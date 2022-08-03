Эксперт: Баку следовало подождать пару недель до вывода армянских сил из Карабаха

«Последние солдаты из Армении должны были так и так покинуть зону карабахского конфликта в ближайшие недели, поэтому у Алиева не было причин возобновлять войну», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Александр Искандарян. Ранее стало известно, что азербайджанская армия нарушила режим прекращения огня в Карабахе.

«Обострение в Нагорном Карабахе началось еще в понедельник, поэтому, можно предположить, что вчерашние разговоры Путина с Пашиняном и Шойгу с Гасановым были вызваны этой эскалацией», – сказал директор ереванского Института Кавказа Александр Искандарян. Политолог добавил, что в трехстороннем соглашении Армении, Азербайджана и России от ноября 2020 года действительно говорилось о выводе армянских формирований из зоны конфликта, как о том сейчас говорят в Баку, однако там не было указано конкретного срока.

«Там не говорилось, что армянские военные должны покинуть зону карабахского конфликта именно в июне этого года. Таким образом, у Баку не было никаких причин для возобновления боевых действий. После конфликта 2020 года «срочники» из Армении больше не направлялись служить в части, расположенные на территории НКР. То есть сейчас там остались только те, кто был призван летом 2020 года – призван сроком на два года. Соответственно, в течение нынешнего месяца они уже поедут домой. Осталось буквально несколько недель до демобилизации. После этого в Карабахе не останется армянских военных. Там останутся только местные. Президент Азербайджана Ильхам Алиев не может этого не знать, но зачем-то он запустил новый виток эскалации», – недоумевает собеседник.

Напомним, что в заявлении президентов России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна, подписанном в ночь на 10 ноября 2020 года, говорится о том, что «миротворческий контингент РФ развертывается параллельно с выводом армянских вооруженных сил».

В среду Минобороны Азербайджана сообщило о начале операции «Возмездие». Как пишут бакинские СМИ, это стало ответом на обстрел позиций азербайджанской армии в Карабахе, в результате которого погиб один военнослужащий. «3 августа утром члены армянского незаконного вооруженного отряда, находящиеся на территории Азербайджана, где временно размещен российский миротворческий контингент, подвергли интенсивному обстрелу позиции азербайджанской армии, дислоцированные в направлении Лачинского района», – указали в Баку.

МИД Азербайджана возложил ответственность за инцидент на руководство Армении, которое «все еще не вывело с азербайджанских территорий незаконные вооруженные формирования», указав, что такое бездействие противоречит подписанным в ноябре 2020 года договоренностям. По данным из Баку, армия Азербайджана взяла под контроль высоту Гырхгыз, а также «ряд других господствующих высот вдоль Карабахского хребта».

В свою очередь лидер самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян подписал указ о частичной мобилизации. В Степанакерте сообщили, что в среду в результате резкого обострения на линии соприкосновения погибли двое армянских военных, еще 14 ранены. Глава МИД Армении Арарат Мирзоян осудил попытки Баку дестабилизировать ситуацию.

Минобороны РФ подтвердило факт обострения обстановки. «В районе высоты Сарыбаба со стороны вооруженных сил Азербайджана нарушен режим прекращения огня», – сообщили ТАСС в ведомстве.

Евросоюз призвал Армению и Азербайджан прекратить бои в Лачинском коридоре.

Стоит отметить, что накануне президент России Владимир Путин обсудил по телефону с премьер-министром Армении Николом Пашиняном реализацию договоренностей по Нагорному Карабаху. В тот же день телефонные переговоры провели главы Минобороны России и Азербайджана Сергей Шойгу и Закир Гасанов. Министры обсудили вопросы региональной безопасности и «другие темы, представляющие взаимный интерес», сообщили в Москве.

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