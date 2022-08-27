В Ступино к 84-летию города открыли стелу «Город трудовой доблести»

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27 августа, суббота | Последнее обновление — 19:01 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Мариуполе зарегистрировали первый после освобождения города брак
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Выстраивая украинскую нацию экстремальными методами, проводники этой политики добиваются ровно противоположного результата. Они низводят жителей страны до состояния необразованного бессловесного скота, который нацией быть не может.
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А что нам-то делать? Простым парням? Во-первых, понимать, что чем громче кампания, тем ее заявленные цели дальше от реальных. Во-вторых, что все европейские СМИ распространяют только то, что придумывают украинцы.
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Во время встречи с украинскими военными на полигоне в Шлезвиг-Гольштейне канцлер Германии Олаф Шольц забрался на зенитную самоходную установку Gepard. ФРГ пообещала поставить Украине 30 таких машин, 15 из них уже направлены Киеву. Рядовые немцы раскритиковали Шольца за «позирование»
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В Риге вторые сутки продолжается демонтаж памятника освободителям города. Конструкция настолько монументальная, что управиться за один день местные рабочие оказались не в состоянии. На данный момент демонтированы три статуи советских солдат, но центральный элемент – обелиск – пока на месте.<br>Снос напоминает проведение спецоперации: место оцеплено усиленными нарядами полиции, людей, которые приходят к памятнику выразить свой протест, задерживают
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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В Ступино к 84-летию города открыли стелу «Город трудовой доблести»
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В Ступино состоялось торжественное открытие стелы «Город трудовой доблести», посвященной увековечению трудового и ратного подвига ступинцев во время Великой Отечественной войны.
Почетное звание Российской Федерации было присвоено Ступино 10 сентября 2021 года указом президента России Владимира Путина №519 «О присвоении почетного звания Российской Федерации «Город трудовой доблести».
На церемонии присутствовали ветераны войны и почетные гости: депутат Государственной Думы Александр Коган, Председатель Московской областной Думы Игорь Брынцалов, заместитель министра благоустройства Московской области Алексей Беловодов, глава городского округа Ступино Сергей Мужальских, заместитель председателя Российского военно-исторического общества, руководитель проекта по созданию стел «Город трудовой доблести» Николай Овсиенко, депутат Московской областной Думы Андрей Голубев, скульптор-монументалист и архитектор Денис Стритович.
Мероприятие открыла литературно-музыкальная композиция с участием артистов драматического театра, солистов и коллективов Ступинской филармонии.
«Открытие стелы – заслуга, прежде всего, жителей. Общественность вынесла предложение президенту России о присвоении городу Ступино почетного звания. В короткие сроки было собрано более 63 тыс. подписей жителей, которые, несомненно, поддерживали это начинание, потому что город всё делал в годы Великой Отечественной войны, чтобы наша страна победила. Отрадно открывать стелу вместе с вами в преддверии Дня города. Вечная память героям-победителям! Никто не забыт, ничто не забыто!», – заявил Брынцалов.
«Стела, которую мы сегодня открываем, гармонично вписывается в мемориальный комплекс на бульваре Победы. Это знаковое место, которое помогает передавать нашу память новым поколениям. Как бы ни хотелось кому-то из наших оппонентов переписать историю, ничего из этого не выйдет. Невозможно разрушить нашу память, невозможно ее стереть. Эта стела – еще одно напоминание о подвигах наших предков!», – обратился к ступинцам Коган.
«Сегодня настоящий праздник – открытие стелы, посвященной трудовому подвигу ступинцев, – отметил Овсиенко. – Отмечу, что таких случаев в моей практике не было – стела в Ступино открывается раньше намеченного срока. Я вас с этим сердечно поздравляю! Помните свою историю и гордитесь ею!»
«В годы войны в едином порыве наш молодой город Ступино поднялся на защиту Родины. Одни взяли в руки оружие, другие встали к станку. Ступино стал городом для Победы. С тех событий прошло более 80 лет. Многое изменилось, но, главное, – мы продолжаем бережно хранить память о фронтовом и ратном подвиге ступинцев и 15-ти тысяч погибших героев, защищавших Отчизну на полях сражений, – сказал Мужальских. – Вместе с ветеранами, тружениками тыла, участниками и свидетелями героических событий, металлургами, потомками первостроителей нашего города при поддержке Губернатора Московской области Андрея Воробьева мы открываем мемориальный комплекс «Трудовой доблести. Трудовой славы». Наш долг – приумножать величие и достижения Ступинской земли!».
