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В МИД Китая заявили, что ядерный конфликт не является неизбежным
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Ядерный конфликт не является неизбежным, несмотря на напряженность в мире, заявил глава департамента по разоружению МИД КНР Фу Цонг.
«Потому что все постоянные члены Совета безопасности привержены известной формуле о том, что ядерная война не может быть выиграна, и не должна быть развязана», – передает РИА «Новости» со ссылкой на слова Цонг, сказанные на полях обзорной конференции по ДНЯО в ООН.
Политик добавил, что приверженность этой формуле ранее выразил и президент России Владимир Путин в послании к участникам конференции.
Также Цонг добавил, что Пекин рассчитывает на реализацию заявления президента США Джо Байдена о возможности продолжить переговоры с Россией о новом СНВ.
«Хороший знак, что Байден выпустил заявление о готовности работать с Россией по этому вопросу. Мы надеемся, что это материализуется», – сказал Цонг.
Он подчеркнул, что Китай надеется на возобновление диалога США и России по сокращению арсеналов.
«Мы призываем США и Россию продолжить диалог о дальнейшем сокращении ядерных арсеналов», – добавил Цонг.
Ранее в министерстве иностранных дел Китая заявили, что страна не соревнуется с другими государствами в объемах ядерного оружия и привержена принципу не применять его первым.
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США сочли ответное предложение России по заключенным «несерьезным»
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Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
В России оценили вероятность «битвы авианосцев» Китая и США
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«Китай понимает, что их авианосцы значительно слабее американских. Но войны в этом регионе, кажется, уже не избежать. Это вопрос времени», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Василий Кашин. Ранее американские и китайские авианосцы вышли в Тайваньский пролив на фоне возможного визита главы Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Тайбэй.
«Сейчас боевого столкновения не будет. Вероятно, американцы просто обеспечат безопасность визита Пелоси. А с китайской стороны будет демонстрация силы и недовольства. При этом ответ Пекина, конечно, последует. И он будет необычно жестким», – сказал директор Центра комплексных европейских и международных исследований (ЦКЕМИ) НИУ ВШЭ, военный эксперт Василий Кашин.
«В качестве варианта можно ожидать военных учений в Тайваньском проливе с нарушением зоны разграничения и стрельбами на подходах к портам. Аналогичная ситуация была в середине 1990-х. Но это будет уже после того, как Пелоси покинет Тайбэй», – уверен собеседник.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Эксперт также говорит о неизбежности серьезной эскалации в регионе. «Вопрос решится в течение трех-четырех лет. При этом Китай не рассматривает свои авианосцы в качестве противовеса противнику. В Пекине изначально исходят из того, что их корабли слабее. И причин для этого немало», – пояснил он.
«Во-первых, китайские корабли конструктивно проще устроены, поскольку создавались на базе советских авианесущих крейсеров проекта 1143.5, как и наш «Адмирал Кузнецов». Во-вторых, у них нет катапульт, они несут меньше самолетов, а самолеты дальнего радиолокационного обнаружения у них и вовсе отсутствуют. В-третьих, у китайцев значительно меньше опыта в вопросе эксплуатации таких кораблей», – перечислил Кашин.
Пекин будет использовать иные возможности в противостоянии с США, говорит собеседник. «Речь идет о береговой авиации, противокорабельных ракетах берегового базирования, технической разведке, а также о способности ведения подводной войны. Китай не считает, что их авианосец должен биться с американцем», – пояснил он.
Что же касается классических авианосных ударных группировок (АУГ), в Тайваньском проливе они не действуют, замечает эксперт. «В прошлом в периоды обострения группировки заходили в пролив, но сейчас этого никто делать не станет. Тайваньский пролив небольшой, поэтому он насквозь простреливается береговыми ракетными комплексами. Запускать туда такие крупные корабли – самоубийство», – заключил Кашин.
Во вторник стало известно о том, что два действующих авианосца Народно-освободительной армии Китая (НОАК) вышли в море и могут быть направлены к району Тайваньского пролива перед возможным визитом в Тайбэй спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
Как сообщила тайваньская газета «Чжунго шибао» со ссылкой на данные неназванного военного обозревателя, авианосцы «Ляонин» и «Шаньдун» не так давно покинули порты Циндао и Санья.
