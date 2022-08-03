Неонацистское объединение «Н.О.Р.Д.» запретили в России

Одесситы ответили на предложение Зеленского снести памятник Екатерине Второй

«Когда Одесса вернется в состав России, мы, несомненно, восстановим этот памятник», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы, одессит Анатолий Вассерман. Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.

«Согласие Зеленского снести памятник российской императрице – очередное преступление. Власти всеми доступными силами и средствами бьют по мирным жителям, инфраструктуре и культурной идентичности одесситов», – считает Анатолий Вассерман.

«Сложно сказать, что может означать возможный снос памятника для людей, живущих сегодня в Одессе. Они находятся в состоянии «стокгольмского синдрома». Одесситы сегодня – это по сути заложники террористов. И они вынуждены мыслить ровно так, как им предписывают террористы», – отметил он. «Но когда Одесса вернется в Россию, памятник мы, несомненно, восстановим», – добавил собеседник.

В свою очередь политолог Иван Лизан отметил, что «предложение Зеленского для одесского горсовета – это фактически приказ, лишь формально обличенный в рекомендацию, от выполнения которой невозможно отказаться».

«Если одесский горсовет возразит Зеленскому и заявит, что памятник Екатерине – это объект исторической ценности, а также откажется его сносить, то властей города обвинят в сепаратизме и русофилии», – рассказал он.

«Президент Зеленский и действующий губернатор Одесской области Максим Марченко – самый настоящий нацист и выходец из батальона «Айдар» – просто закошмарят всех членов одесского горсовета. На них сразу же заведут уголовные дела, обвинят в «коллаборационизме» и назначат годы тюремного заключения с конфискацией имущества», – полагает собеседник.

«Для меня, как для одессита, снос памятника Екатерине II – событие, конечно, неприятное, но я не считаю его смертельным. На текущий момент куда важнее сохранить людей и защитить их вместе с семьями от уголовных преследований», – отметил он.

«Если дело все-таки дойдет до демонтажа, то, я надеюсь, памятник аккуратно снимут, сохранят на складах и он там дождется наших танков. А вот когда в городе сменится власть, тогда можно будет и памятник вернуть, и нормальные названия улицам вернуть, и осудить тех, кто годами кошмарил жителей города», – заключил Лизан.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обратился к властям Одессы с просьбой рассмотреть предложение о сносе памятника Екатерине II – основательнице города.

Так, в ответ на петиции о сносе памятника и его замене на монумент в честь актера Билли Херрингтона Зеленский «обратился в Одесский городской совет». Он попросил «рассмотреть поднятые в петиции вопросы в соответствии с компетенцией».

В ответах на обе петиции Зеленский указал, что вопрос относится к полномочиям местной власти. Кроме того, Зеленский заявил о «важности защиты национальных интересов, проработки вопросов по очищению общественного пространства от объектов и памятников, касающихся российского имперского и советского наследия», передает ТАСС.

Напомним, петиция на сайте украинского президента о замене памятника Екатерине II в Одессе на монумент американскому порноактеру Херрингтону набрала достаточное число голосов для рассмотрения ее главой государства.

При этом в 2020 году в России активно обсуждался вопрос покупки Одессы. В частности, журналист и телеведущий Владимир Соловьев заявил газете ВЗГЛЯД, что российские олигархи могли бы скинуться на покупку Одессы. Депутат Госдумы Константин Затулин сказал, что поддерживает идею покупки Одессы, однако не верит в то, что это возможно. В то же время одесский историк Александр Васильев отмечал, что договариваться о покупке Одессы стоило бы не с украинскими властями, а с американскими.

Поводом для дискуссии стала акция украинских националистов, проведенная в центре Одессы в ноябре 2020 года. Манифестанты потребовали снести статую императрицы Екатерины II, размещенную на одноименной Екатерининской площади. Точнее, речь идет о монументе всем основателям города – князьям Григорию Потемкину и Платону Зубову, архитектору Францу де Воллану, а также первому руководителю строительства города и порта Осипу де Рибасу.

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