Грузинский депутат назвал посольство США «координатором антигосударственных процессов»

Грузинский депутат Гурам Мачарашвили из движения «Сила народа» назвал посольство США в Грузии «координатором антигосударственных процессов», обвинив дипмиссию в поддержке радикальной оппозиции, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

По его словам, «до сих посольство хотя бы формально соблюдало нейтралитет, однако сейчас своими заявлениями противостоит интересам общества».

Депутат сказал, что посольство поддержало НПО, которые «призывают незаконно сменить власть».

«Посольство США в Грузии говорит с нами языком радикальной оппозиции», – сказал Гурам Мачарашвили.

Посол США в Грузии Келли Дегнан призвала власти страны включить некоторые НПО в процесс выполнения рекомендаций Евросоюза, необходимых для получения Тбилиси статуса кандидата. Власти отказались, напомнив, что данные НПО во время выборов в парламент Грузии в 2020 году говорили о фальсификациях, но позже отказались от этих претензий. Уже летом этого года НПО поддержали призыв оппозиции к смене власти и формированию «технического правительства».

Ранее Госдеп США поддержал посла Америки в Грузии Келли Дегнан. Однако критика в ее адрес продолжается. Дегнан завершит работу послом в Грузии через несколько месяцев.