В настоящее время неясно, держат ли курс корабли в зону Тайваньского пролива или примут участие в военных учениях. В любом случае это свидетельствует об усилении военного противостояния между Китаем и США в регионе, считает издание.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров Нэнси Пелоси.
Изначально поездка делегации США во главе с Пелоси на Тайвань должна была состояться в апреле. Визит мог стать первым с 1997 года посещением острова спикером Палаты представителей США. Поездку, однако, отложили из-за болезни Пелоси: она сдала положительный тест на коронавирус. МИД КНР тогда пожелал ей выздоровления и призвал Вашингтон не отложить, а отменить визит на остров, который Пекин считает своим.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере. Кроме того, в пятницу американский авианосец «Рональд Рейган» и ударная группа кораблей ВМС США вошли в Южно-Китайском море.
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В Совфеде объяснили «обиды шантрапы» из Белого дома на ход переговоров с Москвой
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«Сначала США рассказали всему миру о своих планах по обмену, а потом обижаются, что у них ничего не выходит. Мегафонная дипломатия здесь бесполезна», – заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Ранее Вашингтон назвал встречное предложение Москвы по обмену заключенными «несерьезным».
«Мы неоднократно говорили, что подобного рода мероприятия не предполагают мегафонной дипломатии. Американцы захотели поменять людей, объявили об этом на весь мир, а уже потом стали разговаривать с нами. Так дела не делаются», – сказал зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.
Собеседник напомнил, «как в идеале должны вестись подобные обмены заключенными». «Обычно представители стран сначала договариваются, консультируются, все взвешивают, а после этого делают заявления. В Вашингтоне сейчас у власти «шантрапа», поэтому они и допускают подобные вещи. А потом они же обижаются, что у них ничего не получается. Если США действительно хотят кого-то обменять, то стоит сначала все обговорить по отдельным каналам», – пояснил он.
«Когда они на днях уничтожили одного из главарей запрещенной у нас «Аль-Каиды*» в Кабуле, они же никому не рассказывали о своих планах. Они понимают, что иначе их замысел провалится. А тут в Белом доме почему-то решили, что мы будем ликовать от идеи Госдепа по обмену заключенными. Так вести переговоры нельзя. И это не вопрос взаимных обид или претензий. Это устоявшаяся практика», – заключил Климов.
Ранее стало известно о том, что Россия сделала США ответное предложение по обмену гражданами, находящимися под стражей, но Вашингтон не рассматривает его в качестве серьезного. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
По версии Жан-Пьер, США сделали «содержательное предложение» и желают «провести на этот счет добросовестные переговоры». Вашингтон «хочет гарантировать, что добьется этого как можно скорее». Однако, как заявила Жан-Пьер, то, что США «услышали» в ответ от Москвы, «было недобросовестным», передает ТАСС.
Она отказалась «вдаваться в конкретные детали», но заявила, что данный вопрос является «приоритетом» для президента США Джо Байдена. В качестве тех граждан США, возвращения которых на родину добивается Вашингтон, она назвала только Бриттни Грайнер и Пола Уилана.
Bloomberg со ссылкой на «источники, знакомые с дискуссиями в Москве», заявило, что Россия якобы настаивает на том, чтобы обмен производился по формуле «два на два», а не «один на два». Как утверждает Bloomberg, в рамках обмена может быть поднят вопрос о находящемся под арестом в США россиянине Владиславе Клюшине, который обвиняется в совершении киберпреступлений.
Напомним, американские СМИ сообщили, что Байден одобрил план обменять Грайнер и Уилана на россиянина Виктора Бута. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсудил с главой МИД России Сергеем Лавровым предложение, которое может привести к освобождению американцев.
Клюшина экстрадировали из Швейцарии в США в декабре. Он является учредителем компании «М13», которая специализируется на информационных технологиях в области медиамониторинга. США обвиняют его в причастности к хакерским атакам на IBM, Tesla и другие американские компании. Клюшин в суде США заявил о невиновности.
