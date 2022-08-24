Америке посоветовали не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации

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24 августа, среда | Последнее обновление — 16:10 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Байден выделил Украине военной помощи на 3 млрд долларов
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Шоу-бизнес имеет очень слабые корни в российской культуре. Зато, напротив, очень логично и естественно вырастает из европейских средневековых практик. Дело в том, что западный шоу-бизнес есть прямой продолжатель «цирка уродов» на ярмарках в европейских городах.
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Акции астрологов и гадалок особенно растут в смутные и пугающие времена. Представление (сколь угодно иллюзорное) что они знают, что ожидает их за поворотом, помогает людям как-то облегчить мучительное беспокойство.
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В Крыму завершился фестиваль «Таврида.АРТ», собравший более 50 тыс. человек. Пять дней талантливые и активные молодые люди со всей страны участвовали в шоу, мастер-классах, встречах с известными людьми. Особенностью фестиваля стал приезд гостей из Донбасса и освобожденных территорий Украины
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В понедельник в бухте Капсель в Крыму стартовал фестиваль «Таврида.АРТ», уже четвертый по счету. Здесь собрались четыре тысячи участников со всей страны. На площадке фестиваля проходят концерты, шоу, встречи в неформальной обстановке с лидерами индустрий, выставки, театрализованные представления. В общей сложности это более 300 событий в 25 локациях
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Ракетно-космическая корпорация «Энергия» (РКК, входит в Роскосмос) впервые показала макет перспективной Российской орбитальной станции на форуме «Армия-2022». На макете также виден пристыкованный перспективный корабль «Орел», а также корабли «Союз» и «Прогресс»
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Америке посоветовали не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации
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Глава МВД Сербии Александар Вулин напомнил послу США в Белграде Кристоферу Хиллу о правилах приличия после его слов о работе сербских министров и порекомендовал не вести себя с сербами, как с индейцами в резервации, сообщает пресс-служба сербского МВД.
«Не знаю, чего посол Хилл хотел достичь комментариями действий министров правительства Сербии, гостем которой он является, но я знаю, что посол Сербии в США никогда бы не прокомментировал действия министров из Вашингтона... Посол Хилл думает, что может нас заставить делать что угодно, как будто мы команчи в резервации», – передает ТАСС его слова со ссылкой на телеканал N1.
При этом Вулин добавил, что в отличие от США Россия ничего не требует от Сербии.
«В наших ли интересах признать ложное государство Косово или отменить Дейтонские соглашения, или ввести санкции против России и остаться без газа? Россия от нас ничего не требует, но посол [США в Белграде Кристофер] Хилл думает, что может заставить нас делать что угодно», – заключил он.
Хилл в интервью «Эн-1» («дочка» Си-эн-эн на Балканах) резко осудил недавний визит Вулина в Москву, а также указал Сербии на необходимость ввести санкции против России и «присоединиться к бремени, которое разделяют многие другие члены ЕС».
Ранее секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев заявил, что Запад пытается вбить клин между россиянами и сербами.
В Кремле заявляли, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово.
СМИ: Россия заставляет генералов НАТО «вспотеть»
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Россия имеет внушительный арсенал тактического ядерного оружия, который заставляет нервничать высокопоставленных военачальников Североатлантического альянса, пишет эксперт Уэсли Калп в статье для 19Fortyfive.
«У России много тактического ядерного оружия, и НАТО будет трудно с ним справиться», – приводит его слова РИА «Новости».
Калп уточнил, что запуск ракет с маломощной начинкой может осуществляться с кораблей Военно-морского флота, бомбардировщиков, истребителей, а также с помощью оперативно-тактических комплексов.
По его мнению, Россия рассматривает стратегическое и тактическое вооружение как эффективный инструмент сдерживания потенциального противника. Кроме того, полагает специалист, ядерный арсенал малой мощности не только обеспечивает безопасность страны, но и существенно поднимает ее военный престиж.
Ранее почетный научный руководитель Саровского ядерного центра академик Радий Илькаев предложил вновь оснастить корабли ВМФ России тактическим ядерным оружием. Он напомнил, что решение о сокращении вооружения было принято Михаилом Горбачевым по договоренности с американцами.
