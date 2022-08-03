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Иркутская область взяла шефство над городом Кировском в ЛНР
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Соглашения о сотрудничестве между правительством Иркутской области и Луганской народной республикой, а также с городом Кировском подписаны в ходе рабочего визита губернатора Приангарья Игоря Кобзева в Донбасс.
«Приангарье берет шефство над городом Кировском в ЛНР. Будем помогать кадрами, техникой, оборудованием, материалами, содействовать в решении текущих проблем. Дополнительно 27 тонн гуманитарной помощи будет направлено спецбортом в ЛНР из Иркутска. Профильные министерства Иркутской области находятся в тесном контакте с администрацией и отраслевыми ведомствами Кировска», – приводятся слова Кобзева на сайте правительства Иркутской области.
Соглашения между сторонами касаются гуманитарного, торгово-экономического сотрудничества, сотрудничества в сфере промышленного производства, поддержки и развития предпринимательства, агропромышленного комплекса; сотрудничества в сфере социальной защиты населения, здравоохранения, науки и образования, молодежной политики, поддержки добровольчества, развитии туризма, спорта и культуры, а также содействия в реализации инфраструктурных проектов на территории Кировска.
Специалисты рабочей группы провели обследование инфраструктуры города, осмотрели проблемные объекты, провели переговоры с потенциальными подрядными организациями, которые займутся восстановлением объектов инфраструктуры, жилых домов, благоустройством, ремонтом автодорог.
По словам губернатора, будет оказано содействие в приобретении специального оборудования для Центральной городской больницы, объектов образования, культуры и социальной сферы. Также прорабатывается вопрос обеспечения образовательных организаций учебной литературой для начала учебного процесса по стандартам Российской Федерации.
Председатель правительства ЛНР Сергей Козлов подчеркнул, что помощь Иркутской области является очень ценной для республики. Он отметил, что в ходе совещания сразу были выделены первоочередные цели и разработан план мероприятий. Один из главных на сегодня вопросов – обеспечение водой жителей населенных пунктов Республики. Также стороны обсудили вопросы строительства дорог, образования, здравоохранения.
Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Украинский доброволец рассказал о мясорубке для ВСУ в Песках
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Боец украинской армии Сергей Гнездилов на странице в социальной сети рассказал о своем участии в боях.
Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее боец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».
«Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...», – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв.
«Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?», – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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СБУ заказывали статьи в СМИ, боясь роста числа желающих получить гражданство России
Отделение СБУ в Херсонской области в 2019 году опубликовало в СМИ Украины заказную статью, в которой получение украинцами российского гражданства называлось угрозой национальной безопасности, следует из документов.
В них отмечается, что «фиксируется увеличение количества случаев получения гражданами Украины российских паспортов», что, как заявил оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей, угрожает территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Чтобы угрозы не было, Лихтей опубликовал в украинском интернет-издании статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам назывался угрозой национальной безопасности.
«Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях», – говорится в рапорте Лихтея о проведенных мероприятиях.
Позже оперативник сделал вывод, что «проведенная работа достигла определенного позитивного результата».
Ранее сообщалось, что украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.
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Стало известно о применении на Украине новейшей снайперской винтовки «Сталинград»
Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград», сообщил источник в силовых структурах.
«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», – сообщил источник ТАСС, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие.
Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.
Напомним, в июле источник в силовых структурах сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована в спецоперации на Украине.
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Минобороны: Боевики расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями
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Боевики украинских формирований расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», – приводятся его слова в Telegram-канале МО.
По его данным, фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки.
В Румынии возмутились поведением украинских беженок
Румынские женщины выражают возмущение поведением украинских беженок из-за участившихся случаев измен со стороны мужей и расклеивают листовки с призывом прекратить «заниматься проституцией».
«Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно», – передает Ura.ru содержание листовок.
Месяцем ранее британские СМИ рассказали, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью. Молодые супруги приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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Чулпан Хаматова пожаловалась на предательство
Уехавшая в Латвию актриса Чулпан Хаматова пожаловалась, что ее предали люди, которым она помогала в ущерб себе.