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МИД пригрозил США разрывом дипотношений
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Москва пригрозила Вашингтону разрывом дипломатических отношений, если американские законодатели решат объявить Россию «страной-спонсором терроризма», заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Подобное применение собственного законодательства, противоречащее международному праву, возможно, видится сенаторам и конгрессменам как страшная кара, способная заставить Россию жить согласно придуманному США миропорядку, основанному на правилах. Наивные. При этом забывается, что любое действие рождает противодействие, и логическим результатом подобного шага может стать и разрыв дипломатических отношений, за которым Вашингтон рискует окончательно пересечь точку невозврата со всеми вытекающими последствиями», – сказала Захарова на брифинге, сообщает РИА «Новости».
Также Захарова добавила, что «мы готовы к любому развитию ситуации, и если в Вашингтоне решат пойти на полную остановку взаимодействия с Москвой, мы переживем».
Напомним, Сенат США принял резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию «государством-спонсором терроризма» из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и на Украине. Как пишут СМИ, спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси по сути выступила с ультиматумом в адрес Блинкена – по ее словам, Конгресс сам внесет Россию в список стран-спонсоров терроризма, если этого не сделает Госдеп. Блинкен заявил, что практический эффект от возможного включения России в американский список стран-спонсоров терроризма совпадал бы с эффектом от уже принятых санкций.
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Китайский эксперт назвал последствия визита Пелоси на Тайвань
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Ответ Пекина на приезд спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань не обязательно последует сразу вслед за визитом, но ее поездка точно приведет к росту конфронтации между США и Китаем, сообщил китайский эксперт по международным вопросам Цянь Лиянь.
«Если (Пелоси – прим. ВЗГЛЯД) приедет на Тайвань, Китай обязательно даст свой ответ. Это может быть и перехват самолета, и точечные удары по наиболее важным объектам Тайваня. Более того, вовсе не обязательно, что Китай ответит сегодня или завтра», – приводит РИА «Новости» слова Цянь Лияня.
Он добавил, что для Китая с юридической точки зрения освободительная война еще не закончилась, «так что, когда кто-то извне вмешивается в тайваньский вопрос, это автоматически воспринимается Пекином как выбор стороны противника в гражданской войне».
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
По словам эксперта, «цена, которую США будут вынуждены заплатить за сохранение своего доминирования после (визита Пелоси – прим.ВЗГЛЯД), зависит от того, какую позицию в этой «игре крупных держав» выберет Китай – позицию конфронтации или позицию ограничения сотрудничества».
Аналитик считает, что в будущем между Китаем и США будет расти дефицит доверия, возможностей для сотрудничества будет все меньше, да и желание искать это сотрудничество тоже будет уменьшаться.
Также Цянь Лиянь подчеркнул, если Пелоси все же не прилетит на Тайвань, то с точки зрения правительства КНР, это будет означать, что США более-менее строго следуют своим обещаниям следовать политике «одного Китая», взаимодоверие и взаимопонимание между странами в будущем может укрепиться. «Тогда, по крайней мере, США не усугубят свою и без того сложную экономическую ситуацию», – заключил он.
Ранее стало известно, что самолет, на котором, возможно, вылетела из Малайзии спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, направляется в тайваньский аэропорт Суншань.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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Китай привел армию в режим повышенной боеготовности
Минобороны КНР объявило о переводе Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в режим повышенной боеготовности, сообщают информационные агентства.
Минобороны страны заявило, что действия тайваньских властей крайне опасны и приведут к тяжелым последствиям, передает ТАСС.
Напомним, спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером. В КНР заявили, что визит Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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Самолет с Пелоси приземлился в аэропорту Тайбея
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Сайт Flightradar сообщил, что спецборт спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань.
Днем ранее тайваньская пресса сообщала, что Пелоси останется на ночь в отеле, а в среду утром встретится с главой администрации острова Цай Инвэнь и выступит в Законодательном юане (заксобрание региона), сообщает ТАСС.
Согласно трансляции Reuters, Пелоси спустилась с трапа самолета в Тайбэе. На кадрах видно, как в сопровождении своей делегации политик, одетая в светло-розовый костюм и с маской на лице, спускается с трапа.
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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Делегация Пелоси забронировала целый этаж и почти 50 номеров в Grand Hyatt на Тайване
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Делегация спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси забронировала 48 номеров в отеле Grand Hyatt в Тайбэе, она прибудет на Тайвань около 21.20 по местному времени (16.20 мск), на час раньше ранее публиковавшегося в разных СМИ времени, сообщил тайваньский телеканал «Саньли».
