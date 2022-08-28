В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки

По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.

Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.

В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.

За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.

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