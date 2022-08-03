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Антоновский мост в Херсоне пообещали восстановить к началу следующей недели
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Антоновский мост в Херсоне в начале следующей недели будет восстановлен, его чинят лучшие российские специалисты, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.
«По мосту Антоновскому могу сказать, что в начале следующей недели, я думаю, он будет уже готов. Там активно идет работа», – передает РИА «Новости» его слова.
Как добавил вице-премьер, мост был спроектирован еще во времена СССР и необходимые специалисты для его восстановления нашлись в России. «Мы прислали лучшую мостостроительную компанию в стране, это та же компания, которая построила Крымский мост. Ребята очень профессиональные», – отметил Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне уже восстановлена.
Власти Херсонской области запустили два катера для организации переправы через Днепр на время восстановления Антоновского моста под Херсоном, пострадавшего в ходе обстрела со стороны Украины.
Напомним, 20 июля украинские войска выпустили по Антоновскому мосту через Днепр в Херсоне 12 ракет из американской РСЗО HIMARS, часть из них была перехвачена ПВО. Первые сообщения об обстрелах Антоновского моста через Днепр в Херсонской области из американских ракетных систем залпового огня HIMARS поступили в прошлый вторник, после этого власти региона приняли решение усилить прикрывающую мост через Днепр ПВО.
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Лайма Вайкуле развернула на концерте украинский флаг
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Латвийская певица Лайма Вайкуле на концерте в Паланге вышла на сцену с флагом Украины, заявив, что ее политика и позиция ясны.
Выступление зрители снимали на камеру, и один из кадров попал в Сеть, на котором Вайкуле выходит на сцену с украинским флагом. Об этом сообщили в фан-клубе певицы в социальных сетях, пишет «Московский комсомолец».
«А как же иначе? Я гражданка Латвии, наша политика и позиция ясны. Если бы я не хотела ничего комментировать, я бы молчала. [Планируете еще выступать в России?] Пока нет. Я даже не знаю, как это может происходить эмоционально», – заявила певица.
До этого певица не раз высказывала свое отношение к гражданам России. Она отметила, что к россиянам она относится так же, как и к латышам. Артистка не понимает, почему «нелюбовь к гражданам РФ так сильно преувеличена». По мнению Вайкуле, отношения между Латвией и России более чем дружеские.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как спецоперация повлияет на российский шоу-бизнес.
Украинский доброволец рассказал о мясорубке для ВСУ в Песках
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Боец украинской армии Сергей Гнездилов на странице в социальной сети рассказал о своем участии в боях.
Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее боец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты».
«Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...», – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв.
«Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?», – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Ракетным ударом в Николаеве уничтожено до 250 наемников «Иностранного легиона» ВСУ
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Высокоточным оружием ВКС России нанесен удар по пункту временной дислокации: украинского «Иностранного легиона» в районе города Николаева. Уничтожено до 250 наемников и более 20 единиц военной техники, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«В результате удара ВКС России по боевым позициям 54-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Марьинка Донецкой народной республики (ДНР) уничтожено более 50 националистов 2-го батальона данного соединения.
В населенных пунктах Мерефа и Чугуев Харьковской области в результате высокоточных ударов ВКС России ликвидировано до 500 националистов 92-й механизированной бригады ВСУ и большое количество военной техники», – сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
«В результате огневого поражения боевых позиций 16-го батальона 58-й мотопехотной бригады ВСУ в районе Артемовска уничтожено более 130 националистов. Оставшиеся военнослужащие батальона численностью до 70 человек спешно покинули позиции и убыли в Конотоп Сумской области, где были разоружены и признаны дезертирами.
Понесший значительные потери в районе населенного пункта Пески 21-й батальон 56-й мотопехотной бригады в ходе отступления в район населенного пункта Водяное подвергся артиллерийскому обстрелу украинских войск и практически полностью ликвидирован», – отметил Конашенков.
Продолжается нанесение ударов оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией по военным объектам на территории Украины.
За сутки поражено: пять пунктов управления, в том числе 36-й бригады морской пехоты в районе Николаева, 92-й механизированной бригады в районе Циркуны Харьковской области, а также живая сила и военная техника ВСУ в 142 районах.
«Уничтожено семь складов боеприпасов в районах населенных пунктов Артемовск, Константиновка, Очеретино ДНР, Трудовое Запорожской области и Николаев.
В рамках контрбатарейной борьбы поражены две артиллерийские батареи гаубиц «Гиацинт» в районах населенных пунктов Дзержинск и Новгородское ДНР.
