дочери Вовк не найдено.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.
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Bloomberg: Россия может перекрыть газ Евросоюзу на год без негативных для себя последствий
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Нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление экономиста консалтинговой компании Лиама Пича.
«До тех пор, пока цены на нефть и уровень экспорта остаются на текущих высоких уровнях, профицита текущего счета России будет достаточно, чтобы поддерживать его даже при отключении от основного газового рынка», – приводит Bloomberg слова Пича.
Экономист считает, что нынешних доходов от продажи топлива Москве хватит «чуть более чем на год» в случае прекращения поставок в ЕС. Без этого рынка Россия может зарабатывать до 20 млрд долларов в квартал на экспорте газа, несмотря на сокращение объемов.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
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Стало известно о планах ЕС приостановить соглашение о визах с Россией
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Главы МИД стран Евросоюза намерены в ближайшие дни поддержать приостановку действия соглашения об упрощении визового режима с Россией, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, в ЕС намерены поддержать такую меру на следующей неделе, чтобы снизить число выдаваемых россиянам виз после призывов некоторых стран запретить выдачу виз гражданам России, передает РИА «Новости».
В Евросоюзе также заявляют, что более радикальные перемены в отношении виз для россиян могут быть представлены к концу года.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран – членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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В Греции предложили ЕС отменить санкции и договариваться с Москвой
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Одно из авторитетных в Греции изданий Naftemporiki предложило европейским лидерам прекратить «пресмыкаться» перед США и договариваться с Россией о компромиссе по ценам на газ и об отмене санкций.
«За год цена на газ в Европе выросла более чем в 10 раз: с 27 евро за мегаватт-час 12 месяцев назад она превысила 310 евро 25 августа. Правительства большинства стран потратили многие миллиарды евро, чтобы не допустить перехода этого повышения на счета, поскольку это поставило бы под непосредственный риск большинство домохозяйств и производство компаний», – передает РИА «Новости» со ссылкой на статью.
Статью под заголовком «Боже мой, кто правит нами?» написал руководитель делового издания Михалис Псилос – обозреватель, бывший директор Афинского информационного агентства АМНА.
Рассуждая о росте цен, автор предложил сначала остановить конфликт, предупредив, что иначе придется искать надежные и адекватные альтернативные источники энергии.
«Следовательно, европейские лидеры должны перестать пресмыкаться перед американцами, которые, в конце концов, остались в необстреливаемой зоне, и заняться необходимым собственным достоинством. Вести переговоры о компромиссе с Россией и, конечно же, прекратить санкции», – отмечает обозреватель.
Также автор назвал причиной роста цен на газ то, что цена устанавливается на амстердамском оптовом рынке, который следует закону спроса и предложения. Крупные покупатели готовы предложить более высокую цену, отказываясь от ограничения цены на газ.
Автор подчеркнул, что роста цен на газ не имеет ничего общего с ситуацией вокруг Украины.
Ранее сообщалось, что стоимость газа в Европе превысила 3500 долларов за 1 тыс. кубометров.
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Боррель предупредил о серьезных вызовах для ЕС из-за санкций
Евросоюз вскоре столкнется с серьезными вызовами в связи с антироссийскими санкциями из-за ситуации на Украине, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
«Это ограничительные меры. Мы ограничиваем экономические возможности России. Пока экономика России зависит от нефти и газа, им будут нужны наши технологии. У России трудности. И, конечно, мы столкнемся с серьезными вызовами в краткосрочной перспективе. Нельзя отрицать, что цены на газ растут. Но мы должны быть готовы заплатить цену за свободу», – передает слова Борреля РИА «Новости».
Напомним, более половины жителей в ряде ведущих европейских стран выступили против введения новых санкций против России, если они ухудшат уровень жизни населения, следует из данных исследования.
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Макрон подвергся нападкам со стороны прохожих в Алжире
Толпа скандировала грубые оскорбления в адрес президента Франции Эмманюэля Макрона во время его поездки в Алжир, сообщил телеканал BFM.