«Люди, которым я много помогала, иногда сильно в ущерб себе, и которые сейчас, пользуясь ситуацией, когда меня очень выгодно пнуть, с радостью делают это. Я это испытала на себе», – поделилась она в интервью YouTube-каналу RusDelfi, пишет «Комсомольская правда».
Несмотря на потрясения и критику, актриса старается сохранять веру в людей. «Я хочу верить, что все люди хорошие. Я просто не выживу, если стану другой», – заявила она.
Ранее актриса Чулпан Хаматова заявила, что переехать в Латвию ее якобы «вынудила» спецоперация на Украине.
Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию.
В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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В Запорожье назвали условие для полной защиты области от ударов РСЗО Украины
Освобожденная территория Запорожской области станет недосягаемой для обстрелов украинскими военными из реактивных систем залпового огня только после смещения линия боевого соприкосновения на севере и на западе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Полная защищенность региона от этого всего может быть только после смещения линии фронта далеко на Запад, откуда уже [ракеты с] HIMARS не смогут долетать. Если говорить о HIMARS, это должно быть [смещение линии боевого соприкосновения], если на север, то севернее Днепропетровской области, а если говорить на Запад, то до Винницкой области. Надо понимать, что террористическое начало злокачественного новообразования на постукраинском пространстве не оставляет им [ВСУ] шанса действовать как-либо иначе, и это прекрасно понимают «архитекторы» этого новообразования – англосаксы, поэтому так и действуют четко с ударами по критической инфраструктуре», – передает ТАСС его слова.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%.
Ранее сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России планируют провести в начале осени – предположительно, в первой половине сентября.
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Минобороны объяснило главную цель удара Киева по СИЗО в Еленовке
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Украинские власти намеревались ударом по СИЗО в Еленовке запугать украинских военных, намеревающихся сдаться в плен, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«Руководство Украины отдало приказ о нанесении ракетного удара, так как пленные боевики полка «Азов» начали давать свидетельские показания, разоблачающие их преступления, в том числе против мирных граждан», – цитирует Фомина ТАСС.
Многие украинские военные сейчас добровольно сдают оружие, зная об отношении к ним в российской армии.
Провокация в Еленовке планировалась для запугивания бойцов ВСУ, это была попытка «противодействия сдаче их в плен». При этом Киев не приводит никаких доказательств, пытаясь переложить ответственность за гибель военнопленных на Россию.
Минобороны России отмечало, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
В ДНР поясняли, что место содержания украинских военных в Еленовке выбрали с учетом пожелания Киева.
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Французский писатель заявил о поставке Парижем оружия неонацистам на Украине
Франция, где запрещена свастика и нацистская символика, поставляет оружие неонацистам на Украине, рассказал волонтер, бывший французский военный, писатель Адриан Боке.
«Все вместе мы боролись с неонацизмом, мы пожертвовали миллионами жизней. Но сегодня Европа, которая, я вижу, занимается вооружением подобных неонацистских формирований, батальонов, которые нам удалось стереть с лица земли после 1945 года. С геополитической точки зрения все интересы, которые затрагиваются, идут перед интересами человеческих жизней, неонацистские интересы превыше всего сейчас», – отметил он в ходе брифинга «Международный общественный трибунал по Украине и решение Верховного суда РФ по признанию полка «Азов» террористической организацией», передает РИА «Новости».
«Во Франции запрещено ношение свастики, нацистской символики. Так как же объяснить, что французское правительство спонсирует и поставляет оружие военным образованиям, носящим те самые нашивки, запрещенные французским законом?» – добавил Боке.
Ранее французский волонтер рассказал о процессе инсценировки в Буче.
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Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановили
Часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне восстановлена, сообщил глава администрации города Александр Кобец.
«Работы ведутся по скорейшему восстановлению полос движения автомобильного транспорта. <...> Часть уже отремонтирована, вторая часть – ведется работа по скорейшему восстановлению поверхности моста», – передает ТАСС слова чиновника.