Подобное предложение академика вызвало широкую дискуссию в экспертной среде. «Сейчас тактическое ядерное оружие (ТЯО) отсутствует на российском флоте, равно как и на американском. Это произошло в результате так называемых президентских инициатив 1991 года. Тогда без подписания каких-либо обязывающих документов, основываясь лишь на неформальной договоренности, СССР и США решили ликвидировать значительную часть тактического ядерного оружия, в том числе снять тактическое ядерное оружие со всех кораблей», – уточнил военный эксперт, научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений (ИМЭМО) РАН Илья Крамник.
Однако он усомнился в том, что возвращение ТЯО на корабли ВМФ поможет России укрепить позиции в Мировом океане. «Главная проблема российского флота не в ударной мощи. С этим у нас все хорошо. Сложности есть в средствах разведки и целеуказания. Нам несложно уничтожить цель, когда мы знаем, где она. Но нам сложно ее найти. Прежде чем задаваться вопросом, что нам даст наличие ядерного оружия в океане, я бы сначала спросил, по какому целеуказанию мы его будем применять», – отметил эксперт.
В то же время капитан III ранга запаса Максим Климов рассказал, что сегодня возвращение такого оружия на флот крайне необходимо в качестве эффективного фактора сдерживания. «Это резко повысит противолодочные возможности нашего флота, поскольку тактическое ядерное оружие наиболее эффективно именно для этих целей, а также для поражения стационарных объектов. Оно позволит обеспечить боевую устойчивость морских стратегических ядерных сил», – подчеркнул собеседник.
Эксперт отметил, что «в первую очередь тактическое ядерное оружие следует вернуть на противолодочные надводные корабли и другие корабли, которые в советское время предназначались для этих целей».
«Реакция США на возвращение тактического ядерного оружия, безусловно, будет крайне болезненной. Они попытаются оказать политическое давление на нас и вести торг, поскольку уже неоднократно давали понять, насколько сильно их беспокоит этот вопрос», – полагает Климов.
Даже если сейчас Россия воздерживается от применения своего тактического ядерного оружия, дальнейшее наблюдение за ним было бы разумным. Оно, скорее всего, останется источником престижа и предполагаемой безопасности для Москвы.
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В США возмутились освоением Россией Арктики
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Россия чересчур активно осваивает Арктику и расширяет добычу природных ресурсов со дна Северного Ледовитого океана, пишет в статье для американского издания The Hill внештатный старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета Дайан Фрэнси.
«За 20 лет существования (Арктического) совета Москва предъявила возмутительные земельные претензии и начала агрессивную разведку нефти в регионе», – передает РИА «Новости» содержание статьи.
Автор публикации выражает обеспокоенность тем, что официальный Вашингтон долгое время игнорировал Арктику и «позволил» Москве существенно там закрепиться. «Замерзший Северный Ледовитый океан, площадь которого в два раза меньше территории Соединенных Штатов, долгое время игнорировался», – жалуется Фрэнси.
Россия, отмечает автор публикации, делает серьезную ставку на Северный морской путь, обеспечивающий судоходную связь между Европой и Азией. Кроме того, страна приступила к разведке нефти, а еще заявляет о том, что ее подводный континентальный шельф простирается под большей частью Северного Ледовитого океана.
Ранее в Times вышел материал со ссылкой на доклад аналитического центра Civitas, автор которого утверждает, что Россия наращивает экономическую и военную активность в Арктике, чтобы превратить ее в «поле битвы будущего». В опубликованном на днях отчете звучит призыв к Западу «очнуться» из-за активности России в северном регионе. Так, в материале отмечается, что в последние годы в Арктике появилось 50 российских военных объектов, что, по словам авторов отчета, говорит о скором превращении региона в место геополитического соперничества.
Москва неоднократно заявляла, что арктический или панарктический формат сотрудничества трудно представить без участия России как самого большого государства в Арктике.
