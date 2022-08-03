Песков обратил внимание на продолжение приема Киевом выплат за транзит российского газа

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3 августа, среда | Последнее обновление — 13:55 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Ракетным ударом во Львовской области уничтожены поступившие из Польши вооружения и боеприпасы ВСУ
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Несмотря на все свое могущество, Пекин пока морально не готов к тому, чтобы пожертвовать миром во имя соблюдения справедливого к себе отношения.
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Варшава постоянно требовала прекратить поставки энергоносителей из России в ЕС. Но когда это произошло, главной жертвой стали простые поляки.
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Для Киева и его западных хозяев важно, чтобы как можно меньше людей приняли участие в референдуме о вхождении ДНР в состав России. Именно поэтому они попытаются вывезти как можно больше людей с подконтрольных им территорий, предварительно их запугав.
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В Петербурге и Кронштадте прошел Главный военно-морской парад страны, в нем участвовали более 40 кораблей, катеров и подлодок, а также более 3,5 тыс. военнослужащих. Мероприятие было приурочено к 326-й годовщине Военно-морского флота России
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Число погибших в результате удара вооруженных сил Украины (ВСУ) по СИЗО в Еленовке, где содержались пленные украинцы, в том числе боевики националистического полка «Азов», возросло до 53, еще 75 человек получили ранения. Удар по колонии был нанесен в ночь на пятницу из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS
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Папа Франциск извинился перед коренными народами Канады за злоупотребления со стороны католических миссионеров в школах-интернатах. Подростки и дети подвергались физическому и сексуальному насилию в христианских школах, которые действовали с XIX века по 1970-е годы. Визит папы Римского начался в воскресенье и продлится пять дней
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Песков обратил внимание на продолжение приема Киевом выплат за транзит российского газа
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Киев называет Россию «агрессором», однако продолжает принимать оплату за транзит российского газа через свою территорию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Мы продолжаем украинцам платить за транзит по работающей единственной ветке. Агрессор агрессором, а деньги [украинцы] принимают, и оплата проходит», – передает его слова ТАСС.
Напомним, 10 мая «Оператор ГТС Украины» сообщал, что с 11 мая прекращает транзит газа в Европу через станцию «Сохрановка» из-за форс-мажорных обстоятельств – компания якобы не может осуществлять контроль за пограничной компрессорной станцией «Новопсков» в Луганской области. В связи с этим номинации для транспортировки будут отклоняться, прием газа осуществляться не будет. Однако в российском газовом холдинге не увидели оснований для прекращения прокачки в прежнем режиме и сообщили, что не получали каких-либо подтверждений обстоятельств данного форс-мажора.
Боррель раскрыл «суровую правду» о предстоящей зиме и газе
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Евросоюз не знает, хватит ли газа на предстоящую зиму и смогут ли граждане оплатить его, заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.
Боррель заявил, что «зима приходит каждый год», но предстоящая «обещает быть исключительной», поскольку есть «реальная неопределенность в отношении того, будет ли в ЕС достаточно газа и будет ли он доступным», передает ТАСС.
Глава дипломатии ЕС указал, что «цены на нефть опустились до уровня», который был в начале российской спецопераци на Украине, «цены на газ более чем в четыре раза превышают расценки конца февраля и почти в десять раз те, которые были год назад». Он призвал готовиться «ко всем сценариям, в том числе к тому, что Россия вообще произвольно прекратит поставки в любой момент».
Боррель считает, что «Европа сталкивается с настоящим штормом». По его словам, «цены на энергоносители растут, экономический рост замедляется, зима приближается», а Москва якобы «использует энергию как политическое оружие». По мнению Борреля, нужно «готовиться к возможному отключению газа, главным образом путем экономии, диверсификации и солидарности». «Суровая правда заключается в том, что зимой мы приблизимся к пределу того, сколько газа мы можем докупить из нероссийских источников», – заявил он.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
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Шольц счел беспочвенной критику Трюдо за возвращение турбины Газпрому
Канцлер Германии Олаф Шольц в интервью канадской газете The Globe and Mail выступил в защиту премьер-министра Канады Джастина Трюдо, которого подвергли критике из-за решения вернуть Газпрому отремонтированную турбину для «Северного потока».