«Также подавлено: четыре взвода РСЗО «Град» и девять артиллерийских взводов на огневых позициях в районах населенных пунктов Северск, Кирово, Артемовск, Авдеевка, Пески, Орловка, Шахтерское, Великая Новоселка ДНР, Доброполье Запорожской области, Широкое, Березнеговатое Николаевской области, Русская Лозовая и Норцовка Харьковской области», – перечислил представитель Минобороны.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбито пять украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Москалевка, Петропавловка, Копанки, Волхов Яр Харьковской области и Сергеевка Херсонской области. Также перехвачено два реактивных снаряда реактивной системы залпового огня «Ураган» в районе Херсона.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено: 261 самолет, 145 вертолетов, 1664 беспилотных летательных аппарата, 361 зенитный ракетный комплекс, 4225 танков и других боевых бронированных машин, 782 боевые машины реактивных систем залпового огня, 3240 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 4655 единиц специальной военной автомобильной техники», – подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне в Минобороны сообщили, что в Харькове уничтожены две установки РСЗО «Хаймарс».
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Стало известно о применении на Украине новейшей снайперской винтовки «Сталинград»
Российские снайперы спецподразделений эффективно применяют в зоне проведения военной операции на Украине новейшую тактическую винтовку TSVL-8 «Сталинград», сообщил источник в силовых структурах.
«Снайперская винтовка Лобаева «Сталинград» применяется различными российскими спецподразделениями против националистов на Украине. Изделие успело неплохо себя зарекомендовать в Донбассе. «Сталинград» эффективно работал на дистанции до 1,5 км, показывая высокую точность», – сообщил источник ТАСС, не уточнив, в каких конкретно районах Донбасса и областях Украины применялось оружие.
Ранее о применении «Сталинграда» на Украине официально не сообщалось.
Напомним, в июле источник в силовых структурах сообщил, что самая дальнобойная в мире винтовка СВЛК-14С «Сумрак» впервые была использована в спецоперации на Украине.
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Минобороны: Боевики расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями
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Боевики украинских формирований расстреляли в Херсонской области автобус с мирными жителями, которые эвакуировались на подконтрольные киевским властям территории, сообщил во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Херсонской области боевиками украинских вооруженных формирований проведена очередная кровавая провокация. На участке дороги вблизи населенного пункта Долговое националисты расстреляли автобус с мирными жителями, эвакуирующимися на подконтрольные киевским властям территории», – приводятся его слова в Telegram-канале МО.
По его данным, фото- и видеофиксацию якобы неизбирательных ударов России по гражданскому населению проводили специалисты центра информационно-психологических операций ВСУ.
Ранее в Минобороны заявили, что в Николаевке (ЛНР) боевики националистических батальонов и украинские военные устроили артобстрел жилых домов, погибли и ранены мирные жители, все это засняли американские и украинские журналисты, чтобы распространить антироссийские фейки.
СБУ заказывали статьи в СМИ, боясь роста числа желающих получить гражданство России
Отделение СБУ в Херсонской области в 2019 году опубликовало в СМИ Украины заказную статью, в которой получение украинцами российского гражданства называлось угрозой национальной безопасности, следует из документов.
В них отмечается, что «фиксируется увеличение количества случаев получения гражданами Украины российских паспортов», что, как заявил оперуполномоченный УСБУ в Херсонской области Михаил Лихтей, угрожает территориальной целостности Украины, передает РИА «Новости» со ссылкой на документ.
Чтобы угрозы не было, Лихтей опубликовал в украинском интернет-издании статью, в которой процесс предоставления российского гражданства украинцам назывался угрозой национальной безопасности.
«Также внимание аудитории было сосредоточено на уголовной ответственности (за приобретение российского гражданства) по признакам статьи 110 уголовного кодекса Украины (посягательство на территориальную целостность страны) в наиболее опасных случаях», – говорится в рапорте Лихтея о проведенных мероприятиях.
Позже оперативник сделал вывод, что «проведенная работа достигла определенного позитивного результата».
Ранее сообщалось, что украинцы, получившие российское гражданство, могут получить наказание от штрафа до 15 лет лишения свободы.
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Эксперт: Россия сможет уничтожать террористов «Азова» по всему миру
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«Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – сказал газете ВЗГЛЯД юрист Илья Ремесло, комментируя вердикт Верховного суда, признавшего украинский батальон «Азов» террористической организацией.
«Обмен захваченных боевиков «Азова» будет проходить по более строгим правилам, поскольку их будут рассматривать как террористов, а не как военнопленных. Те, кто продолжит служить в «Азове», при поимке автоматически будут привлекаться к суду по соответствующей статье – за участие в террористической организации. Когда очередного «азовца» будут брать в плен, то не нужно будет доказывать его причастность к преступлениям, достаточно факта участия в деятельности данной организации», – говорит член Общественной палаты, юрист Ильи Ремесло.