Инцидент произошел во время поездки Макрона в город Оран в Алжире. Президент посетил часовню Санта-Крус, после отправился выпить чаю в бутик Disco Maghreb, а далее решил прогуляться по соседним улицам и пообщаться с местным населением, передает ТАСС.
Группа прохожих начала скандировать грубые оскорбления в адрес французского президента, выкрикивать лозунги против Франции и ее политики в отношении Алжира. Макрон оставил эти выкрики без внимания и, поблагодарив собравшихся, сел в свой автомобиль.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Турции Танжу Бильгич заявил, что внешнеполитическое ведомство призвало Францию признать последствия своего колониального прошлого и не стараться уйти от исторических реалий.
Политолог Сергей Федоров объяснил причины скандала между Францией и Алжиром.
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Австрия призвала «остановить безумие на энергетических рынках»
Требуется единое европейское решение по вопросу тарифов на электроэнергию, заявил канцлер Австрии Карл Нехаммер.
Нехаммер заявил, что нужно «наконец остановить это безумие, которое происходит сейчас на энергетических рынках». По его мнению, проблему невозможно решить без «европейского решения». Нехаммер заявил, что европейские государства должны объединить усилия для того, чтобы «немедленно остановить этот ценовой взрыв», передает РИА «Новости» со ссылкой на Kurier.
Напомним, в пятницу стоимость газа в Европе превысила 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что до конца года цена на газ в Европе может подняться до 5 тыс. евро за тысячу кубометров.
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Эксперт: Польша помешает реализовать призывы Шольца к реформе ЕС
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«Призыв Шольца к изменению принципа голосования в ЕС актуален, но против, вероятно, выступят Венгрия и Польша, поскольку это нарушает суверенитет каждой отдельной страны», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Федор Лукьянов. Ранее канцлер ФРГ высказался за отмену единогласного принятия решений в ЕС.
«Идея о глобальных изменениях в Евросоюзе, в том числе – о переходе к принятию решений большинством голосов, а не консенсусом, обсуждается уже очень давно. Всем понятно, что в нынешнем виде, особенно после расширения ЕС в 2004 году, принятие решений консенсусом в лучшем случае замедляет, а в худшем – вообще парализует работу Евросоюза по ряду направлений», – пояснил главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике Федор Лукьянов.
По словам эксперта, к подобным идеям Европа обычно возвращается в кризисные моменты – как сейчас, но при этом речь идет об изменениях основополагающих документов ЕС, поэтому сделать это будет отнюдь не легко.
«Конечно, крупные страны об этом могут договориться. Но тут вот какая проблема: если решения принимаются большинством, то точка зрения какой-то страны игнорируется. Более того, такая страна в итоге будет вынуждена выполнять обязательное для всех членов ЕС решение, против которого она выступает. Это очень серьезное ущемление суверенитета отдельных стран, на которое, скорее всего, не согласятся Венгрия и Польша, а решение о переходе на голосование большинством будет приниматься при согласии всех членов ЕС. Вспомните, что доселе любая попытка ЕС обойти суверенные права Польши встречала жесткое сопротивление Варшавы», – указал политолог.
Что касается расширения ЕС, отметил собеседник, то Украина и Молдавия уже имеют статус кандидата, Грузия его также, вероятно, получит, но эти планы не имеют временных параметров для реализации.
«Идеи же об общеевропейской армии, единой ПВО обсуждаются вообще несколько десятилетий. Но в отличие от планов по изменению принципов голосования, создание параллельной НАТО европейской военной структуры совершенно бессмысленно. Помимо дублирования обязательств одних и тех же стран в рамках двух разных объединений, создание общеевропейской ПВО предполагает увеличение расходов. При этом сейчас члены ЕС даже на НАТО перечисляют свои обязательные взносы с очень большим скрипом», – напомнил аналитик.
Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая с речью в Карловом университете в Праге в понедельник, призвал реформировать Европарламент и систему принятия решений в сфере внешней и налоговой политики. Он предложил оставить в силе действующее ныне правило, при котором каждая страна-член ЕС выделяет для участия в Еврокомиссии по одному представителю, но высказался за отмену принципа единогласного принятия решений, причем даже в том случае, если это, по его словам, будет иметь последствия и для Германии.
«Там, где сегодня требуется единогласие, существует риск того, что одна страна своим вето помешает всем остальным двигаться вперед», – подчеркнул он.
Затронув вопрос о правовых конфликтах с Польшей и Венгрией, Шольц подчеркнул, что Евросоюз не должен идти ни на какие компромиссы в вопросах, касающихся его фундаментальных ценностей, сообщает Deutsche Welle** (признан иноагентом).
Также он настоятельно призвал к кардинальным реформам Евросоюза с целью подготовить его к приему новых членов. «Страны Западных Балкан, Украина, Республика Молдова и в перспективе Грузия должны стать частью ЕС. Это расширение в интересах ЕС», – сказал немецкий лидер. Шольц указал на то, что «в эти дни вновь встает вопрос о том, где впредь будет проходить разделительная линия между свободной Европой и неоимпериалистической автократией».
Помимо этого, канцлер ФРГ призвал к созданию новой европейской системы противовоздушной обороны. «Нам предстоит многое наверстать в Европе, когда дело доходит до защиты от воздушных и космических угроз», – сказал он. В целом лейтмотивом его выступления была идея сделать Европу более «суверенной» и способной лучше защищаться от внешней агрессии, сообщает Financial Times.
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В ООН призвали прекратить разрушение советских памятников в Латвии
Комитет ООН по правам человека (УВКПЧ) обратился к правительству Латвии с просьбой остановить разрушение советских памятников в стране и обеспечить сохранность частей уже разрушенных монументов, заявил представитель УВКПЧ Вивиан Квок.
«Мы подтверждаем, что Комитет по правам человека в прошлую пятницу зарегистрировал сообщение и принял временные меры в отношении советских памятников в Латвии. Пожалуйста, обратите внимание, что регистрация не предопределяет приемлемость или существо дела», – приводит ее слова РИА «Новости».
Квок объяснила, что комитет рассмотрит это дело на одной из своих будущих сессий и опубликует решение в надлежащее время.
В субботу заместитель постоянного представителя России при ЮНЕСКО Татьяна Довгаленко заявила, что Россия на постоянной основе привлекает внимание ЮНЕСКО к сносу советских памятников и мемориалов на территории стран Восточной Европы.
Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.
Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.
Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.
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Наталья Вовк посетила салон красоты до убийства Дугиной
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За девять дней до гибели Дарьи Дугиной главная подозреваемая в ее убийстве Наталья Вовк отправилась делать маникюр, сообщают СМИ.
Вовк 11 августа посетила салон красоты. Как передает Пятый канал, Вовк «сильно переживала за цены», спрашивала «сколько будут стоить процедуры на руках и ногах». «Затем, вероятно, остановившись на одном маникюре, отметила: хочет «френч» или что-то подобное», – сообщает телеканал.
Кроме того, со слов мастера маникюра, которая обслуживала Вовк, у нее была необычная внешность: ярко-зеленые глаза было видно отовсюду. «Зеленые с голубым оттенком. Я села, посмотрела, потом спросила: «А глаза у вас свои?». Она сказала да, но я подумала, что неестественные они», – сказала сотрудница салона.
Она сообщила, что Вовк постоянно нервничала и в какой-то момент призналась мастеру, что приехала с Украины. «Я шла на работу, мне сказали, что ко мне пришли. Я шла, а она мимо проходила. Мы естественно пошли ей делать маникюр, педикюр. Она сначала мне не очень понравилась. Она сказала, что приехала сюда с дочкой, что сама с Украины, что сняли в этом доме квартиру. Сама начала говорить про тему войны, что зачем это все нужно, она не понимает, люди гибнут», – сообщила сотрудница салона.
Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция». По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии, а затем перебравшаяся в Австрию.
