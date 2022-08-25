Захарова заявила об игнорировании Западом данных расследования убийства Дугиной

Страны Запада игнорируют предоставленные Россией данные расследования убийства журналистки Дарьи Дугиной и искажают реальность, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире канала «Соловьев Live».

Она отметила, что Дугина занималась той сферой деятельности, которая «так тщательно охраняется именно западным либеральным сообществом», однако Запад молчит и, более того, искажает реальность. «Фокус делается на ее отце. Кто ее отец, мать, друзья – это не имеет значения, произошло жестокое и кровавое преступление. Мало того, это человек, который имел гражданскую позицию. Увязывайте тогда это преступление с ее гражданской позицией. Запад тогда тем более должен встать на дыбы, этого не происходит», – передает ТАСС слова Захаровой.

«Далее увязывается это все с позицией Российской Федерации, Россию призывают провести расследование, – обратила внимание дипломат. – Это при том, что наши правоохранительные органы предоставили весь массив доказательной базы в кратчайшие сроки, фактологической базы, основанной на видео, фотографиях, документальных материалах, подтверждающих тезисы в социальных сетях. Это все идет в игнор. Искажение реальности, как они этим занимались 200 и 300 лет назад, сто лет назад, в середине ХХ века, все те же сценарии сегодня идут в ход дела».

Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».

По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Позже появилась информация, что подозреваемая в убийстве российской журналистки перебралась из Эстонии в Австрию. СК России намерен объявить подозреваемую в розыск, которая для наблюдения за жертвой арендовала квартиру в доме, где проживала убитая российская журналистка.