В России оценили вероятность тайных поставок оружия из США на Украину
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«Тайные поставки различного вооружения Украине позволяют Вашингтону формально избежать ответственности за содеянное. Более того, когда Зеленский проиграет, США начнут «выбивать табуретку» из-под его ног», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее издание Politico сообщило, что США могут тайно поставлять для ВСУ вооружение сверх официально заявленного.
«Это известная практика США. Еще до начала спецоперации Вашингтон поставлял Киеву в качестве официальной военной помощи одни виды вооружений, а неофициально – совершенно другие. Так Украину насытили советским наследием, которое было на территории Восточной Европы», – сказал редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков.
«Нет ничего удивительного в том, что это продолжается по сей день. Оружие и дальше будет отправляться на Украину. Делаться это будет тайно, подальше от глаз прессы и общественности. Мы же узнаем это по обломкам вооружения, найденным на поле боя. Так было с ракетой HARM, которая предназначена для поражения радиолокационных станций», – рассуждает собеседник.
«Вашингтон активно декларирует, что разочаровался в Зеленском, что Белый дом и Пентагон снижают объемы поставок. Но на деле мы видим политическое заигрывание», – добавил эксперт. Леонков также предположил, что неофициальные поставки западного оружия стали причиной участившихся диверсий в Крыму. «Штаты стараются укрепить позиции этого режима. Среди прочего Киеву было предоставлено огромное количество современных мин. И мы находили эту «экзотику», хотя о ее поставках публично также никто не говорил», – пояснил он.
«Я не удивлюсь, если Запад пойдет еще дальше, вплоть до применения химического оружия. Иначе для чего в одной из первых официальных партий военной помощи было порядка 10 тыс. костюмов химзащиты?» – задался вопросом собеседник.
«Эти тайные поставки формально снимают ответственность с Запада. Ведь причастность к содеянному доказать очень непросто. Более того, когда Зеленский проиграет, Вашингтон наверняка будет в числе первых, кто «выбьет табуретку» из-под его ног», – заключил Леонков.
Ранее стало известно о том, что США могут умалчивать о поставках некоторых видов вооружений Украине в рамках военной помощи. Об этом пишет газета Politico. По данным издания, 19 августа высокопоставленный представитель Пентагона на брифинге заявил, что Вашингтон в течение некоторого времени передавал Украине противорадиолокационные ракеты HARM. При этом официально эти поставки анонсированы не были, отмечают «Ведомости».
«Когда мы впервые объявили о поставках ракет HARM, то их упоминание в заявлении не было конкретным. Мы описали это так, что мы предоставляем противорадиолокационные возможности», – сказал чиновник. Спустя два дня Yahoo! News предположил, что США передали Киеву управляемые оперативно-тактические баллистические ракеты семейства ATACMS.
Кроме того, как пишет Politico со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией, США включили в последний пакет военной помощи управляемые артиллерийские снаряды Excalibur, о которых публично не заявляли.
Также газета ознакомилась с документом, который администрация США передала Конгрессу в связи с выделением Киеву дополнительной военной помощи. В нем указаны вооружения последнего пакета на сумму 775 млн долларов, а также сказано, что поставляемое вооружение Киеву «не ограничивается» тем, что перечислено в документе.
В то же время советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович заявлял, что страны Запада начали сокращать поставки вооружений на Украину из-за того, что «у них его просто нет». О схожей проблеме писали не только западные СМИ, но и украинские журналисты.
Так, по данным инфографики, подготовленной обозревателем украинского Forbes Владимиром Даценко, наибольшее снижение отмечено в предоставлении артиллерийских систем: если в апреле ВСУ получили от союзников 90 гаубиц США M777, то в июле не было уже ни одной поставки.
Военный эксперт Константин Сивков в комментарии газете ВЗГЛЯД пояснил, что «Запад готовится сократить до минимума военную помощь Украине. В результате ВСУ ничего не останется, как по мере истощения собственных запасов сдаваться союзным войскам».
При этом в начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
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СМИ: США выступили против прекращения выдачи виз россиянам
Соединенные Штаты не поддерживают идею запрета на выдачу виз российским гражданам, сообщили в пресс-службе официального представители Госдепартамента, передает телеканал CNN.
