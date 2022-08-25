Поставки ряда вооружений Киеву запланированы США через несколько лет

Некоторые типы вооружений из нового пакета военной помощи Украина сможет получить только через несколько лет, сообщил замглавы Пентагона по политическим делам Колин Кол.

Кол пояснил, что речь идет о «системах, на заключение контрактов» на производство которых, «уйдут месяцы», а «до того как они прибудут на Украину, в ряде случаев пройдет один, два или три года». По его словам, у США будет время обучить украинских военных использованию этих вооружений, передает ТАСС.

Как заявил Кол, «этот пакет» военной помощи «не имеет отношения к боям сегодня, завтра или на следующей неделе», он нужен для того, чтобы Украина могла «защищать себя и сдерживать агрессию через год, через два года».

Власти США ожидают, что Украина в течение нескольких лет постепенно перейдет на вооружение НАТО, но у Киева останутся и системы своего производства. Кол заявил: «На мой взгляд, когда мы думаем о том, как будут выглядеть ВСУ в будущем, одним из важных аспектов <...> является то, чтобы они были устойчивыми».

Он отметил, что за последние месяцы более 50 стран предоставили Киеву военную помощь, это «десятки систем вооружений», но «в идеале будущее украинской армии будет базироваться не на десятках разных систем, а на гораздо меньшем числе систем, которые проще поддерживать и обслуживать».

Тем временем пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила, что Соединенные Штаты с января 2021 года предоставили Украине объем военной помощи на сумму около 13,6 млрд долларов, это примерно в три раза превышает ее оборонный бюджет за один год.

В среду Вашингтон объявил об очередном пакете военной помощи Киеву на примерно 3 млрд долларов. Кол заявил, что «пакет будет актуален» и в том случае, «если война будет продолжаться годами», и в случае режима прекращения огня или мирного урегулирования.