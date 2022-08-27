В Ступино к 84-летию города открыли стелу «Город трудовой доблести»

В Ступино состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести», посвященной увековечению трудового и ратного подвига ступинцев во время Великой Отечественной войны.

Почетное звание Российской Федерации было присвоено Ступино 10 сентября 2021 года указом президента России Владимира Путина №519 «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».

На церемонии присутствовали ветераны войны и почетные гости: депутат Государственной Думы Александр Коган, Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, заместитель министра благоустройства Московской области Алексей Беловодов, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, заместитель председателя Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию стел «Город трудовой доблести» Николай Овсиенко, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.

Мероприятие открыла литературно-музыкальная композиция с участием артистов драматического театра, солистов и коллективов Ступинской филармонии.

«Открытие стелы – заслуга, прежде всего, жителей. Общественность вынесла предложение президенту России о присвоении городу Ступино почетного звания. В короткие сроки было собрано более 63 тыс. подписей жителей, которые, несомненно, поддерживали это начинание, потому что город всё делал в годы Великой Отечественной войны, чтобы наша страна победила. Отрадно открывать стелу вместе с вами в преддверии Дня города. Вечная память героям-победителям! Никто не забыт, ничто не забыто!», – заявил Брынцалов.

«Стела, которую мы сегодня открываем, гармонично вписывается в мемориальный комплекс на бульваре Победы. Это знаковое место, которое помогает передавать нашу память новым поколениям. Как бы ни хотелось кому-то из наших оппонентов переписать историю, ничего из этого не выйдет. Невозможно разрушить нашу память, невозможно ее стереть. Эта стела – еще одно напоминание о подвигах наших предков!», – обратился к ступинцам Коган.

«Сегодня настоящий праздник – открытие стелы, посвященной трудовому подвигу ступинцев, – отметил Овсиенко. – Отмечу, что таких случаев в моей практике не было – стела в Ступино открывается раньше намеченного срока. Я вас с этим сердечно поздравляю! Помните свою историю и гордитесь ею!»

«В годы войны в едином порыве наш молодой город Ступино поднялся на защиту Родины. Одни взяли в руки оружие, другие встали к станку. Ступино стал городом для Победы. С тех событий прошло более 80 лет. Многое изменилось, но, главное, – мы продолжаем бережно хранить память о фронтовом и ратном подвиге ступинцев и 15-ти тысяч погибших героев, защищавших Отчизну на полях сражений, – сказал Мужальских. – Вместе с ветеранами, тружениками тыла, участниками и свидетелями героических событий, металлургами, потомками первостроителей нашего города при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева мы открываем мемориальный комплекс «Трудовой доблести. Трудовой славы». Наш долг – приумножать величие и достижения Ступинской земли!».

На важности увековечивания трудового подвига ступинцев и святости мемориального комплекса акцентировал внимание в своем выступлении Анатолий Кретов, председатель Ступинского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.

Открытие стелы ознаменовало торжественное возложение гирлянды и цветов к мемориалу в сопровождении почетного караула. Завершилось мероприятие выступлением симфонического и духового оркестров Ступинской филармонии.