«США не хотели бы закрывать возможность найти убежище и безопасность российским диссидентам и другим лицам, находящимся в уязвимом положении с точки зрения нарушений прав человека. Мы также четко дали понять, что важно провести грань между действиями правительства России и его политикой на Украине и народом России», – приводит текст заявления ТАСС.
При этом представитель американского внешнеполитического ведомства напомнил, что Вашингтон с момента начала российской специальной военной операции на Украине ввел визовые санкции в отношении почти 5 тыс. человек. «Мы продолжим выявлять тех, кто причастен к российскому вторжению, и будем привлекать их к ответственности за их поведение», – утверждал дипломат.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что идея о запрете для всех российских граждан на въезд в страны Евросоюза является проявлением нацистской политики.
Напомним, главы министерств иностранных дел стран ЕС обсудят визовые ограничения против России на неформальной встрече в Праге 30–31 августа.
В ЕК заявили, что государства Евросоюза имеют право самостоятельно ограничивать выдачу виз.
Заместитель директора департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил, что шаги Евросоюза по визовой дискриминации россиян не останутся без должной реакции Москвы, о соответствующих мерах скоро станет известно.
В Госдепе США прокомментировали убийство Дугиной
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Соединенные Штаты безоговорочно осуждают убийства мирных граждан, где бы они ни происходили, заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс, комментируя гибель российской журналистки и общественного деятеля Дарьи Дугиной.
«Мы безоговорочно осуждаем атаки на гражданских лиц, будь то в Киеве, в Буче, в Харькове, в Краматорске, в Мариуполе или в Москве», – приводит слова руководителя пресс-службы американского внешнеполитического ведомства ТАСС.
Как утверждает сотрудник Госдепа США, что «этот принцип применим во всем мире». «Мне нечего рассказать помимо того, что вы все слышали, – того, что Украина отрицает любую причастность к нападению на этого человека», – сказал он. В ответ на просьбу уточнить, значат ли его слова то, что в Вашингтоне верят заявлениям Украины о том, что Киев не причастен к убийству, Прайс сказал: «Я не сомневаюсь, что российская сторона расследует это. Я также не сомневаюсь, что россияне сделают определенные выводы. Все, что я могу сказать сейчас, это то, что Украина отрицает любую причастность. А мы со своей стороны осуждаем преднамеренные атаки на гражданских лиц где бы то ни было», – ответил Прайс.
Напомним, Дарья Дугина погибла вечером 20 августа – ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. Девушка возвращалась с фестиваля «Традиция».
По данным ФСБ, убийство Дугиной подготовили украинские спецслужбы, исполнительница – гражданка Украины Наталья Вовк, скрывшаяся в Эстонии. Вовк будет объявлена в розыск с целью последующей выдачи России.
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования отцу Дарьи политологу Александру Дугину и его супруге Наталье Мелентьевой, назвав убийство девушки подлым и жестоким преступлением. Глава государства наградил погибшую журналистку орденом Мужества за самоотверженность при исполнении профессионального долга.
Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что если версию об «украинском следе» в деле об убийстве Дугиной подтвердят компетентные органы, то речь может идти о политике государственного терроризма со стороны Киева. При этом украинские власти заявляют о непричастности к убийству Дугиной.
Отец погибшей, политолог Александр Дугин рассказал об угрозах, которые они с дочерью получали с Украины. Он также заявил, что убийство было совершено «врагами России».
Американцы назвали Украину «черной дырой»
Читатели американского издания Newsweek отреагировали на данные о поставках Украине западного оружия, опубликованные системой мониторинга Ukraine Support Tracker.
Согласно данным UST, Соединенные Штаты обязались оказать Украине военную помощь на сумму 25,2 млрд долларов. При этом новые заверения о военной помощи Киеву со стороны Европы в июле «стали совершенно пустыми»: к августу ни одна крупная страна ЕС «не взяла на себя существенных новых обязательств».
Публикация вызвала активный отклик читателей в комментариях, передает РИА «Новости».
