В Госдуме обратились к генпрокурору и в СК после попытки похищения ребенка в Москве

Депутатские запросы в Генеральную прокуратуру и Следственный комитет с просьбой провести проверку действий полиции при расследовании похищения пятилетней девочки в Москве, и обеспечить безопасность пострадавшей семьи, направил председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев.

«По непонятной причине правоохранительные органы отпустили подозреваемую и сейчас она гуляет на свободе у других детских площадок. В то время как семья Багрениных боится выйти из дома. Беру ситуацию под контроль. Мною направлено обращение к генеральному прокурору с просьбой защитить женщину от поступающих угроз и провести всестороннюю проверку произошедшего, в том числе бездействия полиции. Преступники и их пособники, пытающиеся средь бела дня в 2022 году воровать детей в столице, должны сидеть в тюрьме», – приводятся слова Метелева в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В связи с происходящим вступиться за семью решили обычные жители Гольянова и соседних районов. Семье также помогают правозащитники и сторонники движения «Сорок Сороков» и их координатор Владимир Носов. Они начали проводить стихийные митинги во дворе и у отделения полиции, требуя задержать похитительницу.

Напомним, пятилетнюю девочку пытались похитить в столичном районе Гольяново, прямо на детской площадке. Днем уроженка Киргизии Сожидахон Рузибоева взяла девочку за руку и попыталась с ней скрыться. Трагедию смогла предотвратить мама ребенка Инна Багренина, она успела буквально вырвать дочь из рук злоумышленницы. Теперь, однако, пострадавшая семья получает угрозы от родственников преступницы за то, что обратилась в полицию.