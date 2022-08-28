В Запорожской области разработали план эвакуации на случай аварии на АЭС

Власти Запорожской области готовы к любому развитию событий по АЭС, в том числе проработан план эвакуации населения в случае необходимости, заявил глава администрации Запорожской области Евгений Балицкий.

«В настоящее время Запорожская АЭС работает в обычном режиме, уровень радиации находится в норме. Но, зная коварство, безрассудность и безжалостность киевского режима к людям, которых он в публичной риторике называет своими гражданами, мы, разумеется, подготовились к любому развитию ситуации, и потому разработали план эвакуации населения в случае возникновения такой необходимости», – цитирует РИА «Новости» Балицкого.

Глава администрации области напомнил, что с 18 июля Запорожская атомная электростанция практически ежедневно подвергается обстрелам вооруженными формированиями Украины. Обстрелы ведутся с территории, подконтрольной Украине, с правого берега Днепра – из населенных пунктов Марганец и Никополье. По его словам, повреждены вспомогательные системы обеспечения станции, а также объекты жизнеобеспечения Энергодара. При обстреле района ТЭС погибли два мирных жителя.

Ранее Россия распространила в СБ ООН доказательства обстрела ЗАЭС Киевом.

До этого международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сформировало миссию, которая, как ожидается, на следующей неделе отправится на Запорожскую АЭС.

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что миссия МАГАТЭ прибудет на Запорожскую АЭС в ближайшие дни.

Позже официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Украина делает все, чтобы не допустить поездку миссии МАГАТЭ на Запорожскую АЭС, но эти расчеты не оправдаются.

В среду Россия ознакомила СБ ООН с доказательствами обстрелов ЗАЭС Украиной.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД