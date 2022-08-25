Цены на газ создали проблемы для производителей пива и мяса в Британии

Шольц назвал разницу между Россией и Канадой для импорта ресурсов

Канцлер ФРГ Олаф Шольц после прибытия в Монреаль заявил, что во время визита в Канаду намерен договориться о поставках важного сырья вместо российского.

«Страна [Канада] обладает такими же богатыми полезными ископаемыми, как и Россия, с той лишь разницей, что это надежная демократия», – приводит его слова ТАСС со ссылкой на DPA.

«Таким образом, мы открываем для себя новые сферы сотрудничества. Мы хотим тесно взаимодействовать особенно в вопросе выстраивания экономики на основе зеленого водорода», – сказал Шольц.

DPA уточняет, что во время визита канцлера планируется подписание между ФРГ и Канадой соглашения о тесной кооперации в области производства и транспортировки зеленого водорода. Кроме того, будет обсуждаться вопрос поставок сжиженного природного газа, а также таких минералов и металлов, как никель, кобальт, литий и графит, из Канады в Германию.

Месяц назад Шольц заявил, что считает Россию «ненадежным поставщиком» газа. В Кремле подчеркивали, что слова канцлера ФРГ контрастируют с реальностью и историей поставок. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, даже в самые сложные моменты Россия продолжала выполнять взятые на себя обязательства, а нынешнее снижение поставок вызвано незаконными ограничениями, которые ввели сами европейцы, в том числе и Германия.

Между тем Газпром анонсировал полную остановку поставок через «Северный поток» с 31 августа по 2 сентября из-за ремонта единственного газоперекачивающего агрегата. На этом фоне стоимость газа в Европе превысила 2,7 тыс. долларов за тысячу кубометров.

Москва заявила, что дальнейшая работа «Северного потока» будет зависеть от спроса на газ и вводимых в отношении России рестрикций.

В Германии звучат призывы запустить «Северный поток – 2» для спасения экономики страны, однако власти ФРГ, признавая, что это даст возможность «лучше пережить зиму», называют такой сценарий «драматическим политическим провалом». При этом немцы заявляют, что нынешний энергетический кризис Германия сама на себя навлекла.