В понедельник в ФСБ России сообщили, что установлен еще один участник украинской диверсионно-террористической группы, который вместе с Вовк готовил убийство Дугиной. Он выехал за пределы России за день до преступления.
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Европе предсказали скорый отказ от военной помощи Украине
Общественное давление из-за энергетического кризиса заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, положит конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, сообщает The Nation.
«Теперь же, когда на смену лету приходит осень, трудно не замечать, что мы приближаемся к перекрестку, который станет проверкой границ единства Европы, а также ее решимости и дальше поддерживать Украину. Мало кто готов признать это, назвав вещи своими именами, но учитывая, что европейские страны сталкиваются либо с двузначной инфляцией, либо с перспективой нормирования потребления электроэнергии зимой – или с тем и другим сразу, – правительства оказываются перед крайне тяжелым выбором», – приводит РИА «Новости» цитату из статьи обозревателя Мэри Дежевски.
По словам автора, внутри Европы имеются определенные разногласия по военной поддержке Украины: Британия при премьер-министре Борисе Джонсоне решительно выступала за поставки Киеву военной помощи, а Франция, Германия и в меньшей степени Италия демонстрируют в этом вопросе меньше энтузиазма.
Дежевски отмечает, сколько бы они ни винили Москву в провоцировании дефицита энергоносителей, именно Европа первой решила прибегнуть к «энергетическому оружию», а любые приостановки в поставках будут лишь ответом России на ее действия. При этом попытки ЕС или Великобритании возложить всю вину на Москву, по ее словам, поставят «ребром» вопрос, от которого пока все пытаются уклониться: «как долго общественность будет мириться с тяготами ради принципа».
По ее мнению, Британия может оказаться одной из последних европейских стран, которые перестанут поддерживать этот конфликт.
«Цена политики, предусматривающей оказание военной помощи Украине и лишь минимальную защиту британцев от заоблачно высоких расходов на электроэнергию грядущей зимой и сопутствующей инфляции, может оказаться фатальной для правительства, во главе которого неизбежно окажется человек, не обладающий яркой харизмой Бориса Джонсона», – подчеркивает автор.
В результате, если общественное давление заставит Великобританию начать призывать к дипломатическому урегулированию, это может положить конец «хрупкому европейскому консенсусу» и той военной поддержке, которую Европа сейчас оказывает Украине, резюмирует обозреватель.
Газета ВЗГЛЯД писала, почему Вашингтон и Киев стремительно теряют союзников.
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Bloomberg: Франция и Германия выступят против полного запрета на въезд в ЕС для россиян
Франция и Германия призовут страны ЕС не ограничивать выдачу виз россиянам, не связанным с правительством России, сообщили СМИ.
«Понимая обеспокоенность некоторых государств – членов [ЕС] в данном контексте, мы тем не менее не должны недооценивать преобразующую силу личного опыта жизни в демократических системах, особенно для будущих поколений», – передает ТАСС текст документа, опубликованного Bloomberg, оказавшийся в его распоряжении в преддверии внеочередного заседания Совета министров иностранных дел ЕС, которое пройдет 30–31 августа в столице Чехии.
Отмечается, что авторы заявления считают особенно важным сохранить возможность посещать страны ЕС для российских студентов, ученых, деятелей искусства и специалистов ряда областей.
В последнее время в ряде европейских стран раздаются призывы запретить всем россиянам въезд в страны Шенгена. Как ранее заявила премьер-министр Эстонии Кая Каллас, Эстония поддерживает этот запрет. По ее словам, «посещение Европы – это привилегия, а не право человека», она также считает, что «пора прекращать туризм из России уже сейчас».
С 18 августа Эстония ввела санкцию, ограничивающую выдачу виз гражданам России и въезд в страну с уже выданной Эстонией шенгенской визой. При этом эстонское руководство полагает, что может не впускать россиян с визами других стран-членов Шенгенского пространства. Сократить выдачу виз россиянам также собралась Дания.
