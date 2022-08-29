Германия не нашла замену российскому газу

СМИ: Польша останется без мяса и молока через две недели

После подорожания углеводородов часть польских заводов либо закрылись, либо сократили объемы своего производства, связанного с пищевой промышленностью, сообщило издание Wiadomosci.

Компания Grupa Azoty закрыла завод, производящий удобрения и компоненты, необходимые для создания пластмассы, а химические заводы фирмы Capital стали производить на 10 процентов меньше аммиака. В результате промышленного коллапса в пищевом производстве возникла нехватка необходимых товаров, таких как углекислый газ, пишет Wiadomosci.

По прогнозам представителей пищевой отрасли, через 2–3 недели в Польше в магазинах исчезнут мясо, молочные продукты и другие товары. По их словам, уже треть польских продуктовых предприятий прекратила работу из-за недостатка сырья.

Ранее сообщалось, что пивные и молочные заводы Польши оказались под угрозой закрытия.

До этого представитель Greenpeace Polska Марек Юзефяк заявил в эфире программы Onet Rano, что Польше хватит газа до декабря, а потом страна столкнется с дефицитом на уровне 40%.

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