По его данным, делегация будет состоять из 40 человек. Для них забронирован целый этаж. Делегация планирует остановиться в этом отеле в районе Синьи на одну ночь, передает ТАСС. Как отмечает телеканал, меры безопасности в отеле и на прилегающей к нему территории усилены.
По данным «Саньли», спецборт ВВС США с американской делегацией приземлится в аэропорту Суншань ориентировочно в 21.20 (16.20 мск). На утро следующего дня ожидается, что Пелоси проведет видеоконференцию в своем отеле. Утром в среду около 08.00 по местному времени (03.00 мск) она должна провести встречу с главой тайваньской администрации Цай Инвэнь, а после этого направится в Законодательный Юань (заксобрание острова), где встретится с представителями различных тайваньских политических партий.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Напомним, накануне сообщалось, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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Политолог: ВСУ признанием об ударах HIMARS подводят под трибунал Америку
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«Киев начал предпринимать попытки переложить на США часть ответственности за удары украинских военных ракетами HIMARS по мирным жителям и пленным», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее в Минобороны Украины заявили, что согласовывают с американцами все цели для ракетных атак.
«Ни для кого не секрет, что ВСУ выбирают цели для ударов HIMARS в безусловной координации с американцами. Суть в том, что этого можно было не говорить, но Скибицкий посчитал нужным озвучить это во всеуслышание. Вообще-то для человека, который занимает пост представителя Главного управления разведки Минобороны Украины, он чрезвычайно болтлив. И тут вопрос один: сознательно военный это сделал или по причине невысокой квалификации?» – пояснил директор Института новейших государств Алексей Мартынов.
При этом, по словам эксперта, чем бы не руководствовался Скибицкий, получается так, что он официально попытался приобщить американскую сторону к ответственности за удары ВСУ ракетами HIMARS по гражданским объектам, а также по донецкому СИЗО в Еленовке, вследствие чего погибли более 50 пленных украинцев. «Вообще, не исключено, что представитель ГУР Украины осознает преступность деяний украинской стороны и хочет снять с себя часть ответственности в преддверии потенциального трибунала. Разделить ответственность с американцами», – сказал аналитик.
При этом, отметил он, в случае суда, тот факт, что в Пентагоне одобряли все удары украинских военных по мирным жителям и военнопленным, не будет смягчающим обстоятельством ни для кого из них. «У ВСУ не получится сказать, что они не виноваты, так как изначально выбирали цели и, собственно, били по объектам именно украинцы. Но и американцы не смогут сказать: «мы ни при чем», потому что любую атаку они могли заблокировать – как, опять же, сказал Скибицкий. Хотя и цинизм американских военных, одобряющих гражданские цели, тоже ни для кого секретом являться не может», – сказал политолог.
«Впрочем, это может быть и элементарная глупость Скибицкого – к не всегда адекватному поведению украинских политиков и военачальников мы тоже успели привыкнуть», – добавил Мартынов.
Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель». По его словам, при использовании HIMARS украинцы руководствуются «информацией, полученной в режиме реального времени». При этом США не передают непосредственную информацию для наведения, сказал он.
Однако Скибицкий «указал на то, что существует уровень консультаций между сотрудниками разведок обеих стран в преддверии запуска ракет, который позволил бы Вашингтону остановить любые потенциальные атаки», если США «недовольны намеченной целью», передает РИА «Новости».
Он не смог ответить, используют ли украинские войска британские и американские спутники при ударах, но отметил, что у них «очень хорошие снимки». Скибицкий заявил, что Украина «хорошо сотрудничает в этой области с партнерами» в Великобритании. По его словам, у Киева «очень хорошие связи со всеми родственными разведывательными учреждениями».
В понедельник представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщило, что украинские войска выпустили три ракеты из РСЗО HIMARS по Стаханову.
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику и наносит удары по гражданским объектам, используя HIMARS. В частности, из HIMARS была обстреляна колония в Еленовке (ДНР), где содержались украинские военнопленные. Там же находились сдавшиеся «азовцы», которые начали давать показания против своего командования. Всего, по данным властей ДНР, число погибших превысило 50 человек.
