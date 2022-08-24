При тушении пожаров в Рязанской области погиб один человек

Эксперт указал на дерзкую попытку Польши обвалить экономику Германии

«Первоочередная задача Польши – максимально навредить России. И в данной ситуации им безразлично, что может пострадать не только немецкая экономика, но и их собственная», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт в области энергетики Игорь Юшков. Ранее Польша отказалась поставлять нефть в Германию по трубопроводу «Дружба» на НПЗ, которым владеет «Роснефть».

«Варшава решила, что может дерзко указывать Берлину, как ему поступать. Им мало того, чтобы Германия не покупала российскую нефть. Польша хочет, чтобы российского участия не было и в немецких НПЗ», – сказал Игорь Юшков, эксперт Финансового университета при правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности.

«Варшава, желая максимально навредить России, готова пренебречь законодательством и требовать от Германии национализации долей «Роснефти» в нескольких немецких НПЗ, тем самым игнорируя право частной собственности», – пояснил он.

«Также не стоит исключать, что поляки рассчитывают получить долю в немецких НПЗ. И если де-факто немецкое правительство национализирует часть предприятия, принадлежащую «Роснефти», то впоследствии ее придется выставить на торги. А Варшава попробует ее купить», – рассуждает эксперт.

Юшков напомнил, что Варшава в последнее время все чаще ведет агрессивную риторику в отношении Берлина. «Немцы на протяжении 50 лет покупают сначала советские, а затем и российские энергоресурсы по льготным ценам. Польша же обвиняет их в поддержке России. Но это абсурдно. За счет нефти и газа развивается немецкая экономика и, как следствие, польская», – сказал он.

«Сейчас «Роснефть» в качестве выхода из сложившейся ситуации может рассмотреть вариант поставок нефти из Казахстана. Причем за счет того, что это дружественное государство, схемы могут быть разными», – предположил собеседник.

«Если соглашение будет достигнуто, немецким НПЗ не придется перестраивать свою работу под другой сорт нефти, а рентабельность предприятия сохранится. Если же Германия решит остановить трубопровод «Дружба», то «Роснефть», как собственник завода, может его просто закрыть. И тогда Германии придется наплевать на собственное законодательство и приватизировать эту собственность», – заключил Юшков.

Ранее Польша отказалась поставлять нефть на нефтеперерабатывающий завод в немецком городе Шведт для замены импорта российских энергоресурсов по трубопроводу «Дружба», сообщает Financial Times со ссылкой на сотрудника предприятия.

По информации издания, НПЗ рассматривает возможность поставок через польский порт Гданьск, однако Варшава недовольна тем, что «Роснефть» располагает 54% акций завода, передает РИА «Новости». «Поляки говорят, что они не хотят обеспечивать нас поставками, пока предприятием владеет «Роснефть». Мы не можем просто взять и отмахнуться от этого», – рассказал сотрудник.

Газета уточняет, что немецкий завод также надеется на замену российской нефти поставками из Казахстана. Ранее Украина перекрыла ветку нефтепровода «Дружба», что ведет в Словакию и Венгрию. Экс-президент Украины Петр Порошенко ранее прямо призывал перекрыть трубу в Венгрию.

Нефтепровод «Дружба» был построен в 1960-е годы. Он берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на северный и южный участки, проходя через территорию Белоруссии, Украины, Польши, Германии, Чехии, Словакии, Венгрии, Латвии и Литвы. Украинский участок нефтепровода находится в собственности «Укртранснафты».

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