«Украина была и является просто пустой тратой денег, миллиардов и миллиардов. Это, по сути, черная дыра с горизонтом событий, из которого ничего не возвращается и за которым все, деньги, вооружения или люди, просто исчезают», – написал пользователь HH Victor.
«[Президенту США Джо] Байдену нужно накачивать Украину деньгами, чтобы украинцы никогда не выдали нам все подробности о его с Хантером (сын Байдена – прим. ВЗГЛЯД) преступлениях в этой стране», – заявил Willysp.
«А я-то думал, что «всемогущий» Байден действительно объединил весь Запад в максимальной помощи Украине против России? А что получается? Запад не так-то много и дает! Очередная ложь только для того, чтобы в очередной раз «подпереть» Байдена», – выразил мнение Malcolm Tent.
«Нужно быть крайне наивным, полагая, что все эти деньги идут на Украину, как утверждает правительство США. Эти деньги питают наш военно-промышленный комплекс для производства нового оружия и так далее для вооруженных сил США», – указал Roger Vincent.
В начале августа вышел документальный фильм американского телеканала CBS, по данным которого весомая часть западной военной «помощи» Украине – около 70% – не попадает на фронт, а страны-доноры зачастую не в состоянии проконтролировать ее использование.
Начальник главного управления Генштаба ВС РФ Игорь Костюков сообщал, что спецгруппа конгрессменов США в июле посетила Киев для разбирательств с утечками оружия, в том числе зенитных и противотанковых ракетных комплексов. По его словам, получаемое Украиной оружие разворовывается, поступает на черные рынки и далее террористическим организациям, в том числе в соседние страны.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как помощь Украине разоряет Соединенные Штаты.
Киев назвал «усталость» Запада от конфликта одной из главных угроз Украине
Усталость международного сообщества от конфликта на Украине угрожает Киеву и очень опасна, выразил мнение министр обороны Украины Алексей Резников в интервью CNN.
«Я называю это синдромом усталости, и для меня это одна из главных угроз, с ней нужно работать, потому что нам нужно разговаривать, как с вами, общаться, просить людей не поддаваться этой усталости. Поскольку она очень и очень опасна для нас», – передает ТАСС его слова.
Резников добавил, что «самый худший сценарий» продвижения конфликта уже позади и сейчас речь может идти о «стабилизации» ситуации на поле боя.
Ранее американское издание The New York Times полагает, что Соединенные Штаты и их союзники вряд ли смогут в течение долгого времени сохранять нынешний уровень поддержки Украины.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему Запад передумал помогать Украине.
Россия призвала «ядерную пятерку» подтвердить принцип неприемлемости войны
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Россия призывает подписантов заявления о том, что ядерная война никогда не должна быть развязана, сохранять приверженность его исполнению, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.
«Мы выступили с инициативой переподтвердить принцип, что в ядерной войне не может быть победителей, и она никогда не должна быть развязана, в совместном заявлении лидеров ядерной «пятерки», которое было принято 3 января этого года», – приводит слова дипломата РИА «Новости».
Он отметил, что в заявлении также подчеркнута необходимость не допустить не только ядерное столкновение, но и любую военную конфронтацию между ядерными державами. «Крайне важно, чтобы все подписанты заявления на деле демонстрировали приверженность этим положениям», – подчеркнул он.
Он также указал, что на проходящей в Нью-Йорке в эти дни Обзорной конференции ДНЯО западные страны политизируют работу над итоговым документом, «ставя свои геополитические интересы по наказанию России выше коллективных потребностей в укреплении глобальной безопасности».
«В условиях фактического саботажа коллективным Западом глобальной архитектуры безопасности Россия продолжает делать все возможное, чтобы сохранить «на плаву» хотя бы ее ключевые, жизненно важные элементы», – отметил он.
Напомним, 1 августа президент России Владимир Путин в приветствии участникам X Конференции по рассмотрению действия Договора о нераспространении ядерного оружия заявил, что никто не сможет победить в ядерном противостоянии, и такой конфликт не должен быть развязан.
