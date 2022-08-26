Рабочие отказались сносить советские памятники на востоке Латвии

В Балвском крае Латвии на востоке страны снос памятника партизанам Красной армии оценили в 15 тыс. евро, рабочие из других краев требуют сумму в четыре раза больше, а местные – отказываются выполнять работы, сообщает портал LSM со ссылкой на председателя Балвской краевой думы Сергея Максимова.

«Либо они боятся уголовных дел, которые может возбудить Российская Федерация, либо понимают, что перенос и снос этого памятника в обществе воспринимаются неоднозначно. Возможно, не хотят вредить жителям на своей территории», – цитирует РИА «Новости» Максимова.

Памятник партизанам Красной армии в Балвском крае подлежит демонтажу и переносу в Музей оккупации Латвии, поскольку он обладает художественной ценностью.

Ранее в Алсвикской волости Латвии пропал подлежащий сносу памятник, воздвигнутый в честь латышских партизан, которые в 1944 году разгромили немецкую карательную экспедицию.

Напомним, в рижском парке Победы завершился демонтаж последнего элемента памятника Освободителям – 79-метрового обелиска. Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника с помощью украинских рабочих.

Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника Освободителям Риги в столице республики в ходе демонстрации против демонтажа монумента.