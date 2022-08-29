Школьные линейки на 1 сентября предложили провести в форме квестов и викторин

Если российские школы снова окажутся в ситуации, когда в День знаний из-за пандемии коронавируса придется проводить линейку дистанционно, необходимо организовать детям интересный праздник в онлайн-формате, сказала газете ВЗГЛЯД директор по развитию Национальной родительской ассоциации Марианна Шевченко, комментируя опасения Госдумы о переводе школьников на дистанционное обучение с 1 сентября.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов сообщил, что в связи с тем, то в России наблюдается подъем заболеваемости коронавирусной инфекции, возможно придется отказаться от проведения традиционного Дня знаний, передают РИА «Новости». Так он не исключил, что некоторым школам придется снова ввести дистанционное обучение для учеников.

«Самая главная задача – подарить детям ощущение праздника, привить радость от познания, от вообще нового этапа жизни. Школьники должны чувствовать, что их в этот этап приглашают, и их там ждут. Как это будет осуществлено – зависит от педагога. Ребенок может прийти на линейку и почувствовать себя абсолютно потерянным и никому ненужным. Очень многое зависит от подачи, формата ее проведения», – говорит Шевченко.

Она подчеркивает, что интересное мероприятие при необходимости можно провести и онлайн в виде видео-конференции. При этом собеседница призывает все школы индивидуально подойти к данному вопросу и «придумать интересный формат исходя из пожеланий учеников». Так, например, каждая школа или индивидуально классы могли бы провести опросы, в которых спросили бы о том, чего хотят именно дети в День знаний. Однако в таком случае нужно быть готовым, что школьникам захочется чего-то нового и нестандартного, поэтому придется искать компромисс.

«Да, момент, когда старшеклассник на плечах несет первоклашку – это очень трогательно, но если же мы оказываемся в ситуации, когда очно мероприятие провести нельзя, то нужно придумывать что-то новое. Например, можно сделать какие-то квесты, викторины с вопросами о школе или еще что-то. Тем же старшеклассникам дать задание придумать, как провести день знаний у малышей, здесь в любом случае обеим сторонам будет интересно», – предлагает эксперт.

За минувшие сутки в России госпитализированы 3912 человек, на 0,6% меньше по сравнению с днем ранее, сообщают в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. Всего в стране выявлено 46 452 новых случая COVID-19.