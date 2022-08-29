Эксперт: Организаторы автопробега должны обеспечить безопасность мероприятия

Сейчас автопробег приравнен к демонстрации, шествию, митингу, поэтому необходимо согласовать его проведение с местными властями, рассказал газете ВЗГЛЯД председатель Движения автомобилистов России Виктор Похмелкин, комментируя задержание участников несанкционированного автопробега в центре Москвы.

В воскресенье в Москве был пресечен автопробег «богатых и успешных». Планировалось, что криптоинвесторы, рекламщики и предприниматели преодолеют 150 км «удобной трассы», однако мероприятие не было согласовано с властями, в связи с чем участников задержала полиция. Рассмотрение дел по данному инциденту пройдет в ближайшее время.

«Сейчас очень жесткие требования к автопробегам. Фактически это приравнено к публичным мероприятиям, как шествие, демонстрация», – говорит Похмелкин. Он подчеркивает, что автопробегом можно назвать даже колонну из нескольких машин, которые перемещаются с конкретной целью – например, для демонстрации чего-то.

«Если и устраивать автопробег, то нужно получить разрешение у местных органов власти. Если это запланировано в Москве, то необходимо обратиться в мэрию с заявлением. Нужно то же самое, что и при согласовании демонстрации, шествия, митинга. При этом должна быть обязательно группа людей, отвечающая за безопасность и поддержание порядка», – объясняет эксперт.

«Обязательными правилами автопробега, если он проходит в городе, являются соблюдение правил дорожного движения, соблюдение дистанции, обеспечение безопасности», – считает Похмелкин.

Ранее в Санкт-Петербурге на Софийской овощебазе прошли незаконные автогонки. Один из участников, управляя легковым автомобилем Chevrolet Lanos, врезался в стоявший грузовик MAN. В результате ДТП погибло три человека – водитель легковушки и двое его пассажиров.