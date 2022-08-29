Глава СПЧ предложил не брать в школы не знающих русский язык детей мигрантов

Детей мигрантов, которые не знают русский язык, нельзя зачислять сразу в общие классы, это нужно делать только после прохождения подготовительных языковых курсов, заявил глава СПЧ Валерий Фальков.

«Не владеющие русским языком дети мигрантов не должны зачисляться в наши школы. Иначе обучение всего класса будет сорвано. Пострадают не только российские дети, но и сами приезжие. О каком образовательном процессе можно говорить, если они ничего не понимают?» – говорится в заявлении Фадеева, опубликованном в Telegram-канале СПЧ.

Детей он сначала предложил отправлять на подготовительные курсы и «только после этого зачислять в общий класс». Также он отметил, что те мигранты, кто временно работает в России, не имеют основания привозить свои семьи. «Тем более, что многие намеренно приезжают сюда рожать», - сказал глава СПЧ.

Кроме того, Фадеев сообщил о работе совета по вопросам мигрантов. По его словам, совет выступает против упрощенного предоставления гражданства России иностранцам, которые участвуют в волонтерской деятельности и восстанавливают объекты хозяйственного, военного, культурного и иного назначения в республиках Донбасса.

Он подчеркнул, что такие условия приведут к массовым потокам строителей из Средней Азии.