Он уточнил, что также организованы паромные переправы и дополнительные рейсы катеров для перевозки населения и товаров с одного берега Днепра на другой. «Да, я думаю, что это большое неудобство. Создавать некомфортные условия для жизни людей – это не совсем честно по отношению к гражданам города и области. Это не военный, а гражданский объект, необходимый для сообщения между городом и областью», – отметил Кобец.
По его словам, власти Херсона намерены упорядочить работу рынков города в соответствии с законодательством России.
«Наша задача сделать это все в рамках таких, которые могут отвечать санитарным нормам и мерам безопасности при организации торговли. К рынкам мы еще вернемся, со временем упорядочим все в соответствии с законодательной базой Российской Федерации. Она не сильно отличается от законодательной базы украинской, но есть свои нюансы, связанные с порядком выделения территорий под проведение рыночной торговли. В настоящее время она вызывает определенные трудности в рамках коммуникаций: заняты проезжие части, тротуарные площади, скверы. Думаю, что от этого надо будет со временем уходить. Организовывать нормальные залы для проведения торговли. Упорядочить торговлю, чтобы она не была хаотичной, имела конфигурацию и четко соблюдали облик города», – сказал Кобец.
На территории Херсона действует 13 рынков, которые являются частными предприятиями и не подчиняются городским властям. «Сейчас мы с ними плотно взаимодействуем в плане оказания содействия по соблюдению санитарных норм, вывоза отходов, освещения рабочих территорий, созданию условий для маршрутов автобусов и троллейбусов, которые доставляют жителей города к базарам, а также помощь с организацией подвоза товаров», – добавил Кобец.
Ранее херсонским ветеранам Великой Отечественной назначили ежемесячную выплату.
Официально названо число обменов пленных с Украиной
Российская и украинская сторона провели 27 обменов военнопленными и обменов телами погибших военных, заявил замминистра обороны России Александр Фомин.
«При участии МККК также удалось организовать диалог с Киевом по вопросу обмена военнопленными и телами погибших военнослужащих. К настоящему времени проведено 27 таких операций», – цитирует Фомина РИА «Новости».
По его словам, в российском оборонном ведомстве создана постоянно действующая медицинская комиссия для освидетельствования больных и раненых военнопленных. Она работает в соответствии с рекомендациями и принципами Женевской конвенции.
Кроме того, проводится репатриация украинских военных. По решениям комиссии Украине переданы 18 человек.
Вместе с ООН и МККК в апреле-мае 2022 года успешно были проведены операции по эвакуации с «Азовстали», напомнил Фомин.
«Всего с «Азовстали» вышли свыше 3 тыс. человек, из них более 2,4 тыс. – военнослужащих ВСУ и бойцы националистических формирований. Операции носили исключительно гуманитарный характер. Сотрудники международных организаций подтвердили строгое соблюдение норм международного гуманитарного права при их проведении», – заключил замминистра.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявлял, что обсуждение обмена пленными между республикой и Украиной ведется при помощи России.
Сухогруз с украинским зерном остановился у Босфора
Груженый зерном с Украины сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне, вышедший из одесского порта, прибыл к Стамбулу. Об этом свидетельствуют данные сервиса отслеживания судов Marine Traffic («Марин трафик»).
Согласно его данным, судно остановило двигатель и находится в пяти морских милях от береговой линии, где находится населенный пункт Кумкёй, расстояние до входа в пролив Босфор составляет около семи морских миль, передает ТАСС.
Подразделение проверки начнет досмотр судна утром в среду.
Ранее во вторник сообщалось, что Razoni успешно прошло «зерновой коридор» и направляется в порт Триполи (Ливан).
Сухогруз Razoni («Рацони») под флагом Сьерра-Леоне стал первым судном с украинским продовольствием, который вышел в море после договоренностей, достигнутых в Стамбуле 22 июля. Сухогруз должен подойти к Стамбулу во вторник к 15.00, где его ждет досмотр.
Напомним, Россия, Турция и ООН подписали меморандум о взаимодействии при поставках российской и украинской сельхозпродукции на рынки. Также Украина подписала свою часть «продуктовой сделки» с Турцией и ООН.
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