«Я считаю, что критика в адрес Трюдо и его правительства совершенно неоправданна. Решение направить турбину едва ли можно назвать одолжением Газпрому, – передает ТАСС его слова.
Также Шольц не согласился с тем, что Газпром «одурачил» канадского премьер-министра, когда заявил, что не может гарантировать поставки из-за чрезвычайных обстоятельств. Канцлер Германии заверил, что «поскольку турбина готова к поставке, Россия должна возобновить свои обязательства по договору».
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
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Пескова спросили о местонахождении турбины для «Северного потока»
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не знает, где на данный момент находится турбина для «Северного потока», которая должна быть возвращена после ремонта в Канаде.
«Этого я вам точно не могу сказать, это у Газпрома выясняйте», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
Германии отвели три месяца для предотвращения катастрофы из-за недостатка газа из России
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Немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца, пишут западные СМИ.
Политика канцлера Германии Олафа Шольца в вопросе сокращения зависимости от российских энергоносителей была нерешительной и медлительной, и сейчас руководству страны предстоит выйти из ситуации всего за три месяца, пишет Bloomberg, передает РИА «Новости».
«Теперь города вынуждены вводить ограничения. <...> Президентский дворец в Берлине больше не освещается по ночам, город Ганновер отключил горячую воду в душевых в бассейнах и спортивных залах, а муниципалитеты по всей стране готовят убежища с обогревателями для защиты людей от холода. И это только начало кризиса, который прокатится по всей Европе», – указывается в материале.
Попытки же обеспечить альтернативные поставки энергоресурсов приводят лишь к неудачам, даже французские ядерные реакторы не способны ликвидировать недостаток энергии.
Существуют риски волнений из-за нехватки топлива. Кельнский институт экономических исследований указал, что почти каждый четвертый житель страны подошел к черте энергетической бедности. Это значит, что повышение цен на энергию влияет на способность жителей покрывать другие расходы.
Дефицит природного газа может заставить правительство ввести чрезвычайное положение, и тогда в стране придется контролировать распределение топлива.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В прошлую пятницу в Бундестаге предрекли крах Германии из-за экономической войны с Россией. Ранее глава комитета Бундестага по вопросам энергетики и климата Клаус Эрнст заявил, что Германия не сможет заменить поставки газа из России.
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Газпром в 2022 году увеличил экспорт газа по «Силе Сибири» в Китай на 60,9%
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За семь месяцев 2022 года Газпром по газопроводу «Сила Сибири» увеличил экспорт газа в Китай на 60,9%, следует из данных российской компании.
В частности, в июле поставки по «Силе Сибири» регулярно шли сверх суточных контрактных количеств, при этом трижды был обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта.
«В январе–июле 2022 года Газпром, по предварительным данным, добыл 262,4 млрд куб. м газа. Это на 12% (на 35,8 млрд куб. м) меньше, чем в прошлом году. Спрос на газ компании из газотранспортной системы на внутреннем рынке за этот период уменьшился на 2% (на 3 млрд куб. м)», – говорится в сообщении Газпрома в Telegram.
Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 75,3 млрд куб. м – на 34,7% (на 40 млрд куб. м) меньше, чем за тот же период 2021 года. Отмечается, что Газпром поставляет газ согласно подтвержденным заявкам.
«Снижение потребления газа в ЕС стало ключевым фактором сокращения мирового спроса. По первым предварительным оценкам и доступным оперативным данным, снижение мирового спроса на газ за семь месяцев 2022 года составило около 35 млрд куб. м относительно аналогичного периода 2021 года. При этом потребление газа в 27 странах Европейского союза за этот же период сократилось на 31 млрд куб. м.», – сказано в сообщении.