Если кто-то из российских граждан будет уличен в сотрудничестве с «Азовом», например, перечислит пожертвование или предоставит какие-либо данные, то ему будет грозить ответственность «за содействие терроризму». Для участников террористической организации в России предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет, для организаторов – от 15 до 20 лет. От ответственности освобождаются лица, прекратившие участие в такой организации до задержания и начала следственных действий.
Теперь российские силовики смогут ужесточить борьбу с «Азовом», убежден эксперт. «В России есть положение закона, которое позволяет применять военную силу и наносить точечные удары по всему миру для пресечения деятельности террористических организаций. «Азовцы» попадут под действие этой нормы», – подчеркивает собеседник.
Как сообщила газета ВЗГЛЯД, во вторник Верховный суд по иску Генпрокуратуры признал украинский националистический батальон «Азов» террористической организацией и запретил ее деятельность на российской территории. В отношении «азовцев» уже заведены уголовные дела по статьям об экстремизме, наемничестве и др. Отныне их могут привлечь к ответственности как пособников, участников и организаторов террористической организации.
Глава Международного общественного трибунала по Украине, член Общественной палаты Максим Григорьев выступил на заседании Верховного суда в качестве свидетеля. Он продемонстрировал судьям видеозаписи интервью с пострадавшими и со свидетелями преступлений «азовцев». Он и другие свидетели озвучили факты военных преступлений, совершенных боевиками нацбатальона: пытки, убийства мирных жителей, обстрелы жилых домов.
«Я испытываю особое удовлетворение по поводу того, что именно гражданское общество России выступило инициатором признания «Азова» террористической организацией. Еще год назад мои коллеги по Общественной палате и Международному общественному трибуналу по Украине обратились к Генпрокуратуре, предложив объявить «Азов» преступной организацией», – сказал Григорьев газете ВЗГЛЯД.
Общественник согласен с Ремесло в том, что теперь суды над «азовцами» будут происходить быстрее. «На свободе еще остаются руководители «Азова», – такие изуверы, как Андрей Билецкий. Более того, сейчас активно формируются новые подразделения этого неонацистского батальона. Поэтому дальнейшие действия по «азовцам» более чем уместны», – считает Григорьев.
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В Молдавии заявили об обсуждении с Киевом закупки 100% электроэнергии
Кишинев обсуждает с Киевом возможность закупки 100% объема необходимой электроэнергии, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
«Мы хотим долгосрочный предсказуемый контракт с Молдавской ГРЭС, к сожалению, сейчас его нет, в том числе потому, что не подтверждены поставки газа, в том числе и для Приднестровья. Мы ведем переговоры с Украиной, чтобы в случае необходимости закупать у них 100% необходимого объема. Сейчас мы закупаем у Украины 30% объема электроэнергии», – передает РИА «Новости».
Спыну отметил, что такая ситуация может возникнуть, поскольку работа Молдавской ГРЭС полностью зависит от газа.
Молдавия традиционно закупает 70–80% необходимого объема электроэнергии у Молдавской ГРЭС, которая функционирует на территории Приднестровья и с 2005 года входит в состав «Интер РАО». Однако в последнее время контракты с Молдавской ГРЭС заключали на один-два месяца лишь на 70% объема, недостаток восполнялся за счет Украины.
Напомним, с 4 июня компания «Энергоатом», являющаяся оператором украинских АЭС, начала поставлять электроэнергию в Молдавию.
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В ДНР заявили о размещении пленных ВСУ в Еленовке по просьбе Украины
Украинские власти просили Донецкую народную республику разместить пленных украинских военных в следственном изоляторе в Еленовке, которую потом обстреляли ВСУ, сообщила омбудсмен ДНР Дарья Морозова.
«Насколько мне известно, на этом месте содержания настаивали именно украинские власти, это было обговорено с ними. Дипломатию и политику никто не отменял. Ведутся переговоры и по обменным процессам. В том числе обсуждается место, где содержатся пленные», – сказала Морозова ТАСС.
ВСУ ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
Минобороны России отметило, что ответственность за удар по Еленовке лежит в том числе на Вашингтоне, поскольку представитель ГУР Минобороны Украины Вадим Скибицкий в СМИ признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
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В ДНР заявили о взятии в плен украинских военных в Песках
В населенном пункте Пески под Донецком взяты в плен пятеро украинских военнослужащих, сообщил представитель Народной милиции ДНР.
