Кириенко заявил об оснащении вооруженной охраной школ ДНР, ЛНР и освобожденных территорий

Российский лидер Владимир Путин поручил обеспечить вооруженную охрану в школах Донецкой и Луганской народных республик и на освобождаемых территориях Херсонской, Запорожской и Харьковской областей с 1 сентября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на «Практикуме наставников» для учителей ЛНР и ДНР.

«Президент дал отдельное поручение Министерству внутренних дел, Росгвардии обеспечить меры охраны и безопасности всех школ во всех пяти регионах. Это означает, что в каждой школе с 1 сентября должно быть постоянно минимум два человека вооруженной охраны. Это и Росгвардия, и МВД России, и МВД ДНР и ЛНР, и специально отобранные лицензированные частные охранные предприятия», – передает РИА «Новости» его слова.

Кириенко отметил, что на указанных территориях будут приняты разные решения для обеспечения школ вооруженной охраной.

«В любом случае эта задача должна быть решена, на это выделено специальное финансирование из бюджета России. Понимаем, насколько важна безопасность для начала учебного процесса», – добавил Кириенко.