При этом, по данным Gas Infrastructure Europe, на 30 июля запасы газа в европейских ПХГ восполнены на 42,8 млрд куб. м. Для достижения уровня заполненности ПХГ начала сезона отбора 2019/2020 года компаниям предстоит закачать еще 29,6 млрд куб. м. Вместе с тем в некоторых странах Европы, например, в Германии и Бельгии, в отдельные сутки июля отбор газа из хранилищ превышал закачку.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что России нужно получить возможность быстро менять направление поставок сырья. Поэтому в перспективе возможно объединение ориентированной на Европу газотранспортной системы с «Силой Сибири».
В Германии заявили о сокращении импорта газа из России
За несколько месяцев Германия сократила импорт газа из России с 55% до 26%, заявила министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок, выступая в частном исследовательском университете The New School в Нью-Йорке.
«Мы избавляемся от зависимости от российского газа и нефти, а это, честно говоря, очень тяжело и очень дорого. Но это более чем необходимо. И всего за несколько месяцев мы уже сократили импорт шельфового газа из России с 55% до 26%», – передает ее слова ТАСС.
Напомним, ранее в Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию.
Между тем западные СМИ считают, что немецкому руководству осталось три месяца на предотвращение катастрофы из-за дефицита газа зимой, в этом есть вина канцлера Олафа Шольца.
СМИ: В Нидерландах начали запасаться дровами из-за роста цен на газ
Высокие цены на газ вынуждают жителей Нидерландов запасаться дровами на зиму для обогрева своих домов, пишет газета Volkskrant.
По данным газеты, дрова в Нидерландах становятся дефицитным товаром, цены на них растут, так как люди начали массово закупать их к зиме из-за роста цен на газ, передает РИА «Новости».
Один из поставщиков дров Дэвид Вундеринк опасается, что в середине лета у него могут закончиться дрова из-за ажиотажа, вызванного растущими ценами на газ. По его словам, обычно его клиенты начинают заказывать дрова только в сентябре.
Новая политика сбыта государственной организации по лесному хозяйству Staatsbosbeheer и проблемы с поставками из-за ситуации на Украине также создали сложности для поставщиков дров. Staatsbosbeheer больше не поставляет голландские деревья на дрова, потому что при сжигании бревен выделяется углекислый газ.
Между тем, поставки дров из стран Восточной Европы в этом году также сократились из-за последствий украинского конфликта и торговых запретов.
Все это влияет на стоимость дров: теперь они стоят на 50 евро дороже, чем в прошлом году.
Накануне оператор шведских электросетей Svenska kraftnаt предупредил о возможности отключений электроэнергии ближайшей зимой.
Ранее газета ВЗГЛЯД выяснила, что колоссальный рост цен на газ и электричество породил в Европе интерес к давно забытому виду топлива – обыкновенным дровам.
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Дуда выступил с обвинением в адрес Меркель
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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что до сих пор считает неверным многолетнюю поддержку проекта «Северный поток – 2» со стороны экс-канцлера Германии Ангелы Меркель (занимала пост с 2005 года по 2021 год).
«Газовые проекты под названием «Северный поток» – это большой упрек Германии с моей стороны», – передает ТАСС со ссылкой на Frankfurter Allgemeine Zeitung слова Дуды.
«Мы постоянно слышали, это что Nord Stream был чисто экономическим проектом, на который трудно было повлиять, – добавил Дуда. – Данный аргумент я никогда не разделял. Затем последовало соглашение от 2021 года между президентом Байденом и Меркель, по которому Вашингтон отказывался от противодействия «Северному потоку – 2», и в тот же вечер Меркель позвонила Путину. Я был потрясен. Это следовало понимать не только как акт равнодушия, но и как едва ли не враждебный акт по отношению к нашей части Европы».
Напомним, уполномоченный представитель правительства республики по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский заявил, что Польша больше не собирается покупать российский газ и продлевать контракт, который заканчивается в этом году.
