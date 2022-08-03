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Малькевич: «Википедия» все больше напоминает утопию Оруэлла «1984»
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«Подмена понятий и редактирование исторических событий – вот что сейчас происходит с «Википедией». А ведь наши граждане привыкли использовать этот ресурс в качестве основного для получения важнейшей информации», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя степень достоверности онлайн-энциклопедии, которая не соблюдает российские законы.
«Приоритетность в выдаче и структурированность информации делают «Википедию» очень удобной. Но на деле мы видим, что свобода слова в Сети – вещь относительная и доступна лишь избранным. И то, что некоторые статьи могут править только американские авторы, лишнее тому подтверждение. «Свободная» ли эта энциклопедия?», – задается вопросом руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.
«Подмена понятий и редактирование истории – вот что сейчас на деле происходит с «Википедией», которой мы привыкли доверять. Все это больше напоминает утопию Оруэлла «1984». И, как мне кажется, в условиях информационно войны против России стоит прекратить получать информацию из прозападной площадки. Для более четкого понимания реалий надо бы посмотреть, что пишут на других интернет-ресурсах», – сказал собеседник.
Эксперт также отметил, что онлайн-энциклопедия систематически нарушает российское законодательство. «Компания до сих пор не выполнила требование закона «о приземлении». Это говорит о неготовности ресурса идти на диалог с государством. Более того, тем самым они игнорируют соблюдение интересов русскоязычных пользователей», – пояснил он.
«На словах США очень беспокоятся о свободе и либеральных ценностях в других государствах, создают различные каналы получения якобы достоверной информации, спонсируют VPN-сервисы. Но когда речь заходит об интересах американских пользователей, выясняется, что эти инструменты не очень-то и безопасны. Внутри США Вашингтон действует иначе в этих вопросах», – заключил Малькевич.
Напомним, в июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении законодательства сервисом «Википедия», основателем которой является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, Inc.
«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», – говорится в Тelegram-канале ведомства.
Отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.
Ранее московский суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление из «Википедии» нескольких статей. Отмечается, что две ссылки, удаления которых требуют российские власти, касаются изготовления пороха. Эта информация квалифицируется как запрещенная. Третья ссылка касается «недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполь», которые бросают тень на репутацию Минобороны, сказал судья.
За неделю до этого Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей по схожему протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине.
Кроме того, Роскомнадзор заявлял, что Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», подпадает под действие закона «о приземлении». Однако, организация пока не исполнила ни одного из требований закона.
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МИД заявил о хамстве США в ООН
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Соединенные Штаты, по-хамски не выдав визы многим членам делегации России для участия в переговорах по информбезопасности в ООН, показали себя ненадежным партнером, сообщил замглавы МИД Олег Сыромолотов.
«В попытке отсечь нас от переговоров США по-хамски, нагло отказали в визах многим членам российской делегации и ее главе – специальному представителю президента Российской Федерации по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрею Крутских», – передает РИА «Новости» его слова относительно состоявшейся третьей сессии рабочей группы открытого состава ООН по вопросам информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).
Сыромолотов подчеркнул, что «тем самым Вашингтон вновь показал себя крайне ненадежным партнером в деле выполнения международных обязательств».
Ранее замглавы МИД сообщали, что США вместе с союзниками применяют информационные технологии в наступательных целях и «признаются» в создании «IT-армии Украины» для атаки на российские инфраструктуры.
До этого Федеральная комиссия по связи США включила «Лабораторию Касперского» в перечень компаний, чья деятельность представляет угрозу национальной безопасности страны.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
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Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц из России, а также фонд «Сколково» сообщили в американском Минфине.
Санкции против «Сколково» предполагают, что сделки с ним должны быть завершены до 1 сентября 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Кроме того, в список включен руководитель российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ранее США исключили из санкций против России сферы агропрома, медицины и энергетики.
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Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL
Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам России записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».
Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.
TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.
Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея
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Сайт Flightradar сообщил, что спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.
Днем ранее тайваньская пресса сообщала, что Пелоси останется на ночь в отеле, а в среду утром встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и выступит в Законодательном юане (заксобрание региона), сообщает ТАСС.