В Кремле в ответ заявили, что некоторые страны в своей «недружественности» по отношению к России «заходятся до беспамятства», и выразили надежду, что здравый смысл «проявит себя» и авторы таких заявлений «опомнятся».
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Эксперт: Восьмой пакет антироссийских санкций вызовет раскол внутри ЕС
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«Могут ввести запреты по отдельным российским предприятиям. Обсуждается и предложение о закрытии шенгенской зоны для наших туристов. Но, думаю, что это решение вряд ли будет принято», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Андрей Кортунов. Ранее страны Балтии направили Еврокомиссии предложения по новым ограничениям против России, которые касаются энергетики, торговли и системы SWIFT.
«В восьмой пакет могут войти ограничения против каких-то наших топ-чиновников или тех деловых людей, которых считают близкими к российскому руководству. Однако в целом потенциал новых карательных мер против России практически исчерпан. Любые новые серьезные шаги, особенно если мы говорим об экономических санкциях, в том числе и тех, которые упоминает глава МИД Эстонии, серьезно навредят, прежде всего, самим инициаторам ограничений», – считает гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.
«Кроме того, у стран ЕС слишком разные ситуации. Одно дело – страны, которые имеют выход к Мировому океану, могут строить терминалы по приемке сжиженного газа. Другое дело – те, кто зависит от трубопроводного газа, не имеют выхода к морю и ориентируются на российские поставки энергоресурсов», – сказал Кортунов. Он привел в пример Венгрию, которая надолго заблокировала седьмой пакет, поскольку не хотела лишаться российской нефти.
«К тому же, хотя отношение ЕС к украинскому вопросу не изменилось, сама тема рано или поздно начнет уходить на второй план. На повестке дня появляются другие заботы. Поддерживать в центре общественного внимания одну, пусть и важную, тему бесконечно долго нельзя», – добавил собеседник.
Аналитик также назвал маловероятным сценарий, о котором предупреждала глава группы InfoWatch Наталья Касперская, – о том, что в качестве санкции в России могут отключить все смартфоны – как iPhone, так и всех моделей, работающих на Android. «У России существует набор ответов в киберпространстве, который пока что Москва не использует. Настоящей кибервойны со стороны России Европа еще не видела, но такие возможности ответа на попытки дестабилизации коммуникационных систем у нашей страны есть», – предупредил Кортунов.
В понедельник глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что прибалтийские страны коллективно внесли в Еврокомиссию конкретные предложения новых санкций против России. «Речь идет об энергетике, торговле, дальнейших ограничениях в отношении системы SWIFT, а также о том, чтобы внести в санкционные списки еще больше людей и организаций», – цитирует министра ТАСС. Как заявила его коллега из Швеции Анн Линде, она надеется, что в восьмой пакет войдут «меры по газу».
Ранее Рейнсалу призывал окончательно отключить российские банки от международной системы расчетов SWIFT, а также запретить въезд в сообщество всем россиянам.
В свою очередь глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель выразил мнение, что идея полного запрета на выдачу виз россиянам не получит единогласную поддержку.
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Против Совета ЕС подали иск за планы по восстановлению экономики Польши
Четыре ассоциации судей Евросоюза подали иск против Совета ЕС, который одобрил план по восстановлению экономики Польши, сообщают СМИ.
План был одобрен в обмен на выполнение требований Еврокомиссии, касающихся судебной реформы. Ассоциации судей считают, что условия ЕС «не соответствуют тому, что требуется для обеспечения эффективной защиты независимости судей и судебной системы». По мнению ассоциаций, в ЕС «игнорируют решение Европейского суда общей юрисдикции по данному вопросу». Судьи считают, что одобрение плана нарушает принцип незамедлительного исполнения решений, принятых Европейским судом, передает ТАСС со ссылкой на Politico.
Напомним, действующие власти Польши вступили в конфликт с руководством ЕС, так как Брюссель отказывался направлять средства на восстановление польской экономики после пандемии коронавируса – по его мнению, Варшава нарушает общеевропейские нормы.
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