Норвежский премьер предупредил о трудных временах для страны
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере в интервью изданию Dagsavisen заявил о том, что страну ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и продолжающегося военного конфликта на Украине.
«Мы понимаем, что вступаем в такой год, который потребует от нас многого», – приводит издание слова премьера, сообщает РИА «Новости».
Он отметил, что «иллюзий уже не осталось», однако в правительстве нет упаднических настроений. Одной из главных проблем в стране остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют.
Ранее стало известно, что страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения из плана обязательного сокращения потребления газа на 15%. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7% вместо предложенных Еврокомиссией 15%. В ЕК заявили, что исключениями из плана сокращения потребления газа в ЕС в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики. Тем временем во вторник стоимость газа в Европе превысила 2,1 тыс. долларов за тысячу кубометров.
В Германии чиновник предложил замещать газ из России топливом из бананов
Заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России, сообщает газета Bild.
«В бытовых отходах зарыты сокровища, это наше золото. Из банановой кожуры производят природный газ, благодаря этому нам может понадобиться меньше газа из России», – передает ТАСС со ссылкой на публикацию.
Чиновник также призвал повысить долю перерабатываемого мусора с 67% до 100%, что позволит обеспечить энергией около 400 тыс. человек.
По мнению Бауманна, достижению подобной цели будет способствовать введение должностей «мусорных детективов на общественных началах» – людей, которые «периодически будут заглядывать в мусорные баки» и контролировать соблюдение предписаний о разделении отходов. Особенно актуальным проведение подобной работы будет в «многоквартирных домах с низким социальным контролем», считает он. По признанию чиновника, он и сам «иногда выступает в качестве детектива» и «дает соответствующие разъяснения» соседям.
В настоящее время власти ФРГ рассматривают ряд мер для сокращения потребления энергии на фоне снижения поставок газа из России. В частности, в некоторых министерствах решили летом охлаждать кондиционируемые помещения только до 26 градусов.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
Ранее министр финансов ФРГ Кристиан Линднер в интервью газете Bild am Sonntag заявил, что необходимо прекратить использование газа для выработки электроэнергии в связи с сокращением его поставок из России.
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В Кремле обвинили Запад в искусственном усложнении ситуации с турбинами для «Северного потока»
Проблемы с турбинами для «Северного потока» были созданы искусственно, они вызваны антироссийскими санкциями Запада, и российская сторона здесь мало что может сделать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Дополнительных комментариев нет. «Газпром» изложил реальную ситуацию, реальное положение дел. Есть поломки, которые требуют срочного ремонта, и есть определенные искусственные сложности, которые были привнесены теми самыми так называемыми санкциями, незаконными ограничениями. Эту ситуацию нужно «расшивать», и здесь мало что может сделать российская сторона», – передает его слова ТАСС.
Ранее в Газпроме заявили, что поставка турбины для газопровода «Северный поток» после ремонта из Канады в Германию не соответствует контракту. Компания Siemens устранила не более четверти выявленных неисправностей на турбинах. Газпром направил компании 10 писем и не получил от нее конструктивных предложений по ремонту.
Напомним, Газпром объявил об остановке еще одной турбины Siemens и сокращении поставок по «Северному потоку». При этом министерство по делам экономики Германии якобы не увидело технических причин для уменьшения поставок газа по «Северному потоку».
В Германии пришлось тушить крематории из-за дефицита российского газа
Если в Германии введут нормирование подачи газа, крематориям стоит отдать приоритет, заявил глава немецкого консорциума по вопросам кремации Свен-Йорк Соболевски. Сообщается, что крематории отключают некоторые печи.
«Вы не можете отключить смерть», – приводит слова Соболевски РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.
Reuters со ссылкой на ассоциацию похоронных бюро Германии сообщает, что в стране кремируют около трех четвертых от общего числа умерших в год. Отмечается, что крематории смогут заменить газ электричеством, но на это потребуется время.
Как сообщает агентство, в ближайшей перспективе возможно снизить температуру в кремационных печах с 850 градусов по Цельсию до 750. Это позволит сэкономить примерно 10–20% газа, но для таких изменений требуется разрешение от местных властей. Также крематории отключают некоторые печи и поддерживают огонь в других, чтобы сэкономить и не тратить газ на разогрев. Сообщается, что это может сократить потребление газа на 80%, но не все крематории пользуются достаточным спросом, чтобы перейти на подобную модель работы.
Напомним, страны Евросоюза согласовали чрезвычайный план по сокращению потребления газа на 15%. При этом Еврокомиссия согласилась предоставить некоторым странам ЕС временные исключения. Так, власти Испании и Португалии договорились с Брюсселем о сокращении потребления газа на 7%. В ЕК заявили, что исключениями в первую очередь смогут воспользоваться островные страны Евросоюза и государства Прибалтики.
В Германии из-за нехватки газа запустили угольную электростанцию
Первая из угольных электростанций в Германии, которая была отключена и находилась в резерве, вновь начала работать из-за недостатка газа, сообщает агентство ДПА со ссылкой на Федеральное сетевое агентство.
Электростанция находится рядом с Ганновером, она управляется чешским концерном EPH, передает ТАСС.
Напомним, 14 июля федеральное правительство разрешило возобновить работу угольных электростанций, которые в рамках перехода на зеленую энергетику до этого были отключены.
Ранее заместитель министра окружающей среды федеральной земли Баден-Вюртемберг Андре Бауманн призвал активнее перерабатывать бытовые отходы, чтобы снизить зависимость от поставок газа из России.
В четверг бургомистр Мюнхена Дитер Райтер заявил, что власти столицы Баварии в рамках плана по экономии газа отключат горячую воду в офисах, фонтаны и подсветку ратуши.
В Австрии назвали успехом накопленные две трети от необходимого для зимы объема газа
Из необходимых к зиме 76 тераватт-часов газа Австрия уже накопила 50, нужно заполнить 80% газохранилища, заявил канцлер страны Карл Нехаммер.
«Из необходимых 76 тераватт-часов мы уже накопили более 50 тераватт-часов. Это определенно успех, особенно если подумать о том, что в марте мы начали с 15 тераватт-часов накопленного газа», – цитирует РИА «Новости» Нехаммера.
Он сообщил, что в месяцы активного пользования энергией Австрии необходимо 10–11 тераватт-часов газа, а в летние месяцы – от 4,6 до 5 тераватт-часов.
«Это означает, что мы можем накапливать и далее, можем диверсифицировать», – заключил канцлер.
Ранее канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о невозможности ввести эмбарго в отношении российского газа, так как это грозит крахом промышленности и безработицей.
До этого СМИ сообщали, что в преддверии начала отопительного сезона в Австрии складывается сложная ситуация в сфере образования из-за необходимости экономии энергии.
Молдавия заявила о намерении сократить потребление газа зимой на 15%
Власти Молдавии планируют сократить потребление газа зимой минимум на 15%, чтобы снизить последствия энергокризиса, если Газпром сократит объем поставок газа, заявил на брифинге вице-премьер Андрей Спыну.
«Правительство анализирует три сценария отношений с Газпромом. Первый предусматривает сокращение поставок на 30%, второй – на 50% или полное прекращение поставок. Независимо от решения Газпрома мы сократим потребление газа минимум на 15%», – передает ТАСС его слова.
Ранее власти Молдавии заявили, что намерены выяснить, смогут ли они в рамках переговоров с Газпромом пересмотреть условия оплаты российского газа. Как сказал вице-премьер страны, министр инфраструктуры Андрей Спыну, «проблемы в этом контракте были связаны с условиями оплаты». По его словам, если бы у Молдавии «был стабильный тариф и цена на газ не пересматривалась, то и проблем с оплатой было бы меньше».
Компания «Молдовагаз» в январе столкнулась с трудностями при погашении очередного платежа Газпрому, поскольку закупочная цена газа выросла с 450 до 646 долларов за тысячу кубометров.
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