В начале января лидеры России, Китая, США, Британии и Франции выступили с совместным заявлением, назвав своей «первоочередной ответственностью недопущение войны между государствами, обладающими ядерным оружием, и снижение стратегических рисков». Пятерка заявила, что «в ядерной войне не может быть победителей и она никогда не должна быть развязана», «поскольку применение ядерного оружия имело бы далеко идущие последствия». Участники заявления также подтвердили, что ядерные вооружения «должны служить оборонительным целям, сдерживанию агрессии и предотвращению войны». Как сообщили в МИД, заявление «ядерной пятерки» было подготовлено по инициативе России.
В Европарламенте заявили о лицемерии Запада
Коллективный Запад апеллирует к правам человека лишь из корыстных побуждений, выразил мнение депутат Европарламента Мик Уоллес.
«Проблема Европы и США в отсутствии критики, когда их «партнеры-единомышленники» нарушают права человека. Но при помощи основных медиа они готовы использовать права человека в качестве оружия против стран, отказывающихся склонить головы перед империей США. Им нужно больше «избирательного человечества», – передает РИА «Новости» сообщение политика в Twitter (запрещен в России).
Ранее представитель китайского министерства иностранных дел Чжао Лицзянь высмеял лицемерие Запада в вопросе демократии. Он опубликовал картинку, изображающую три конфликта, в которых США использовали силу под лозунгом демократии: Ирак, Афганистан и Куба.
Вучич заявил о намерении в ближайшее время добиться компромисса с Приштиной
Руководство Сербии будет в ближайшие 10 дней добиваться компромисса с косовоалбанскими властями в Приштине, заявил президент Сербии Александр Вучич после встречи с лидерами косовских сербов из-за планов Приштины с 1 сентября ввести запрет на въезд с сербскими документами и начать перерегистрацию выданных Белградом автомобильных номеров.
«Будем старательно искать компромисс в ближайшие 10 дней и надеюсь, нам это удастся», – заявил Вучич в обращении, сообщает РИА «Новости».
По его словам, представители косовских сербов могут выйти из всех структур самопровозглашенной республики в случае, если «притеснения не прекратятся».
Вучич из Брюсселя созвал собрание с представителями сербов из Косово и Метохии в воскресенье в 11.00 (12.00 мск) в правительственном комплексе «Палата Сербия». На встречу позваны все политические и институциональные представители косовских сербов, руководство партии «Сербский список», главы муниципалитетов, начальники округов, директоры больниц. По словам Вучича косовская делегация на переговорах отвергла все предложения.
Ранее Вучич заявил, что власти Сербии защитят своих граждан в Косово и Метохии от погромов албанцев, если контингент НАТО этого не сделает.
Напомним, Приштина собиралась объявить недействительными сербские документы. Сербское население Косова и Метохии вышло на протесты и начало сооружать баррикады. Подразделения армии Сербии были стянуты к границе с Косовом и приведены в полную боевую готовность. Вучич призвал международное сообщество повлиять на власти непризнанного Косова. Он пообещал, что «сдачи не будет, и победит Сербия». В результате Косово отложило запрет на сербские документы.
Патрушев объяснил опасность размещения американской ПРО в Азии
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев назвал особо опасным размещение в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) систем ПРО США, которые маскируют этим наступательный потенциал.
«Особую опасность для стратегической стабильности представляет деятельность США по размещению в регионе систем противоракетной обороны. Под этим якобы оборонительным вооружением американцы маскируют размещение в регионе наступательного потенциала», – заявил он в понедельник в ходе консультаций по видеосвязи с коллегами из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), передает ТАСС.
По словам Патрушева, возможное размещение Соединенными Штатами стратегических сил возле Корейского полуострова приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе. Он назвал возобновление крупномасштабных военных учений на Корейском полуострове «примером провокационной тактики США и их союзников». Как отметил Патрушев, санкции и силовое давление на КНДР лишь спровоцировали отказ Пхеньяна от взятых им в 2018 году обязательств по прекращению испытаний межконтинентальных баллистических ракет и ядерных взрывных устройств.
