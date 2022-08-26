Ребенок и трое взрослых погибли в Запорожской области после обстрела ВСУ

В поселке Куйбышево Запорожской области погибли минимум четыре человека после удара украинских вооруженных сил, сообщил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

В числе погибших – один ребенок, сообщил представитель администрации ТАСС.

Между тем источник в российских силовых структурах сообщил, что ВСУ обстреляли поселок из реактивной системы залпового огня.

«ВСУ в пятницу днем около 14.30 нанесли ракетные удары по поселку городского типа Куйбышево. Прогремело шесть взрывов. Предположительно, использовалась РСЗО Himars», – сказал собеседник РИА «Новости».

Он отметил, что повреждения получили несколько жилых домов, в одном из них полностью разрушен пятый этаж и частично – четвертый.

До этого в пятницу обстрелу подвергся город Стаханов в ЛНР, по нему выпустили 10 ракет из РСЗО HIMARS.

Также в ночь на пятницу в районе Запорожской атомной электростанции после украинских обстрелов загорелись леса.

Днем в пятницу ВСУ перебили последнюю четвертую линию передачи ЗАЭС на Украину, в данный момент нет возможности поставлять туда электроэнергию. Перед этим все шесть блоков Запорожской атомной электростанции отключили от электросетей Украины.

При этом сама станция, по словам главы администрации Энергодара Александра Волги, работает в штатном режиме, никаких сбоев нет.