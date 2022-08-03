Малькевич: «Википедия» все больше напоминает утопию Оруэлла «1984»

«Подмена понятий и редактирование исторических событий – вот что сейчас происходит с «Википедией». А ведь наши граждане привыкли использовать этот ресурс в качестве основного для получения важнейшей информации», – заявил газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты РФ Александр Малькевич, комментируя степень достоверности онлайн-энциклопедии, которая не соблюдает российские законы.

«Приоритетность в выдаче и структурированность информации делают «Википедию» очень удобной. Но на деле мы видим, что свобода слова в Сети – вещь относительная и доступна лишь избранным. И то, что некоторые статьи могут править только американские авторы, лишнее тому подтверждение. «Свободная» ли эта энциклопедия?», – задается вопросом руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности сети «Интернет» Александр Малькевич.

«Подмена понятий и редактирование истории – вот что сейчас на деле происходит с «Википедией», которой мы привыкли доверять. Все это больше напоминает утопию Оруэлла «1984». И, как мне кажется, в условиях информационно войны против России стоит прекратить получать информацию из прозападной площадки. Для более четкого понимания реалий надо бы посмотреть, что пишут на других интернет-ресурсах», – сказал собеседник.

Эксперт также отметил, что онлайн-энциклопедия систематически нарушает российское законодательство. «Компания до сих пор не выполнила требование закона «о приземлении». Это говорит о неготовности ресурса идти на диалог с государством. Более того, тем самым они игнорируют соблюдение интересов русскоязычных пользователей», – пояснил он.

«На словах США очень беспокоятся о свободе и либеральных ценностях в других государствах, создают различные каналы получения якобы достоверной информации, спонсируют VPN-сервисы. Но когда речь заходит об интересах американских пользователей, выясняется, что эти инструменты не очень-то и безопасны. Внутри США Вашингтон действует иначе в этих вопросах», – заключил Малькевич.

Напомним, в июле Роскомнадзор обязал поисковые системы информировать интернет-пользователей о нарушении законодательства сервисом «Википедия», основателем которой является американская некоммерческая организация Wikimedia Foundation, Inc.

«В связи с невыполнением американской некоммерческой организацией Wikimedia Foundation, Inc. обязанности по удалению противоправной информации Роскомнадзором принято решение о применении меры понуждения в виде информирования поисковыми системами интернет-пользователей о нарушении иностранным лицом российского законодательства», – говорится в Тelegram-канале ведомства.

Отмечается, что принятые меры в отношении интернет-компании будут действовать до полного устранения иностранным лицом нарушений российского законодательства.

Ранее московский суд оштрафовал организацию Wikimedia Foundation на 2 млн рублей за неудаление из «Википедии» нескольких статей. Отмечается, что две ссылки, удаления которых требуют российские власти, касаются изготовления пороха. Эта информация квалифицируется как запрещенная. Третья ссылка касается «недостоверной информации о событиях 9 марта в городе Мариуполь», которые бросают тень на репутацию Минобороны, сказал судья.

За неделю до этого Wikimedia оштрафовали на 3 млн рублей по схожему протоколу, составленному за пять статей, которые касаются действий российской армии во время проведения спецоперации на Украине.

Кроме того, Роскомнадзор заявлял, что Wikimedia Foundation, которой принадлежит российская «Википедия», подпадает под действие закона «о приземлении». Однако, организация пока не исполнила ни одного из требований закона.

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