«В случае нового испытания атомного оружия северокорейцами Вашингтон готовится развернуть возле Корейского полуострова стратегические силы, что приведет к дальнейшей деградации обстановки в регионе», – подчеркнул секретарь Совбеза РФ.
США проводят в отношении Тайваня такую же политику, как по Украине, чтобы затем обвинить Китай в нарушении статус-кво и ввести против Пекина блокирующие санкции, отметил Патрушев. Действия американской стороны он назвал «абсолютно безответственными».
Санкционная политика США наносит серьезный удар по странам АСЕАН, которые вынуждены теперь закупать пшеницу по завышенным ценам, сказал Патрушев.
«Вам известно, в какой поистине беспрецедентный кризис сегодня погружается Европа, вызван он именно санкциями, которые американцы навязали своим партнерам в ущерб им самим. Не менее серьезный удар деструктивная политика американцев наносит и по странам АСЕАН, которые, например, вынуждены теперь закупать пшеницу по ценам, в разы превышающим те, что были ранее», – подчеркнул он.
Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что размещение Вашингтоном американских ПРО в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе является глобальным проектом США по сдерживанию России и Китая и обеспечению собственного абсолютного доминирования.
Госдеп заявил о взаимодействии с Россией по инспекциям в рамках СНВ-3
США привержены беспрерывной реализации Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), санкции против Москвы «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» инспекций в США, заявил глава пресс-службы Госдепа Нед Прайс.
«Мы по-прежнему привержены беспрерывной реализации ДСНВ. Мы считаем, что он также необходим сегодня, как и во время вступления договора в силу», – заверил он. «Мы приостановили инспекционную деятельность из-за ковида весной 2020 года. Однако обе стороны <…> в соответствии с договором продолжили предоставлять декларации с данными и уведомления», – приводит слова представителя Госдепа ТАСС.
По его утверждению, санкции, введенные Вашингтоном в отношении Москвы в связи с ситуацией на Украине, «полностью совместимы» с ДСНВ и «не препятствуют проведению» российской стороной инспекций в США. «По этому поводу мы взаимодействовали с Россией, мы продолжим взаимодействовать с РФ по дипломатическим каналам в попытке возобновить инспекции», – отметил американский чиновник.
В свою очередь корр. ТАСС на это заметил, что, по мнению Москвы, проведению инспекций препятствуют не сами санкции и прочие ограничительные меры Вашингтона, а их последствия. В связи с этим журналист спросил у Прайса, работает ли американская сторона над урегулированием этого. «Мы взаимодействуем с РФ по этому поводу. Мы ясно дали понять, что санкции и другие меры, которые мы ввели, никоим образом <…> не противоречат нашим обязательствам по ДСНВ», – ответил представитель Госдепа.
Напомним, Россия временно заморозила механизм, по которому американцы осуществляли инспекции на ее стратегические объекты. В условиях, когда США ведут против России экономическую войну и прокси-войну на Украине, Вашингтон запросил у России первую за два с лишним года инспекцию на ее стратегических ядерных объектах.
В МИД подчеркнули, что Москва вынуждена прибегнуть к подобным действиям «вследствие упорного стремления Вашингтона явочным порядком добиться перезапуска инспекционной деятельности на условиях, которые не учитывают существующие реалии, создают для США односторонние преимущества и фактически лишают Российскую Федерацию права на осуществление инспекций на американской территории».
В частности, как пояснили в МИД РФ, в результате принятых с подачи Вашингтона антироссийских односторонних ограничительных мер между Россией и США прервано нормальное авиационное сообщение, а воздушное пространство государств, являющихся союзниками и партнерами США, закрыто для российских самолетов, доставляющих российские инспекционные группы в пункты въезда на американской территории. Кроме того, затруднения для следующих в США российских инспекторов и членов экипажей российских воздушных судов возникают вследствие ужесточения визового режима в транзитных странах по возможным маршрутам их следования. При этом аналогичных препятствий для прибытия в Россию американских инспекторов не имеется.
Патрушев: Запад пытается вбить клин между народами России и Сербии
Запад пытается вбить клин между россиянами и сербами, заявил секретарь Совета безопасности (СБ) России Николай Патрушев на встрече в Москве с главой МВД Сербии Александаром Вулиным.
