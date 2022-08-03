Задержана подозреваемая в убийстве трех детей и девушки в Саратовской области

Правоохранители задержали в Саратове подозреваемую в убийстве трех детей и 23-летней девушки, сообщили в региональном следственном управлении СК.

Преступление произошло в декабре 2021 года. Бригада скорой помощи, прибывшая в частный дом в поселке Александровка Марксовского района констатировала смерть трехлетнего мальчика и пятилетней девочки, сообщается на сайте ведомства.

«Кроме того, в указанный день в реанимационное отделение были госпитализированы семилетний мальчик и 23-летняя тетя детей, жизнь которых медикам спасти не удалось», – указали в СК.

Подозреваемую установили после комплексных химико-токсикологических экспертиз. Причиной смерти стало отравление неизвестным веществом. Дело завели по статье «Убийство двух или более лиц, малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

В апреле в Вологодской области возбудили уголовное дело после обнаружения тел женщины и двух малолетних детей с колото-резаными ранами. По одной из версий, мать сама убила сына и дочь.