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США ввели новые санкции против России
Соединенные Штаты включили в санкционный список 13 физических лиц и свыше 30 юридических лиц из России, а также фонд «Сколково» сообщили в американском Минфине.
Санкции против «Сколково» предполагают, что сделки с ним должны быть завершены до 1 сентября 2022 года, передает ТАСС со ссылкой на сообщение американского ведомства.
Кроме того, в список включен руководитель российского химического холдинга «Фосагро» Андрей Гурьев и олимпийская чемпионка Алина Кабаева.
Ранее США исключили из санкций против России сферы агропрома, медицины и энергетики.
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Минобороны: Администрация Байдена несет уголовную ответственность за бойню в Еленовке
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Заявления руководителя Главного управления разведки Минобороны Украины Вадима Скибицкого в СМИ говорят о прямом участии администрации президента США Джо Байдена в ударах по освобожденным территориям, в том числе по колонии в ДНР в Еленовке, заявили в Минобороны России.
«Минобороны России зафиксировало и учитывает на будущее официальное признание заместителя начальника Главного управления разведки военного ведомства Украины генерала Скибицкого о прямом согласовании Вашингтоном каждой цели для Киева перед ударами из американских ракетных систем залпового огня Himars», – сообщило ведомство в своем Telegram-канале.
Скибицкий, отметило министерство, в интервью признался, что разведки Украины и США согласуют цели, и США могут остановить любые атаки, если они недовольны целью.
«Все это неопровержимо доказывает, что Вашингтон, вопреки заявлениям Белого дома и Пентагона, напрямую вовлечен в конфликт на Украине. Именно администрация Байдена несет прямую ответственность за все одобренные Киеву ракетные атаки по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры населенных пунктов Донбасса и других регионов, повлекших массовую гибель мирных жителей», – подчеркнули в Минобороны.
Нет сомнений, что удары Himars по по Новой Каховке 12 июля, по Стаханову 17 июля, по Красному Лучу 24 июля, десятки ракетных ударов по Донецку и по следственному изолятору в Еленовке были спланированы украинским руководством и одобрены Вашингтоном, указали в министерстве.
«Политическую, уголовную и моральную ответственность за бойню в Еленовке и другие военные преступления на Украине вместе с Зеленским напрямую несет администрация Байдена», – заключили в ведомстве.
Скибицкий в интервью признавался, что при использовании украинскими войсками РСЗО Himars американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
Напомним, из Himars ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные. В результате удара погибли 50 и пострадали 73 военнопленных украинца.
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Захарова заявила о прямой вовлеченности США в боевые действия на Украине
Поставка Соединенными Штатами Украине вооружений сопровождается не только инструктажем, они также выполняют функцию наводчиков, что свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Поставка вооружений сопровождается не просто инструктажем по его применению, а в данном случае они выполняют функцию наводчиков в чистом виде», – приводит ТАСС комментарий Захаровой на интервью Telegraph представителя главного управления разведки украинского Минобороны Вадима Скибицкого о роли США в конфликте на Украине.
Она напомнила, слова Скибицкого о том, что «Британия и США предоставили Украине все оборудование и информацию для военной разведки, а также ежеминутную информацию всех видов в режиме реального времени». «На вопрос, как [РСЗО] HIMARS могут столь точно бить по российским объектам, Скибицкий сказал: «В этом случае, в частности, мы используем информацию в режиме реального времени». То есть данные западных разведок», – добавила официальный представитель МИД РФ.
Дипломат подчеркнула, что это свидетельствует о прямой вовлеченности Вашингтона в боевые действия на Украине.
«По его словам, официальные лица США не предоставляют прямой информации о нацеливании, чтобы не подорвать доводы в пользу того, что они не являются непосредственными участниками войны, но при этом перед запуском ракет между представителями разведки США и Украины проводились консультации, которые позволили Вашингтону останавливать любые потенциальные атаки, если они недовольны намеченной целью. Другого подтверждения о прямой вовлеченности США в боевые действия на территории Украины и не требуется», – отметила Захарова.
