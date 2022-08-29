Трасс собралась впервые объявить Китай «угрозой» для Британии

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс планирует впервые объявить Китай «угрозой» для национальной безопасности страны, если станет премьером, сообщает британская Times со ссылкой на источники.

Как отмечается в сообщении, Трасс в случае своего избрания премьером пообещала «придать новую форму внешней политике» Британии и пересмотреть опубликованный в прошлом году документ под названием «Комплексный обзор политики в сфере безопасности, обороны, развития и внешней политики», в котором определяются приоритеты Британии в дипломатии и обороне на следующее десятилетие, передает РИА «Новости»

Согласно источникам, близким к Трасс, Китай может получить статус «критической угрозы» для Британии, который в марте прошлого года уже получила Россия, пишет издание.

«Лиз (Трасс) ужесточила позицию Великобритании в отношении Пекина после того, как стала министром иностранных дел, и будет продолжать занимать ястребиную позицию на посту премьер-министра. Она активно осуждает экономическое принуждение Китая, работает со странами «Большой семерки» и другими союзниками над мобилизацией инвестиций в страны с низким и средним уровнем дохода в качестве противодействия китайской инициативе «Один пояс – один путь», – приводит Times слова одного из источников.

По словам другого источника, близкого к Трасс, у Британии «больше не будет никаких экономических партнерств» с Китаем, они должны быть приостановлены.

Как подчеркивает газета, подход Трасс в отношениях с Китаем значительно отличается от того подхода, который выбирало правительство экс-премьера Дэвида Кэмерона, тогда президента Китая Си Цзиньпина принимали в Великобритании с официальным государственным визитом.

Между тем газета Financial Times со ссылкой на источники в правительственных кругах США пишет, что Трасс, которая через неделю с большой вероятностью займет пост премьер-министра, раздражает американских чиновников своей прямолинейностью и максимализмом.

Как отмечает издание, дипломатические трения между Лондоном и Вашингтоном начались сразу после назначения Трасс главой Форин-офис в сентябре 2021 года. В том же месяце она встречалась со своим американским коллегой Энтони Блинкеном и сразу поставила под сомнение целесообразность «особых отношений», концепция которых была создана в 1940-х Уинстоном Черчиллем.

По словам одного из собеседников издания, Трасс заявила о малом числе реальных примеров, подтверждающих особенность этих отношений. Она сослалась на Канаду, Японию и Мексику как более привлекательных торговых партнеров Британии, упомянув спор о тарифах на сталь с администрацией США.

Американские чиновники и аналитики полагают, что этот разговор отражает стиль Трасс – прямолинейный, агрессивный и характеризующийся признаками «черно-белого мышления». В связи с этим внешнеполитический истеблишмент США опасается, что глава МИД продолжит курс на лобовое решение вопросов и на посту главы правительства, говорится в материале.

Несмотря на внешнюю солидарность позиции США и Британии по поддержке Украины, некоторые заявления Трасс по этому вопросу вызывали недовольство Вашингтона. В качестве примера издание приводит апрельскую речь Трасс, когда она призвала коалицию к совместной работе над планом Маршалла для Украины. По словам источника, эти слова заставили «поднять брови» сотрудников администрации Джо Байдена, учитывая, что размер помощи, предоставленной Британией Киеву, на порядок меньше американской.

Кроме того, в июле Трасс заявила, что Кремль должен потерпеть «стратегическое поражение» на Украине. Между тем США с недавнего времени отказываются говорить о полном поражении России. По словам источника, сама Трасс временами была разочарована нежеланием Вашингтона занять более жесткую линию в отношении Москвы.

В России отмечали русофобский характер высказываний Трасс. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что предвыборные заявления Трасс о намерении «обеспечить поражение России» на Украине «говорят о ее крайней агрессивности и болезненных амбициях». По словам Захаровой, ситуация в самой Британии в социально-экономической сфере ухудшается, поэтому политики прибегают к антироссийской риторике, «чтобы отойти от объяснения своим избирателям, что пошло не так и почему они приняли решения, которые ударили по жизни британцев».

Кроме того, Захарова предложила Трасс спросить у посла США о причинах, побудивших Китай начать учения вокруг Тайваня.