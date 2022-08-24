Путин пообещал ознакомиться с предложениями Силуанова о «философии подхода» к бюджету на 2023 год

Президент Владимир Путин заявил, что ознакомился с идеями главы Минфина Антона Силуанова по бюджету-2023 и планирует обсудить их с ним, в том числе «философию подхода» к этому документу.

«Антон Германович, я посмотрел ваши документы, которые вы мне передали, которые касаются подготовки бюджета на 2023 год и последующий плановый период. Я их посмотрю еще повнимательнее, мы с вами в ближайшее время увидимся и просто поработаем при личной встрече над этим, еще до того, как будут приняты или созреют к принятию на уровне правительства эти решения», – передает слова главы государства ТАСС.

Путин заявил, что в этом контексте множество вопросов требуют решений. «Там много вопросов, которые требуют обсуждений, это касается и моих поручений отдельных и так далее, ну и, вообще, в целом это касается философии подхода к формированию бюджета, бюджетной политики на ближайшую среднесрочную и более отдаленную перспективу», – сказал российский лидер.

15 июля Госдума в первом чтении приняла законопроект о временном возврате в 2022 году к сроку внесения в нижнюю палату парламента проекта федерального бюджета на новый финансовый год и плановый трехлетний период до 1 октября 2022 года.

Предложение поступило от правительства России, а поправки внесут в Бюджетный кодекс России.

Замглавы Минфина Алексей Сазанов пояснил, что это позволит более тщательно подготовить бюджетные вопросы в текущих условиях.