На важности увековечивания трудового подвига ступинцев и святости мемориального комплекса акцентировал внимание в своем выступлении Анатолий Кретов, председатель Ступинского Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов.
Открытие стелы ознаменовало торжественное возложение гирлянды и цветов к мемориалу в сопровождении почетного караула. Завершилось мероприятие выступлением симфонического и духового оркестров Ступинской филармонии.
Медведев объяснил отказ России от «жесткого» варианта спецоперации на Украине
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Российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными, заявил замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев.
«Если бы ситуация была иной [и СВО не осуществлялась бы по щадящему варианту], то, как вы понимаете, эта военная кампания могла завершиться гораздо быстрее. Но были бы совершенно иные последствия для Украины», – сказал Медведев в интервью французскому телеканалу LCI, передает ТАСС.
В таком случае украинская инфраструктура была бы полностью разрушена, были бы уничтожены центры принятия решений, органы власти и т. д.
«Мы же с вами понимаем, что она [спецоперация] сейчас идет по максимально щадящему, умеренному варианту.<...> Наша страна, а также силы Донецкой народной республики и Луганской народной республики действуют только в отношении Вооруженных сил Украины», – добавил он.
Ранее зампред Совбеза заявлял, что СВО носит превентивный характер, чтобы «безумные начальники» с той стороны не атаковали Россию.
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Медведев объяснил нецелесообразность ликвидации Зеленского
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Зеленский является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но свидетельств о российских планах по убийству украинского лидера Владимира Зеленского нет, это вымысел, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В ходе интервью французскому телеканалу LCI ведущий Дариус Рошбен заявил, что «в начале войны, и многие вещи на это указывали», Россия «даже стремилась убить» Зеленского, и спросил: «Вы собираетесь сегодня дойти до этого?»
«Никаких доказательств подобного рода активности не существует, это досужие вымыслы», – цитирует Медведева РИА «Новости».
Медведев отметил, что Зеленский не вызывает у российского руководства доверия, но в настоящий момент он представляет Украину.
«Если говорить о том, вызывает ли Зеленский у нас доверие, то, безусловно, нет. Поскольку это человек, который является неопытным, зависимым от решений других стран и подверженным влиянию психотропных препаратов. Но что же делать – его избрали украинские граждане», – сказал зампред Совбеза России.
Также в интервью Медведев заявил, что российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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В Энергодаре объяснили сложность подавления обстреливающих Запорожскую АЭС гаубиц
Украинские военные обстреливали Запорожскую атомную электростанцию из американской гаубицы M777, заявил глава администрации Энергодара Александр Волга.
«Понятное дело, это <...> гаубица М777, всё давным-давно уже понятно нам по этому вопросу», – сказал Волга в эфире «России 24», передает ТАСС.
По его словам, удары по станции и городу ведутся каждый день со стороны Никополя и Марганца. Также он объяснил, что теоретически подавление огневых точек возможно, но они мобильны и постоянно передвигаются.
Напомним, украинские силовики нанесли в пятницу очередной артиллерийский удар по Запорожской АЭС.
В четверг официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщал, что российские военные смогли подавить обстрел ЗАЭС со стороны населенных пунктов Никополь, Марганец, Высшетарасовка и Червоногригоровка.
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Медведев указал на первый библейский фактор наступления апокалипсиса
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Риски третьей мировой войны пока удается сдерживать, однако «первый ангел вострубил, но апокалипсис еще не наступил», и чтобы этого не произошло, Россия проводит спецоперацию на Украине, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
В интервью программе Дариуса Рошбена французского телеканала LCI он отрицательно ответил на вопрос, вступила ли Земля в новую мировую войну. «Я надеюсь, что нет, и все-таки пока ситуацию удается удерживать. Хотя, если провести такое библейское сравнение и вспомнить слова из Откровения Иоанна Богослова, то есть из Апокалипсиса: «И первый ангел вострубил, и сделались град и огонь» – ну вот как минимум первый ангел вострубил. Но апокалипсис еще не наступил и, надеюсь, не наступит», – сказал он, передает РИА «Новости».
«Мы должны сделать все, чтобы третья мировая война не случилась, и политика нашей страны направлена именно на это. Скажем прямо, даже специальная военная операция проводится для того, чтобы не случилось третьей мировой войны», – подчеркнул Медведев.
