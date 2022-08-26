В Красноярске стартовала первая смена полуфинала конкурса «Большая перемена»

В Красноярске прошла церемония открытия первой смены полуфинала Всероссийского конкурса «Большая перемена» – проекта Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), входящего в линейку президентской платформы «Россия – страна возможностей» – для студентов колледжей СФО и ДФО.

Первая смена полуфинала в Красноярске пройдет с 26 по 29 августа. В конкурсных испытаниях примут участие порядка 270 полуфиналистов из Амурской, Иркутской, Омской, Томской областях, Еврейской автономной области и Забайкальского, Красноярского, Хабаровского краев, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Полуфиналистов поприветствовал губернатор Красноярского края Александр Усс. «Дни «Большой перемены» для нас являются особенно волнующими и, в то же время, вдохновляющими. К нам приехали и еще приедут самые талантливые, самые инициативные ребята из Сибирского и Дальневосточного федеральных округов, которым действительно принадлежит наше будущее», – отметил он.

«Эти дни станут для вас не только испытанием, тестом ваших возможностей, но, самое главное, вы обретете новых друзей, уверенность в своем будущем и будущем нашей огромной России, которая, несмотря на все сложности, которые она переживает, является страной возможностей и страной мировых перспектив. Я от души желаю вам уверенности в своих силах и воплощения в жизнь ваших самых амбициозных планов», – сказал Усс.

Также ребят поприветствовал первый заместитель генерального директора – исполнительный директор АНО «Большая Перемена» Валерий Моргуновский. Он пожелал участникам успеха и рассказал, что впереди их ждет несколько дней, насыщенных различными конкурсами, экскурсиями, диспутами.

Моргуновский добавил, что в первую очередь, «Большая перемена» – это, конечно, дружба, это возможность стать частью большого сообщества, которое меняет мир к лучшему. «Я искренне верю, что, когда вы вернетесь домой, вы будете полны идей, планов, и вы поделитесь своей энергией с близкими. Я желаю вам успехов, перемены начинаются с вас», – уточнил он.

В рамках полуфинала ребята будут решать кейсовые задания от ведущих российских компаний и вузов. Кроме того, их ожидают мастер-классы по самопрезентации, мотивационные встречи с экспертами на темы науки, спорта, лидерства, образовательная программа от Сибирского государственного университета, кастинги в творческие проекты «Большой перемены», экскурсии и концерт популярных исполнителей.

Полуфиналы для старшеклассников и студентов СПО уже состоялись в Саранске и Ханты-Мансийске. Следующие полуфиналы пройдут в Москве, Ярославле, Анапе, Владивостоке и Казани. По итогам всех полуфиналов будут определены 1500 финалистов среди студентов СПО. Решающий этап конкурса для них пройдет в ноябре. Победители получат по 1 млн рублей на образование и саморазвитие или запуск стартапа. Студенты невыпускных курсов выиграют по 200 тыс. рублей.

20 учреждений СПО, подготовивших наибольшее количество финалистов «Большой перемены», получат гранты в размере 2 млн рублей на развитие образовательной среды. Решение о том, на что будут потрачены средства, колледжи будут принимать вместе с ребятами, которые принесли им победу.

Всероссийский конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках Национального проекта «Образование». Его организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия – страна возможностей», АНО «Большая Перемена» и Российское движение школьников. Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения России и Министерства науки и высшего образования России.