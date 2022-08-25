В Риге приступили к демонтажу последнего элемента памятника Освободителям

В рижском парке Победы приступили к демонтажу 79-метрового обелиска, последнего элемента памятника Освободителям, сообщил портал LSM.

«В Риге продолжается снос памятника воинам Советской армии в Парке Победы, начался демонтаж обелиска, который может длиться несколько часов... Памятник предполагается снести, а не взорвать, и в настоящее время по основанию памятника бьют два пневматических молота», – приводит сообщение РИА «Новости».

Отмечается также, что полиция перекрыла подступы к парку как для пешеходов, так и для всех видов транспорта. С территории парка ведется прямая трансляция сноса в латвийские СМИ.

Три фигуры советских солдат и статуя «Мать-Родина» уже снесены, продолжается демонтаж технических помещений и откачка воды из пруда.

Во вторник в Риге демонтировали все скульптуры с памятника воинам-освободителям. Полиция Латвии задержала 14 человек у памятника в ходе демонстрации против демонтажа монумента. Посольство России в Риге начало выдавать визы тем, кто был задержан в ходе протестов. Посольство подготовило предложения по ответу на недружественные действия властей Латвии по сносу памятников, включая дипломатические и экономические меры.