Экс-сотрудник ФБК объяснил смысл признания сбежавшего оппозиционера в работе на ФСБ

«У оппозиционеров заканчиваются деньги, поэтому они придумывают сказочные истории, чтобы привлечь внимание западных фондов или таких людей, как Ходорковский», – сказал газете ВЗГЛЯД Виталий Серуканов, экс-сотрудник структур Алексея Навального. Ранее бывший работник штаба Навального* Михаил Соколов заявил о работе агентом ФСБ.

«Я с очень большим скепсисом отношусь ко всей этой истории, рассказанной бывшим сотрудником ижевского штаба Навального* – там нет никаких фактов, а есть только слова Соколова в эмоциональном исполнении. Как говорят сами либералы: настало время чудесных историй», – сказал экс-сотрудник запрещенного и признанного в России экстремистским Фонда борьбы с коррупцией** (ФБК*) Виталий Серуканов.

Собеседник напомнил: подавляющая часть российских оппозиционных активистов сейчас лишилась средств к существованию и потому они пытаются привлечь к себе внимание потенциальных спонсоров. «У них нет стабильной жизни даже в Грузии или Литве, поэтому они ищут выходы на инвесторов, западные фонды или таких людей, таких как бывший олигарх Михаил Ходорковский», – указал Серуканов.

Собеседник также спрогнозировал: в ближайшее время подобные ни на чем не основанные обращения и признания оппозиционеров «посыпятся, как из рога изобилия». «На роликах они будут становиться на колени, просить прощения, придумывать истории про работу не только на ФСБ, но и на тайное мировое правительство. У них теперь каждый за себя», – уверен он.

При этом, считает Серуканов, власти Нидерландов проникнутся доверием к рассказу Соколова и, вероятно, посодействуют тому, чтобы он остался в стране.

Ранее сотрудник штаба Алексея Навального Михаил Соколов из Удмуртии в интервью журналистам Telegram-канала «Можем объяснить» заявил, что почти шесть лет работал информатором ФСБ. Он рассказал, что был якобы завербован в 2016 году сотрудником ФСБ по фамилии Тюлькин, который в случае отказа от сотрудничества пригрозил отправить Соколова в колонию за уклонение от армии. В итоге активист якобы предупреждал чекистов о планирующихся акциях протеста, а также рассказывал о финансовых делах в ФБК. В начале нынешнего года, ФСБ отправила его следить за оппозиционерами в Грузию, оттуда Соколов уехал в Нидерланды, где и попросил убежище, рассказал экс-сотрудник штаба Навального.

Ранее сообщалось, что покинувшие Россию соратники Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов, в том числе используемых ведомством для поддержки Киева. Об этом сообщили источники из окружения Леонида Волкова (признан иноагентом) из ФБК. По информации источников, средства на продолжение оппозиционной деятельности поступают из Вашингтона самому Волкову, а также Ивану Жданову (признан иноагентом) и Любови Соболь (признана СМИ-иноагентом), передает RT.