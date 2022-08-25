Возможная реализация идеи французского генерала Мишеля Яковлефф отправить солдат НАТО сражаться на Украину не соответствует интересам Парижа, заявил обозреватель Арно Флорак изданию Boulevard Voltaire.

«Украина – не невинная страна, на которую напал кровожадный русский волк. Таково толкование американцев и украинцев, и мы знаем, что обе стороны постоянно лгут», – передает РИА «Новости» его слова.

Флорак отметил, что конфликт на Украине не касается жителей Франции, а отправка Парижем своих солдат на линию фронта стало бы «недвусмысленным сигналом».

«Как сказал Виктор Орбан, мы уже выстрелили себе в легкие неумелой политикой санкций, продиктованных исключительно идеологией. Добавим к этому участие французских солдат?» – задался он вопросом.

Обозреватель напомнил, что Яковлефф предложил поставлять больше оружия, в том числе сложные в управлении зенитно-ракетные комплексы «земля – воздух». «Чтобы не тратить время на обучение украинцев, управлять ими будут американские, французские или голландские военные на украинской территории», – пояснял он.

Флорак назвал идею генерала «удивительной» и подчеркнул неоднозначность ситуации.

Ранее американские СМИ писали, что у стран Запада нет общего мнения по вопросу, какой исход событий на Украине можно считать удовлетворительным, со временем им будет сложнее сохранять единство.

Тем временем Вооруженные силы России взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. Обе области объявили о планах войти в состав России. МИД России заявил, что географические задачи специальной военной операции России на Украине изменились, теперь речь идет не только о ЛНР и ДНР.