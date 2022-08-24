США пообещали позволить Украине самой планировать боевые действия

Соединенные Штаты предоставят Украине возможность самой намечать приоритеты в боевых действиях и выборе дальнейших военных задач, заявил на брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби.

Так он прокомментировал утверждения президента Украины Владимира Зеленского о намерении Киева вернуть Крым любыми способами.

«Мы с самого начала говорили, что это его [Зеленского] война, он планирует ее, он расставляет в ней приоритеты. Я думаю, мы дадим возможность администрации Зеленского и вооруженным силам Украины говорить об их военных задачах и планах в том объеме, в котором они готовы об этом говорить», – цитирует Кирби ТАСС.

По его словам, США со своей стороны «продолжат поддерживать Украину так долго, как это будет необходимо».

При этом, по мнению Кирби, боевые действия могли бы завершиться уже сейчас, если бы российская сторона «приняла правильное решение и вывела войска с Украины». По его утверждению, это было бы «лучше для украинского народа и <...> для европейской безопасности».

На форуме «Крымская платформа» украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина вернет Крым «любыми средствами».