«Подразделения Народной милиции ДНР при поддержке частей России ведут успешные действия на авдеевском направлении. Результатом тому стал факт сдачи в плен пяти военнослужащих ВСУ в населенном пункте Пески в пригороде Донецка. Это произошло первого августа», – цитирует представителя ведомства ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
Позже в Народной милиции ДНР сообщили, что Пески зачищены наполовину от подразделений украинских военных.
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В Румынии возмутились поведением украинских беженок
Румынские женщины выражают возмущение поведением украинских беженок из-за участившихся случаев измен со стороны мужей и расклеивают листовки с призывом прекратить «заниматься проституцией».
«Неуважаемые беженки! Вам тут не рады. Хватит заниматься проституцией и «сосать» деньги из наших мужей. Уезжайте из Румынии. Возвращайтесь в Украину, идите на фронт и там поднимайте дух украинских солдат бесплатно», – передает Ura.ru содержание листовок.
Месяцем ранее британские СМИ рассказали, что львовянка София Каркадым всего за десять дней своего пребывания в Великобритании разрушила семью. Молодые супруги приютили 22-летнюю девушку, однако уже через несколько дней глава семейства поставил крест на десяти годах брака и ушел к Каркадым.
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В ДНР объяснили жалобы Киева на «ад и мясорубку» под Донецком
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«ВСУ бросили в Пески резервистов, которые только взяли в руки оружие. И там все перемалывается в хлам. Отсюда и реакция украинских СМИ, блогеров и политиков, которые сообщают про «мясорубку» и «ад», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат ДНР Владислав Бердичевский, комментируя рассказ украинского добровольца о «мясорубке» для ВСУ в боях близ Донецка.
«Можно откровенно сказать, что в районе Песок перемолото все. Буквально все. Это была настоящая мясорубка. Насколько я знаю, наши войска заходили на окраину. В течение нескольких дней с противником в поселке будет покончено», – рассказал депутат Народного собрания ДНР Владислав Бердичевский.
«Дело в том, что стоявшие там боевики из нацбатальонов просто уехали с территорий. Им на смену прислали молодых резервистов, которые недавно взяли в руки оружие. В итоге они пытались как можно дольше продолжать боевые действия, но нашими силами там все перемалывается. И это сопряжено с огромными, абсолютно бессмысленными потерями с украинской стороны», – уточнил собеседник.
Бердичевский также указал на то, что активные боевые действия ведутся и в самой Авдеевке. «С раннего утра идет артиллеристская подготовка. Наши пытаются максимально сравнять с землей укрепления противника. В лоб идти никто не собирается, будем зачищать все постепенно», – пояснил он.
«Первую линию ВСУ в Авдеевке мы уже зачистили. И сейчас военные работают по укрепрайону, который сформировался на территории Авдеевского коксохимического завода», – подчеркнул депутат ДНР.
«И как только эти задачи будут решены, захлопнется котел Краматорск – Славянск. Уже сейчас оттуда массово выезжают мирные жители. И это хорошо, поскольку жертв будет значительно меньше, нежели в Мариуполе», – заключил Бердичевский.
Ранее боец украинской армии Сергей Гнездилов рассказал о своем участии в боях. Он сообщил, что бои в поселке Пески на территории ДНР идут уже шестой день, происходящее доброволец назвал «персональным адом в Песках». По его словам, за сутки в село прилетело 6500 снарядов, а со стороны Украины работает два миномета 82 мм и 120 мм.
«Контрбатарейный огонь отсутствует от слова совсем, враг без всяких проблем для себя кладет артснаряд в наши окопы, разбивает очень крепкие, бетонные позиции за 10 минут, без паузы и минимального отдыха продавливая нашу линию обороны», – рассказал Гнездилов в посте, опубликованном в Facebook* (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta* («Мета»), которая признана в РФ экстремистской – прим. ВЗГЛЯД).
Происходящее он назвал мясорубкой, «где перемалывается за день чудовищное количество украинской пехоты». «Едет резерв на позицию, закрывать прорыв собой, а через пять минут из 15 человек целым остается один...» – сказал доброволец, добавив, что прямо сейчас Украина теряет Пески, так как все возможности уже исчерпаны.
Он рассказал, что его товарищ, который заявлял, что верит украинскому политику Алексею Арестовичу, уже мертв. «Знаю, моя страна не любит мысли вслух. Но мне не оставили выбора среди победобесия и арестовщины. Должна звучать правда, а не разговоры на кухне шепотом. Понятно же, за эту приписку отдельно прилетит, поскольку как же так, неужели страна лжет своим гражданам?» – заключил боец.
