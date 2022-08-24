Названа угроза для украинских детей-беженцев в Европе

Детям-беженцам с Украины грозит стать жертвами торговли людьми из-за неэффективности пограничного контроля и системы регистрации в странах Евросоюза, пишет газета Mundo.

«Хаотичный выезд из Украины десяти миллионов беженцев, спасающихся от конфликта в течение последних шести месяцев, – это неспокойная река, в которой промышляют торговцы людьми и мафия, занимающаяся сексуальной эксплуатацией», – говорится в публикации, передает РИА «Новости».

По данным издания, в Европе отсутствует эффективный пограничный контроль и система регистрации или мониторинга для различных групп беженцев, покидающих Украину.

Газета запросила информацию о мерах, предпринимаемых для регистрации уязвимых групп беженцев, в Бельгии, Хорватии, Чехии, Франции, Германии, Италии, Нидерландах, Словакии, Польше, Испании, Швейцарии и Великобритании. Но только в четырех из 12 стран (Франции, Италии, Бельгии и Чехии) ведется учет количества несовершеннолетних, въехавших без сопровождения взрослых, включая данные о возрасте и поле. Кроме того, подсчет детей-беженцев ведут Хорватия и Нидерланды, но они не стали уточнять детали.

Только за первый месяц конфликта на Украине в эти шесть стран прибыло не менее 3885 таких детей, почти три тысячи из них – в Италию.

Испания, Чехия, Великобритания, Словакия и Польша либо не регистрируют украинских детей, либо утверждают, что эти данные конфиденциальны, добавили в Mundo. Смогли ответить на просьбу издания предоставить информацию о возможных жертвах среди детей-беженцев Словакия, Чехия, Бельгия, Нидерланды и Хорватия.

Ранее СМИ сообщали, что украинские беженцы, прибывшие в Испанию, вынуждены возвращаться на родину из-за экономических проблем.

До этого СМИ писали о растущем недовольстве украинскими беженцами в Европе.

Напомним, секретарь Совбеза России Николай Патрушев заявил, что в Европе торговля детьми-сиротами, вывезенными с территории Украины, получит «новое дыхание».