Ранее Медведев перечислил четыре основания применения Россией ядерного оружия, отметив, что одним из них являются действия, грозящие существованию страны, которых пока не наблюдается. Кроме того, он подчеркнул, российская сторона решила не проводить жесткий вариант спецоперации на Украине, поскольку последствия для этой страны стали бы разрушительными.
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ВДВ остановили прорыв ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении
Подразделения российских десантников остановили попытку прорыва украинских военных на Николаевско-Криворожском направлении, сообщает Минобороны.
«Подразделения украинских националистов предприняли попытку прорыва на Николаевско-Криворожском направлении силами мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты, но были остановлены подразделениями российских десантников», – сообщается на сайте ведомства.
По информации Минобороны, для ответа использована артиллерия, штатное вооружение боевых машин десанта, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые ракетные комплексы, гранатометы, стрелковое оружие.
Всего ликвидированы более 20 военнослужащих ВСУ и уничтожены более пяти единиц техники.
Накануне силы ПВО отразили атаку воздушных целей со стороны украинских войск над подконтрольным Вооруженным силам России Херсоном.
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В Херсонской области поражена 46-я аэромобильная бригада ВСУ при попытке форсирования реки
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По данным министерство обороны России в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
Потери в этом случае составили более 130 бойцов и 10 единиц военной техники. В результате ударов ВКС по позициям 107-го батальона 63-й механизированной бригады украинских войск в Николаевской области удалось уничтожить 40% личного состава, следует из Telegram-канала российского военного ведомства.
В Харьковской области при ударах по пункту дислокации 14-й механизированной бригады украинских войск уничтожено до 100 националистов, три боевые машины РСЗО «Град», а также более 10 единиц автомобильной и бронетанковой техники.
За сутки было уничтожено шесть складов вооружения и боеприпасов украинских войск в ДНР, Николаевской и Херсонской областях. В районе населенного пункта Малиновка (ДНР) сбили самолет Миг-29 ВС Украины, уничтожили семь беспилотников.
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Госдеп США: Пришло время забыть, что Косово – это Сербия
Сербам следует забыть, что Косово – это Сербия, заявил Заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Габриэль Эскобар в интервью каналу N1.
«Я присутствовал [на переговорах], чтобы послать сигнал, что процесс разрешения спора между Косово и Сербией имеет огромное значение для евроатлантического сообщества. <…> Хочу заявить: после сегодняшнего дня есть основание для оптимизма. Я бы сказал, что вещи, о которых мы говорим сейчас, являются на самом деле мелкими проблемами в рамках общей платформы переговоров. <…> Думаю, нам пора забыть нарратив, что Косово – это Сербия, и перейти к нарративу, что Косово и Сербия – это Европа», – передает его слова ТАСС.
Эскобар заявил, что региону стоит «поскорее решить спорные вопросы» ради объединения и светлого будущего.
Он добавил, что необходимо «обсуждать создание Сообщества сербских муниципалитетов», пункта Брюссельских соглашений, о необходимости выполнения которого на переговорах с властями Косова заявлял госсекретарь Энтони Блинкен. Дипломат также выразил надежду, что «обострения в крае не случится».
Эскобар и спецпредставитель Евросоюза по Западным Балканам Мирослав Лайчак провели в Белграде два раунда переговоров. Первый закончился безрезультатно вечером в четверг, второй – ночью в пятницу.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность.
Применение спорных мер бало отложено властями Косово до 1 сентября. Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.
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Посольство России ответило картиной Васи Ложкина на публикацию о «сотруднице ГРУ»
Посольство России в Риме опубликовало коллаж на основе картины Васи Ложкина после публикации итальянской газеты La Repubblica и других изданий о «сотруднице ГРУ», которая якобы работала в Италии.
Посольство опубликовало в посте в Telegram-канале картину «Привет от Кибальчиша» со «шпионским» сюжетом. Под картиной подпись: «Если вы видите повсюду русских шпионов, то, возможно, вы слишком много читаете газету La Repubblica».
Еще один вариант коллажа, на котором виден испуганный «Мсье Плохиш» окружен мрачными людьми с оружием, переведен на итальянский язык.
В публикации издания рассказывало ранее о некой Марии Аделе, которая якобы под видом светской львицы и владелицы ювелирного магазина в Неаполе общалась с офицерами НАТО на протяжении нескольких лет и получала информацию из разных стран Европы.
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В Британии объяснили, как Россия держится под давлением Запада
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Есть три причины, по которым экономика России выстояла под беспрецедентным давлением Запада, пишет британское издание The Economist.