Согласно трансляции Reuters, Пелоси спустилась с трапа самолета в Тайбэе. На кадрах видно, как в сопровождении своей делегации политик, одетая в светло-розовый костюм и с маской на лице, спускается с трапа.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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Политолог: ВСУ признанием об ударах HIMARS подводят под трибунал Америку
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«Киев начал предпринимать попытки переложить на США часть ответственности за удары украинских военных ракетами HIMARS по мирным жителям и пленным», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Минобороны Украины заявили, что согласовывают с американцами все цели для ракетных атак.
«Ни для кого не секрет, что ВСУ выбирают цели для ударов HIMARS в безусловной координации с американцами. Суть в том, что этого можно было не говорить, но Скибицкий посчитал нужным озвучить это во всеуслышание. Вообще-то для человека, который занимает пост представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, он чрезвычайно болтлив. И тут вопрос один: сознательно военный это сделал или по причине невысокой квалификации?» – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
При этом, по словам эксперта, чем бы не руководствовался Скибицкий, получается так, что он официально попытался приобщить американскую сторону к ответственности за удары ВСУ ракетами HIMARS по гражданским объектам, а также по донецкому СИЗО в Еленовке, вследствие чего погибли более 50 пленных украинцев. «Вообще, не исключено, что представитель ГУР Украины осознает преступность деяний украинской стороны и хочет снять с себя часть ответственности в преддверии потенциального трибунала. Разделить ответственность с американцами», – сказал аналитик.
При этом, отметил он, в случае суда, тот факт, что в Пентагоне одобряли все удары украинских военных по мирным жителям и военнопленным, не будет смягчающим обстоятельством ни для кого из них. «У ВСУ не получится сказать, что они не виноваты, так как изначально выбирали цели и, собственно, били по объектам именно украинцы. Но и американцы не смогут сказать: «мы ни при чем», потому что любую атаку они могли заблокировать – как, опять же, сказал Скибицкий. Хотя и цинизм американских военных, одобряющих гражданские цели, тоже ни для кого секретом являться не может», – сказал политолог.
«Впрочем, это может быть и элементарная глупость Скибицкого – к не всегда адекватному поведению украинских политиков и военачальников мы тоже успели привыкнуть», – добавил Мартынов.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель». По его словам, при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он.
Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости».
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику и наносит удары по гражданским объектам, используя HIMARS. В частности, из HIMARS была обстреляна колония в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек.
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Лавров провел параллели между действиями США на Тайване и Украине
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Глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Мьянмы Вунна Маун Лвином заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань отражает ту же ситуацию, что и поведение США на Украине.
Министр отметил, что не может утверждать, что двигало Соединенными Штатами, но, по его словам, эта ситуация отражает «ту же самую линию, о которой мы говорим применительно к украинской ситуации», пишет РИА «Новости».
Ранее в статье китайской государственной газеты Global Times сообщалось, что спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси ведет себя как «политический чумной божок», своими «глупыми и провокационными действиями» она подрывает мир в Тайваньском проливе. В материале отмечено, что прилетев в Тайбэй, она «взорвала мину», которую сама же и бросила в отношения Китая и США.
Спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, как Нэнси Пелоси окончательно развернула Китай лицом к России.
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В МИД Китая заявили, что ядерный конфликт не является неизбежным
Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Политик добавил, что приверженность этой формуле ранее выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции.
Также Цонг добавил, что Пекин рассчитывает на реализацию заявления президента США Джо Байдена о возможности продолжить переговоры с Россией о новом СНВ.
«Хороший знак, что Байден выпустил заявление о готовности работать с Россией по этому вопросу. Мы надеемся, что это материализуется», – сказал Цонг.
Он подчеркнул, что Китай надеется на возобновление диалога США и России по сокращению арсеналов.
«Мы призываем США и Россию продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов», – добавил Цонг.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
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США призвали Россию принять «серьезное» предложение по поводу заключенных
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США сделали России серьезное предложение об обмене заключенными и призывают Москву принять его, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы сделали серьезное предложение... и призываем русских его принять, потому что сделали его со всей искренностью», – сказал Кирби, передает РИА «Новости».
Ранее в Белом доме заявили, что российская сторона ответила «контрпредложением», которое американцам серьезным не показалось.
