ВВС Британии решили перебросить в гражданские аэропорты из-за напряженности с Россией

Самолеты военно-воздушных сил Великобритании перебазируются в региональные гражданские аэропорты впервые со времен Второй мировой войны в связи с ростом напряженности в отношениях с Россией, сообщает Daily Express.

«Региональные аэропорты готовятся к приему боевых самолетов впервые со времен Второй мировой войны на фоне усиления напряженности в отношениях с Россией», – передает РИА «Новости» сообщение издания.

Как пишет Daily Express, в ходе испытаний в сентябре истребители Eurofighter Typhoon и F-35, базирующиеся в графствах Норфолк и Линкольншир и Шотландии, будут разделены на небольшие группы и размещены на окраинах ряда региональных аэропортов, имеющих взлетно-посадочные полосы, способные их принять.

Сообщается, что цель перебазирования состоит в том, чтобы гарантировать, что элементы сил быстрого реагирования ВВС Великобритании выдержат прямые атаки на свои базы.

Как отмечается, служащие Минобороны Великобритании несколько раз за последний год посещали региональные гражданские аэропорты, чтобы выяснить, сколько самолетов и резервных мощностей, а также наземных экипажей можно разместить на них в чрезвычайной ситуации.

Сообщается, что перебазирование боевых самолетов будет проходить в рамках концепции Agile Combat Employment (ACE), направленной на то, чтобы позволить королевским ВВС действовать из большего числа мест базирования, обеспечивая тем самым большую гибкость и надежность.

Как отмечается, данная концепция разрабатывалась более года и в первую очередь предназначалась для использования в потенциальных горячих точках по всему миру, таких как Индо-Тихоокеанский регион, Ближний Восток или восточные фланги НАТО в Европе. Однако, как пишет издание, после начала Россией специальной военной операции на Украине программа ACE была ускорена и распространена на всю территорию Великобритании.

Ранее СМИ со ссылкой на источники сообщали, что начальник отдела по приему новобранцев ВВС Британии отказалась отдавать предпочтение женщинам и представителям этнических меньшинств при приеме на службу, назвав этот приказ «незаконным», и подала в отставку.

До этого источники отмечали, что руководство британских ВВС, чтобы добиться целей по гендерному и этническому разнообразию, приостановило прием белых рекрутов-мужчин.