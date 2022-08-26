В аэропорту Ижевска начали строительство нового пассажирского терминала

Пропускная способность нового пассажирского терминала в аэропорту Ижевска составит 400 пассажиров в час, что вдвое превышает проектную мощность действующего аэровокзала. На церемонию закладки первого камня строительства нового здания прибыли министр транспорта РФ Виталий Савельев и глава республики Александр Бречалов.

Проект нового терминала министру представил Александр Бречалов. Здание будет разделено на две независимые части – для внутренних и международных воздушных линий. Таким образом, у жителей республики появится возможность перелетов в разные страны без пересадки в аэропортах других регионов. Строительство планируется выполнить в 2022-2024 годах, говорится в сообщении на сайте администрации.

Площадь будущего здания – более 10 тыс. кв. м. В терминале запроектированы: общедоступный операционный зал, зал длительного ожидания, зал ожидания вылета, зона регистрации, зона общественного питания, зал выдачи багажа и здравпункт. Все лестницы для пассажиров дублируются эскалаторами и лифтами, предназначенными для маломобильных пассажиров и пассажиров с детьми. Концептуальными решениями предполагается безбарьерная среда, а также устройство мест ожидания, оборудованных специализированной мебелью для отдыха маломобильных граждан.

Здание комплекса будет выполнено по проекту «Концепция единства форм», выбранному жителями республики в рамках открытого голосования. В нем приняли участие более 30 тыс. человек.

Савельев отметил, что, безусловно, требуется ряд федеральных решений, касающихся непосредственно работы воздушной гавани. «Мы видим потенциал и потребность населения в воздушных перевозках. Год назад, даже в условиях пандемии, аэропорт Ижевска установил рекорд, обслужив более полумиллиона человек по воздушным линиям. Но республиканский аэропорт продолжает демонстрировать положительную динамику в нынешних непростых экономических условиях, вызванных внешними международными фактами. По итогам полугодия 2022 года Ижевск вошел в число 40 крупнейших российских аэропортов страны», – сказал министр.

Здание нового аэровокзала – одно из мероприятий комплексной реконструкции аэропорта Ижевска, которая также включает реконструкцию и строительство взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона и других объектов, находящихся в собственности Российской Федерации. Бюджет возведения нового здания оценивается в 4,4 млрд рублей.

«Прежнее здание не может обеспечить нам главное – увеличение пропускной способности. А потребность в этом есть: в 2021 году аэропорт Ижевска обслужил рекордное для себя количество пассажиров – более полумиллиона человек. Напомню, еще в 2017 году, этот показатель не превышал 320 тыс. пассажиров. Динамика пассажиропотока этого года – оптимистичная. Учитывая востребованность внутреннего туризма, потребность в расширении экономических связей и своевременную реакцию на эти ожидания наших авиаперевозчиков, число пассажиров будет расти. Этот проект не стал бы нашей новой реальностью, без поддержки президента страны, правительства и Минтранса России», – отметил глава республики.

С проектом связаны и реконструкции двух основных подъездных дорог к аэровокзалу: Ижевск-Аэропорт и Ижевск-Воткинск. Оба объекта с высоким трафиком движения – максимальная интенсивность 21 тыс. автомобилей в сутки. По объектам уже разрабатывается проектная документация. Общая протяженность работ с расширением участков дорог до 4-х полос – почти 30 км. Реконструкции помогут устранить пробки и уменьшить время в пути. Начать все работы этих двух основных дорог планируется в 2025 году.

В рамках церемонии министр транспорта и руководитель региона также наградили заслуженных работников авиации Удмуртии ведомственными и правительственными наградами.

Также состоялось совещание о реализации в Удмуртии национального проекта «Безопасные качественные дороги». В 2022-2024 гг. в федеральном бюджете предусмотрено 8,8 млрд рублей на финансирование мероприятий нацпроекта на территории республики. «Особый интерес представляет федеральная трасса М-7 Волга. В Удмуртии дорог общего пользования 17,5 тыс. км, из которых М-7 Волга – это 311 км», – приводятся слова Савельева на сайте Министерства транспорта России.

В рамках рабочей поездки Савельев посетил производственную площадку МУП «ИжГорЭлектроТранс». Предприятие входит в число 5 лучших российских предприятий городского электрического транспорта, а среди городов населением до 1 млн человек занимает первое место. Перевозка пассажиров осуществляется по восьми троллейбусным и 11 трамвайным маршрутам. Парк подвижного состава представлен 196 трамваями и 234 троллейбусами.