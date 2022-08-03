Эксперт: Напряжение вокруг Тайваня перейдет в санкционную войну

«Си Цзиньпин является политиком, который мыслит стратегически, и даже неся тактические потери своего авторитета, не допустит усиления влияния США в тайваньском кризисе в стратегической перспективе, особенно в предвыборный период», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог, член экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян, комментируя ситуацию вокруг Тайваня.

«Политическое руководство Китая не стало бы решать проблему с провокацией США военным путем при нахождении на территории Тайваня спикера Палаты представителей, который одновременно является третьим политиком в вертикали американской системы государственного управления», – считает Туманян. По его мнению, удар по самолету Нэнси Пелоси стал бы открытым объявлением войны. «Китай осознает все угрозы и последствия такого шага», – отметил политолог.

По его словам, первая реакция Китая на «американскую пощечину» была довольно сдержанной и прагматичной. «Председатель Си Цзиньпин является политиком, который мыслит стратегически, и даже неся тактические потери своего авторитета, не допустит усиления влияния США в Тайваньском кризисе в стратегической перспективе, особенно в предвыборный период. Именно поэтому Китай решил сыграть в дипломатическую игру, обозначив непоколебимость своей позиции относительно политики «одного Китая» и сепаратистских настроений Тайваня», – говорит эксперт.

«Кроме того, официальный Пекин решил продемонстрировать свою военную мощь, именно этим и вызвано объявление крупномасштабных морских учений. Китайцы дают всем понять, что Пелоси рано или поздно покинет территорию Тайваня и в этом случае ничего не сможет сдержать Народно-освободительную армию Китая (НОАК). По крайней мере китайская армия в состоянии в любой момент объявить морскую и воздушную блокаду острова», – полагает политолог.

Он оценивает ситуацию с американской провокацией как очень очень взрывоопасную: «События развиваются стремительно и могут до неузнаваемости изменить весь ландшафт мировой политики. Исходя из того, что пути назад нет, а военное решение в данный момент неприемлемо, стороны будут противодействовать друг другу и закреплять свою политическую линию через использование различных экономических и дипломатических механизмов», – говорит Туманян.



Он отмечает, что уже сейчас некоторые китайские компании объявили о закрытии своих проектов в США, а американские компании заговорили о прекращении сотрудничества с китайской стороной. «В скором времени это может перелиться в активное санкционное противостояние», – заключил политолог.

Ранее спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси завершила визит на Тайвань и покинула остров, американская делегация вылетела в Южную Корею.

Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая. Спикер МИД Мария Захарова заявила, что визит Пелоси на Тайвань показал, что США ни в грош не ставят никого из своих партнеров и готовы жертвовать остатками своего реноме ради сиюминутной выгоды.

Газета ВЗГЛЯД выяснила, какими последствиями обернется визит Пелоси на Тайвань.

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