Стоит отметить, что Гнездилов придерживается радикальных антироссийских взглядов и призывал вести войну с русскими на протяжении поколений.
Аналогичное заявление сделал и президент Украины Владимир Зеленский. «Мы не можем переломить преимущество российской армии в артиллерии и живой силе. Это очень ощущается в Песках, Авдеевке и других местах. Там просто ад. Это не описать словами», – сказал он.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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В Запорожье назвали условие для полной защиты области от ударов РСЗО Украины
Освобожденная территория Запорожской области станет недосягаемой для обстрелов украинскими военными из реактивных систем залпового огня только после смещения линия боевого соприкосновения на севере и на западе, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Полная защищенность региона от этого всего может быть только после смещения линии фронта далеко на Запад, откуда уже [ракеты с] HIMARS не смогут долетать. Если говорить о HIMARS, это должно быть [смещение линии боевого соприкосновения], если на север, то севернее Днепропетровской области, а если говорить на Запад, то до Винницкой области. Надо понимать, что террористическое начало злокачественного новообразования на постукраинском пространстве не оставляет им [ВСУ] шанса действовать как-либо иначе, и это прекрасно понимают «архитекторы» этого новообразования – англосаксы, поэтому так и действуют четко с ударами по критической инфраструктуре», – передает ТАСС его слова.
Запорожская область на данный момент освобождена более чем на 70%.
Ранее сообщалось, что референдум по самоопределению Запорожской области и ее вхождению в состав России планируют провести в начале осени – предположительно, в первой половине сентября.
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В ДНР заявили о зачистке от ВСУ населенного пункта Пески на 50%
Населенный пункт Пески зачищен наполовину от подразделений украинских военных, заявил заместитель командира 11-го отдельного гвардейского мотострелкового Енакиево-Дунайского полка Народной милиции ДНР Илья Емельянов.
«Наше подразделение в данный момент находится в населенном пункте Пески. Сейчас идет его зачистка, зачищаем окопы после прорыва первой линии обороны противника. Уже на 50% населенный пункт зачищен», – заявил Емельянов в эфире Первого канала, передает ТАСС.
Ранее официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что украинская артиллерия обстреляла батальон 56-й бригады ВСУ, после чего он был практически ликвидирован. Эти боевые действия проходили у населенного пункта Пески.
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Часть полос разрушенного ВСУ Антоновского моста в Херсоне восстановили
Часть полос разрушенного в результате обстрелов украинскими войсками Антоновского моста через реку Днепр в Херсоне восстановлена, сообщил глава администрации города Александр Кобец.
«Работы ведутся по скорейшему восстановлению полос движения автомобильного транспорта. <...> Часть уже отремонтирована, вторая часть – ведется работа по скорейшему восстановлению поверхности моста», – передает ТАСС слова чиновника.
Он уточнил, что также организованы паромные переправы и дополнительные рейсы катеров для перевозки населения и товаров с одного берега Днепра на другой. «Да, я думаю, что это большое неудобство. Создавать некомфортные условия для жизни людей – это не совсем честно по отношению к гражданам города и области. Это не военный, а гражданский объект, необходимый для сообщения между городом и областью», – отметил Кобец.
По его словам, власти Херсона намерены упорядочить работу рынков города в соответствии с законодательством России.
«Наша задача сделать это все в рамках таких, которые могут отвечать санитарным нормам и мерам безопасности при организации торговли. К рынкам мы еще вернемся, со временем упорядочим все в соответствии с законодательной базой Российской Федерации. Она не сильно отличается от законодательной базы украинской, но есть свои нюансы, связанные с порядком выделения территорий под проведение рыночной торговли. В настоящее время она вызывает определенные трудности в рамках коммуникаций: заняты проезжие части, тротуарные площади, скверы. Думаю, что от этого надо будет со временем уходить. Организовывать нормальные залы для проведения торговли. Упорядочить торговлю, чтобы она не была хаотичной, имела конфигурацию и четко соблюдали облик города», – сказал Кобец.
На территории Херсона действует 13 рынков, которые являются частными предприятиями и не подчиняются городским властям. «Сейчас мы с ними плотно взаимодействуем в плане оказания содействия по соблюдению санитарных норм, вывоза отходов, освещения рабочих территорий, созданию условий для маршрутов автобусов и троллейбусов, которые доставляют жителей города к базарам, а также помощь с организацией подвоза товаров», – добавил Кобец.
Ранее херсонским ветеранам Великой Отечественной назначили ежемесячную выплату.