Также она добавила, что в данном случае даже нельзя сказать, что ВСУ являются операторами этих вооружений, они являются, скорее, помощниками операторов. «Люди, которые в режиме реального времени дают информацию о целях и используют при этом данные спутников, и [тот факт, что] делается это все по линии разведки в контексте использования их же оружия, – это прямая вовлеченность Соединенных Штатов Америки. Теперь уже киевские представители впрямую рассказывают об их военной вовлеченности не только через поставки вооружений, а также через управление персоналом в рядах вооруженных сил Украины, прямыми указаниями и мало того – селекцией, то есть выбором целей», – резюмировала дипломат.
Ранее представитель главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий признался, что при использовании украинскими войсками РСЗО HIMARS американцы могут отменить удары, если «их не устроит намеченная цель».
Напомним, Киев выбрал террористическую тактику для использования HIMARS и в основном наносит удары по гражданским объектам. В частности, из HIMARS ударили по колонии ДНР в Еленовке, где содержались украинские военнопленные.
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Россиянам запретили сдавать международный экзамен по английскому языку TOEFL
Компания ETS, которая проводит экзамены по английскому языку TOEFL, запретила гражданам России регистрацию на экзамен и просмотр результатов.
Представители компании ETS объяснили, что загвоздка в неких требованиях Минфина США, запретившего гражданам России записываться на экзамены TOEFL или создавать учетные записи на платформе ETS. В компании не уточнили, о каких именно требованиях идет речь, пишет «Российская газета».
Сообщается также, что ETS приостановила проведение экзаменов еще и в Белоруссии на фоне военной спецоперации на Украине.
TOEFL – стандартизованный тест на знание английского языка, результаты которого могут использоваться для подтверждения уровня владения английским языком абитуриентами из неанглоязычных стран при поступлении в вузы США, а также Европы и Азии.
Самолет предположительно с Пелоси повернул в сторону Тайваня
Самолет правительства США, на котором предположительно поездку по Азии совершает спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси, пролетев над индонезийским островом Сулавеси, повернул на север, согласно данным радара Flightradar24, что не исключает курса на Тайвань.
Согласно данным авиарадаров, самолет «Боинг С-40С» вылетел в понедельник из Куала-Лумпура в неизвестном направлении, пролетел над островами Борнео и Сулавеси, а затем повернул на север, передает РИА «Новости».
Тайваньские СМИ сообщили, что Пелоси намерена прибыть на Тайвань поздно вечером во вторник. Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
Состоится ли визит Нэнси Пелоси на Тайвань?
Напомним, накануне сообщалось
, что США направляют ближе к Тайваню размещенные в регионе самолеты и авианосцы в связи с возможным прибытием на остров спикера Палаты представителей американского Конгресса Нэнси Пелоси.
Ранее Управление морской безопасности КНР сообщило, что Народно-освободительная армия КНР (НОАК) во вторник приступила к учениям в Южно-Китайском море на фоне вероятного визита на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, учения продлятся до 6 августа.
Позднее Пекин подтвердил решимость Китая жестко ответить в случае визита Пелоси на Тайвань. Китай уже вывел авианосцы в море перед возможным приездом Пелоси на Тайвань.
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В Китае назвали нарушением суверенитета страны визит Пелоси на Тайвань
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Визит спикера Ппалаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань – это серьезное нарушение суверенитета и территориальной целостности Китая, заявили в МИД КНР.
Китай решительно выступает против визита американского политика на Тайвань и осуждает его, добавили в МИД страны, передает ТАСС.
Внешнеполитическое ведомство Китая призывает прекратить США «разыгрывать тайваньскую карту» для контроля над КНР.
Визит Пелоси подрывает мир и стабильность в регионе, посылает неверные сигналы сепаратистским силам, отметили в министерстве. Вашингтону следует соблюдать «принцип одного Китая», соблюдать взятые на себя обязанности и «не идти далее по опасному пути».
КНР примет «все необходимые меры для защиты государственного суверенитета», подчеркнули в МИД.
Напомним, спецборт Пелоси приземлился в тайбэйском аэропорту Суншань во вторник вечером.
Между тем полиция Тайбэя разогнала митинг граждан, выступающих против визита делегации Пелоси возле отеля Grand Hyatt.
Китай заявлял, что в случае визита Пелоси на Тайвань ответ будет военным. США опасаются, что КНР может сделать ряд шагов в военной сфере.
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