По данным местных СМИ, за Бриттни Грайнер и Пола Уилана американцы готовы отдать Виктора Бута, однако российская сторона якобы затребовала еще одного соотечественника.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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В Китае назвали нарушением суверенитета страны визит Пелоси на Тайвань
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Визит спикера Ппалаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.
Китай решительно выступает против визита американского политика на Тайвань и осуждает его, добавили в МИД страны, передает ТАСС.
Внешнеполитическое ведомство Китая призывает прекратить США «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР.
Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отметили в министерстве. Вашингтону следует соблюдать «принцип одного Китая», соблюдать взятые на себя обязанности и «не идти далее по опасному пути».
КНР примет «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета», подчеркнули в МИД.
Напомним, спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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В МИД предупредили о последствиях гибридной войны против Москвы
Развязанная против России гибридная военная кампания может обернуться конфликтом между ядерными державами, заявил замдиректора департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД Игорь Вишневецкий.
«Против России, вынужденной отстаивать свое законное право на обеспечение коренных интересов безопасности, развязана гибридная военная кампания, чреватая сползанием к прямому конфликту между ядерными державами», – заявил Вишневецкий на обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в ООН, передает РИА «Новости».
По словам представителя МИД России, обстановка в области стратегической стабильности ухудшается, а вредоносная активность НАТО вызвала кризис в Европе.
Ранее сообщалось, что американские сенаторы могут в среду проголосовать за присоединение к НАТО Швеции и Финляндии.
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США пообещали поддержку Тайваню
Вашингтон не откажется от присутствия своего флота и авиации в западной части Тихого океана и продолжит поддерживать Тайвань, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби.
«Мы продолжим поддерживать Тайвань, защищать свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион и стремиться к сохранению коммуникаций с Пекином», – заявил он на брифинге в Белом доме, передает РИА «Новости».
По словам Кирби, США продолжат поддерживать мир и стабильность по обеим сторонам (Тайваньского) пролива.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
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Москва расценила визит Пелоси на Тайвань как провокацию
Москва призывает США воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и безопасность, говорится в распространенном заявлении МИД России в связи с визитом спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
«Призываем Вашингтон воздержаться от действий, подрывающих региональную стабильность и международную безопасность, и признать новую геополитическую реальность, в которой уже нет места для американской гегемонии», – говорится на сайте МИД России.
Также указывается, что Россия рассматривает визит Пелоси как явную провокацию.
«2 августа на Тайвань прибыла спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси. Рассматриваем ее визит как явную провокацию в духе агрессивной линии США на всестороннее сдерживание КНР», – указали в дипведомстве.
Там отмечают, что Китай вправе предпринимать меры, которые необходимы для защиты суверенитета и территориальной целостности страны в тайваньском вопросе. Позиция России по Тайваню остается неизменной: существует только один Китай, Тайвань – неотъемлемая его часть.
«Принципиальная позиция России неизменна: исходим из того, что существует только один Китай, правительство КНР – единственное законное правительство, представляющее весь Китай, а Тайвань – неотъемлемая часть Китая», – говорится в заявлении.
Ранее посол КНР в США Цинь Ган заявил, что Китай намерен принять все меры для защиты суверенитета страны в ответ на визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань.
Центральное телевидение Китая сообщало, что «истребители Су-35 ВВС Народно-освободительной армии Китая пересекают Тайваньский пролив».
До этого Китай привел армию в режим повышенной боеготовности.
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Китай назвал ответственного за ситуацию вокруг Тайваня
Визит спикера палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань повлечет «сильные ответные меры» со стороны Китая в адрес США, ответственность за ситуацию лежит на Вашингтоне, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Неизбежно это приведет к серьезным последствиям. Мы думаем, что США должны принять на себя ответственность за любое развитие ситуации», – передает РИА «Новости» слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО.
Он назвал произошедшее «плохим инцидентом». Отметив, что тайваньский вопрос для Китая представляет жизненно важный интерес, так как затрагивает целостность и суверенитет страны.
«Тот факт, что Пелоси пролезла в Тайвань, – это новый пример попрания территориальной целостности и суверенитета Китая», – подчеркнул он.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
После этого послу США в Китае был выражен протест из-за визита Пелоси на Тайвань.
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