Первый фактор – грамотные действия Центробанка, отмечает СМИ. Регулятор молниеносно принял меры по недопущению экономического коллапса. В частности, удвоение процентных ставок в феврале в сочетании с контролем за капиталом укрепило рубль и помогло снизить инфляцию, передает РИА «Новости».
Во-вторых, пишет издание, Россия уже сталкивалась с экономическими кризисами в 1998, 2008, 2014 и 2020 годах, поэтому россияне научились приспосабливаться к возникающим вызовам и трудностям.
Третий фактор напрямую связан с углеводородами. По данным Международного энергетического агентства, санкции мало повлияли на добычу нефти в России. С начала специальной военной операции на Украине ЕС закупил у России ископаемого топлива на 85 млрд долларов.
Ранее обозреватель Марк Эпископос в журнале The National Interest также заявил, что российская экономика оказалась устойчива влиянию санкций странами Запада благодаря четырем важным факторам.
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Украинская аферистка смогла втереться в доверие к Трампу
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ФБР приступило к расследованию дела уроженки Украины, выдававшей себя за наследницу европейских банкиров.
Выяснилось, что в прошлом году девушка посещала имение бывшего президента США Дональда Трампа и играла с ним в гольф, сделанные там фотографии и помогли вывести аферистку на чистую воду, передает РИА «Новости» со ссылкой на Pittsbufgh Post Gazette.
«Какое-то время Анна Ротшильд хвасталась семейными корнями в европейской банковской династии, носила дизайнерскую одежду, Rolex и водила Mercedes за 170 тыс. долларов... Поворотный момент для женщины, свободно говорившей на нескольких языках, наступил, когда ее пригласили в Мар-а-Лаго, где она общалась со сторонниками Трампа, а на следующий день появилась на игре в гольф с ним и сенатором Линдси Грэмом», – сообщает издание.
Издание опубликовало фото женщины рядом с Трампом на поле для гольфа, а также снимки документов на разные фамилии. Выяснилось, что женщина является 33-летней уроженкой Украины Инной Ящишин, дочерью водителя грузовика из Иллинойса, без родственных связей со знаменитой семьей банкиров.
В имении экс-президента США она была якобы не раз. Теперь ее действия стали объектом расследования ФБР и полиции канадского Квебека. Сама Ящишин заявила, что не знает Анну Ротшильд, а документы на это имя с ее фото сфабриковал бывший партнер, чтобы навредить.
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«Солнцепек» уничтожил в ДНР группу украинских военных
В результате применения тяжелой огнеметной системы ТОС-1А под Бахмутом (Артемовском) в Донецкой народной республике уничтожена группа украинских военных.
Украинские военнослужащие предприняли попытку контратаки. Передвижения противника вовремя были обнаружены, и бойцы группы «Вагнер» применили ТОС-1А «Солнцепек» по скоплению войск противника, передает корреспондент РИА «Новости».
В результате огневого поражения были уничтожены десятки украинских военнослужащих. Атака противника на этом участке фронта была отбита.
Ранее Минобороны России сообщило, что в результате действий войск на Харьковском направлении ВСУ потеряли более 200 военных, а в районе населенного пункта Лозовое поражена 46-й аэромобильная бригада, пытавшаяся скрытно форсировать реку Ингулец.
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Российский дипломат объяснил непринятие итогового документа конференции ДНЯО
Достичь консенсуса по итоговому документу Обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) помешали лживые и политизированные заявления ряда делегаций по Украине, заявил замглавы делегации РФ Андрей Белоусов.
Он заявил, что некоторые делегации прибыли на конференцию для продвижения во что бы то ни стало своих политических установок.
«Конференция стала политическим заложником у тех, кто в течение четырех недель отравлял дискуссии своими политизированными, ангажированными, беспочвенными и лживыми заявлениями по Украине. Тем самым они сделали все, чтобы не допустить конструктивной, эффективной работы конференции», – передает слова Белоусова РИА «Новости».
«Их стремление навязать неприемлемые политические формулировки по украинским делам - это чистой воды провокация со стороны тех, кто готов пожертвовать результатами многолетнего обзорного процесса по ДНЯО и использовать конференцию для сведения счетов с Россией, поднимая темы, не имеющие прямого отношения к договору», – добавил он.
Белоусов подчеркнул, что российская сторона не считает провалом конференции ДНЯО отсутствие итогового документа, передает ТАСС.
Напомним, председатель конференции Густаво Злаувинен заявил, что на обзорной конференции ДНЯО не удалось согласовать итоговый документ, участники не смогли прийти к консенсусу по содержательной части.