«Российская сторона обратила внимание на то, что «стратегической задачей Запада является попытка вбить клин между российским и сербским народом», – передает сообщение ТАСС.
Патрушев также выразил обеспокоенность возрождением неонацистских и неофашистских идей в Европе.
«Если в XX веке Запад предпочитал не замечать становление фашизма, то в XXI столетии целый ряд стран Запада напрямую поддерживает неонацизм, используя его в своих геополитических целях. При этом преподносит свои действия как развитие демократии», – сказал секретарь Совбеза.
Ранее в Кремле заявили, что Россия поддерживает Сербию в ситуации вокруг непризнанного Косово.
СМИ: Соратников Навального за рубежом Госдеп США финансирует через Украину
Покинувшие Россию соратники Алексея Навального получают финансирование из подконтрольных Госдепартаменту США фондов, в том числе используемых ведомством для поддержки Киева, сообщили источники из окружения Леонида Волкова (признан иноагентом) из запрещенного и признанного в России экстремистского Фонда борьбы с коррупцией* (ФБК*).
По информации источников, сведениям, средства на продолжение оппозиционной деятельности поступают из Вашингтона самому Волкову, а также Ивану Жданову (признан иноагентом) и Любови Соболь (признана СМИ-иноагентом), передает RT.
Так, собеседники в украинских правоохранительных органах подчеркнули, что деньги на работу команды Навального в Прибалтике идут в том числе через «украинские» фонды Госдепа и других американских ведомств.
Отмечается, что другим каналом перетока средств может быть учрежденный в 2021 году в США «клон» ФБК* – Anti-Corruption Foundation, Inc. (ACF).
При этом издание замечает, что в руководство ACF входят Леонид Волков, Владимир Ашурков, а также бывший совладелец Пробизнесбанка Александр Железняк.
Ранее также был заочно арестован бывший руководитель «Штабов Навального*» (признаны в России экстремистской организацией) Леонид Волков (признан иноагентом). Он обвиняется в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
18 мая Басманный суд также заочно арестовал бывшего директора ФБК* Ивана Жданова.
Напомним, СК возбудил уголовное дело о создании и руководстве экстремистским сообществом в отношении Алексея Навального, Леонида Волкова и Ивана Жданова. Также дело об участии в экстремистском сообществе возбуждено против Любови Соболь, Георгия Албурова, Руслана Шаведдинова, Вячеслава Гимади, Павла Зеленского и Рустема Мулюкова.
Навальный отбывает срок в колонии во Владимирской области.
В августе 2021 года Соболь покинула Россию. Она объявлена в розыск.
МИД: Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы связи
Россия придерживается диалога с США и сохраняет каналы дипломатической связи с ними, заявил каналу RT Arabic замглавы МИД Сергей Рябков.
«Диалог (с США) никогда не прекращался, мы его проводим на постоянной основе. Мы привержены контактам на уровне наших посольств и, конечно, посредством телефонных контактов», – передает РИА «Новости» слова Рябкова.
Однако, по словам замглавы МИД, «роль дипломатии, к сожалению, сейчас находится не на должном уровне».
«Эти обстоятельства, в которых мы сейчас находимся, и динамика Вашингтона, его желание наказать Россию потерпит неудачу и не ничего не изменит. Мы всегда сражаемся за более справедливый мир», – добавил российский дипломат.
По словам Рябкова, Россия полностью привержена выполнению положений Договора о стратегических наступательных вооружениях.
«Россия полностью привержена выполнению положений договора СНВ о стратегических наступательных вооружениях, который был продлен до 5 февраля 2026 года, но нужно работать над выработкой новой договоренности, для чего необходимо возобновление переговоров с США по этому вопросу, необходимо взаимодействие, что затруднено в свете нынешней политики США», – сказал он.
Он обвинил США в «косвенном уходе» от обсуждений новых договоренностей.
Ранее российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов рассказал о желании встретиться с представителями Пентагона и Госдепа, чтобы определить, готовы ли США к разговору о контроле над вооружениями и договоре на замену ДСНВ.
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