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Первый поезд с чаем направился из Уханя в Москву по новому экспортному проекту
Из китайского города Ухань в Москву направился первый поезд с чаем в соответствии с новым проектом «Специальные чайные экспортные поезда в Россию», сообщило Торговое представительство РФ в КНР.
Состав доставит в Россию 50 контейнеров, в которые было погружено около 1 тыс. тонн чая, передает ТАСС.
Церемония отправки прошла 26 августа, на ней присутствовали замглавы народного правительства центральной провинции Хубэй (Ухань выступает в качестве ее административного центра) Ян Юньянь, ответственные лица из Министерства сельского хозяйства и деревни КНР, представители местных деловых кругов.
Торгпред России в Пекине Алексей Дахновский в видеообращении отметил важную роль Уханя в развитии традиции чаепития в России. Он напомнил, что в XVIII веке этот город был центром российско-китайской чайной торговли.
Ожидается, что поезда с чаем будут ходить из Уханя в Россию на регулярной основе.
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Чешский министр увидел риск революции в Европе
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Существует риск революции в Евросоюзе из-за стремительного роста цен на энергию, заявил министр юстиции Чехии Павел Блажек, передает iDNES.cz.
Министр подчеркнул, что с 1989 года не было ситуации в социальной и политической сфере драматичнее. «Если правительство не решит энергетический кризис, оно не останется у власти надолго», – передает его слова РИА «Новости».
«Если не будет найдено решение (кризиса) на европейском уровне, то под угрозой окажется Евросоюз как таковой», – добавил Блажек, не исключив революцию в ЕС.
Более того, Блажек считает, что ситуация еще хуже, чем могут представить представители оппозиции, но не соглашается с их предложением в адрес палаты депутатов принять меры по ограничению роста цен, передает РБК.
Вместо этой инициативы министр призвал ограничить наценки производителей и трейдеров топлива, выразив уверенность, что такое решение не станет причиной для исков о возмещении ущерба.
Отмечается, что в оппозиционной партии ANO назвали выступление Блажека содержательным, призвав выступить с подобными словами главу правительства или представителей Минфина.
Ранее глава правительства Польши Матеуш Моравецкий заявил, что конфликт на Украине полностью дестабилизировал весь ЕС.
Тем временем стоимость голубого топлива в Европе поднялась выше 3,5 тыс. долларов за 1 тыс. кубометров. Власти стран ЕС предупреждают, что миллионы граждан уже в ближайшие месяцы могут остаться без электричества и отопления, прогнозируются веерные отключения электроэнергии, дефицит газа и гигантские счета за энергоснабжение.
В самой Чехии стремительное повышение тарифов на электроэнергию создало значительные проблемы для вузов Чехии, рассматривается возможность перевода студентов на «удаленку».
В Британии предрекли «национальную катастрофу» на фоне объявления британским энергорегулятором Ofgem о повышении максимально допустимой суммы счетов за энергию на 80%.
В Германии предупреждают, что миллионы жителей страны из-за роста цен на газ могут оказаться не в состоянии оплачивать расходы за отопление. Пенсионеры из Германии начали активно бронировать туры на зиму на юг Европы, поскольку путевка на «все включено» обойдется им в разы дешевле расходов на отопление.
Более того, власти Германии с озабоченностью ожидает наступление осени из-за возможных радикальных протестов, вызванных ростом цен на газ и продукты питания.
В Молдавии в условиях энергетического кризиса ожидаются массовые протесты во второй половине августа.
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Глобальное потепление изменило интерес НАТО к Арктике
НАТО необходимо сильное присутствие в Арктическом регионе из-за наращивания сил Россией, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, который вместе с премьер-министром Канады Джастином Трюдо посетил военную базу в Колд-Лэйк.
«Мы понимаем, что стратегическое значение Арктики выросло отчасти из-за глобального потепления, потому что таяние льдов означает увеличение площади нейтральных вод, а также из-за возросшего российского присутствия», — сказал генсек.
По словам Столтенберга, «возможности России на Севере представляют для НАТО стратегический вызов». Поэтому значение Крайнего Севера возрастает для НАТО и Канады, так как страны видят наращивание российской военной мощи с новыми базами и системой вооружения, передает ТАСС его слова.
Ранее генсек НАТО заявлял, что Россия способна чинить препятствия силам НАТО в Северной Атлантике, альянс считает это стратегическим вызовом.
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